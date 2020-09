Pechanga Resort Casino Kính Chúc Tất Cả Quý Vị Một Tết Trung Thu Dồi Dào Sức Khỏe Và Tươi Vui; Xin Hãy Đến Ăn Tết Với Chúng Tôi Cùng Với Sự An Tâm!

Trúng Một Phần trong $100,000 Tiền Biếu Tặng của Chúng Tôi





Xin mời quý vị cùng đến ăn Tết Trung Thu với chúng tôi ở Pechanga Resort Casino, với chương trình Xổ Số Trung Thu $50,000 vào ngày Thứ Bảy 26 Tháng Chín. Tổng cộng sẽ có 105 người trúng các giải EasyPlay và tiền mặt. Thêm một chương trình Xổ Số Trung Thu $50,000 nữa cũng sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy 3 Tháng Mười. Lại thêm 105 vị khách may mắn sẽ được xổ trúng để nhận một tổng số giải thưởng $50,000 EasyPlay và tiền mặt. Luật lệ cùng giải thưởng xổ số sẽ giống nhau trong hai chương trình xổ số. Hội viên Pechanga Club có thể kiếm vé số tham dự xổ số bằng cách kéo máy và chơi bài bàn trong thời gian từ 6 p.m. tới 10 p.m. mỗi ngày. Lượng vé số có thể được nhân lên nhiều lần, tùy theo cấp thẻ hội viên của quý vị. Hội viên có Thẻ Đỏ Red Card có thể kiếm tới 8 lần vé số; hội Viên có Thẻ Bạch Kim Platinum Card có thể kiếm tới 5 lần vé số; hội viên có Thẻ Vàng Gold Card có thể kiếm tới 3 lần vé số, và hội viên có Thẻ Bạc Silver Card kiếm được 1 lần vé số. Trong mỗi đêm có xổ số, tên 50 người trúng $250 EasyPlay sẽ được thông báo lúc 7 p.m., tên 25 người trúng $500 EasyPlay sẽ được thông báo lúc 8 p.m., tên 20 người trúng $750 sẽ được thông báo lúc 9 p.m., tên 10 người trúng $1,000 tiền mặt sẽ được xổ ra lúc 10p.m. Xin hãy chơi thêm nhiều để có cơ may trúng nhiều lần! Tên người trúng sẽ được niêm yết mỗi giờ.

Pechanga Resort Casino rất vui mừng được chào đón quý vị đến chơi trở lại, sức khỏe và sự an toàn của quý vị là ưu tiên hàng đầu.





Pechanga hết lòng chăm lo cho sức khỏe và sự an toàn của quý khách cùng nhân viên của chúng tôi; khi đến chơi trong những giai đoạn đầu mở cửa, quý khách phải tuân theo những luật lệ an toàn:

Không được hút thuốc ở bên trong trong giai đoạn đầu tiên mở cửa.

Khách sẽ đi ngang một kiosk đo nhiệt độ tại một trong bốn lối vào.

Phải đeo khẩu trang.

Máy kéo, cứ cách một cái thì một cái được mở để chơi, nhằm duy trì khoảng cách an toàn giữa mọi người.

Số lượng bàn bài bị giảm. Có những tấm ngăn an toàn bằng 'plexiglass' tại những bàn được sử dụng.

Có khoảng 50% số chỗ ngồi so với lúc bình thường tại các nhà hàng được mở cửa trong giai đoạn đầu.

Phải đứng cách xa người trước 6 feet tại những nơi cần phải xếp hàng.

Không có nhạc hội hay những sinh hoạt lớn nào trong tương lai gần.





Xin hãy đến tận hưởng phong cách phục vụ hạng bốn-viên-kim-cương với các biện pháp bảo vệ sức khỏe và an toàn MỚI, bởi vì sự an tâm của quý vị là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Muốn biết thêm về các biện pháp y tế và an toàn đã được mang áp dụng, xin vào thăm pechanga.com/covid.





Về Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA Today bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại sòng bài sang trọng xa hoa này. Cống hiến những máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí đẳng cấp thế giới, phòng và suite khách sạn, ăn uống, và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin 'follow' Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino.

Pechanga Resort Casino Wish Everyone A Healthy and Joyful Harvest Moon Festival. Come Celebrate the Festival With A Peace of Mind!





Win A Share of Our $100,000 Giveaways

Join us at Pechanga Resort Casino in celebration of the Mid-Autumn Festival with our $50,000 Harvest Moon Drawing on Saturday, September 26. There will be a total of 105 winners of EasyPlay and cash prizes. An additional $50,000 Harvest Moon Drawing will also be held on Saturday, October 3. Another 105 lucky winners will be drawn to receive a total of $50,000 in EasyPlay and cash prizes. Both drawings’ rules and prizes are the same. Pechanga Club members can earn entries to the drawing by playing slots and table games from 6 p.m. to 10 p.m. each day. Multiple entries can be earned depending on your membership/tier level. Red Card members can earn up to 8x entries; Platinum Card members can earn up to 5x entries; Gold Card members can earn up to 3x entries, and Silver Card members can earn 1x entry. On each drawing night, 50 winners of $250 EasyPlay will be announced at 7 p.m., 25 winners of $500 EasyPlay will be announced at 8 p.m., 20 winners of $750 will be announced at 9 p.m., 10 winners of $1,000 cash will be drawn at 10p.m. Play more for a chance to win multiple times! Winners will be posted each hour.

Pechanga Resort Casino is excited to welcome you back, your health and safety is the top priority

Pechanga committed to the health and safety of the guests and team; guests must follow the safety rules when visiting during its initial opening phases:

Smoking not permitted inside for initial reopening phase.

Guests will pass through a temperature screening kiosk at one of four available entrances.

Face coverings will be required.

Every other slot machine will be in use to allow for proper physical distancing.

Reduced number of table games. Plexiglass safety shields at games in use.

Approximately 50% of normal seating capacity at restaurants initially open.

Six-feet of physical distance between each guest required where line queuing is needed.

No concerts or major events to be held in the near-term.

Come enjoy Pechanga’s diamond-rated service with the NEW health and safety measure because your peace of mind is our top priority. To learn more about the health and safety measure that have been implemented, please visit pechanga.com/covid





About Pechanga Resort Casino