Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến Cho Ra Mắt Bộ Hướng Dẫn Bầu Cử Để Duy Trì Đại Diện Trong Cuộc Bầu Cử 2020

Thứ Ba, 22 tháng 9, năm 2020 – Hơn 2,1 triệu người gốc Việt hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Đã một thời, họ trung thành với Đảng Cộng hòa, nhưng các chính sách tồi tệ và xa dân chúng của đảng này trong những lãnh vực quan trọng với họ, như nhân quyền, giáo dục, chăm sóc y tế, và nhập cư dần đẩy họ lánh xa. Biến chuyển này có thể đóng vai trò then chốt trong cuộc bầu cử vào tháng 11, vì người Mỹ gốc Châu Á được coi là một trong những nhóm cử tri tăng trưởng nhiều nhất.

PIVOT, tổ chức người Mỹ gốc Việt cấp tiến đầu tiên hoạt động toàn quốc, chủ trương khuyến khích sự tham gia của cộng đồng người Mỹ gốc Việt vào sinh hoạt xã hội và chính trị, với các thông tin quan trọng và chính xác để kêu gọi mọi người đi bầu tháng 11 này. Bác sĩ Anh Thu Bui, thành viên Hội đồng Quản trị của PIVOT và người đứng đầu chiến lược bầu cử quốc gia của tổ chức, phát biểu, “trước đây, tôi không biết nhiều về chính trị. Tuy thế, trên cương vị bác sĩ từ 20 năm nay, tôi đã thấy rằng luật ACA (còn gọi là Obamacare – Luật Chăm sóc Sức khỏe với Phí tổn Phải Chăng) đã cải thiện đời sống của các bệnh nhân của tôi, giúp họ có các dược phẩm họ cần để cứu mạng sống. Do đó, tôi tự nhủ rằng để cứu người, tôi phải tham gia vào chính trị, vì mọi thứ đều được quyết định trong cuộc bầu cử này.”

Tham gia vào chính trị đồng nghĩa với tìm hiểu thêm về cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nó đồng nghĩa với chống lại các tin giả được tung ra không nghỉ với mục đích gây hiểu lầm trong cộng đồng, từ thông tin không chính xác cho đến các luận điệu có tính chia rẽ khiến những người tị nạn sợ hãi. Còn ai hơn để làm việc này ngoài những đứa con của cộng đồng? Là người tị nạn và con của người tị nạn, những người Mỹ gốc Việt cấp tiến này hiểu rõ việc nào quan trọng cho cộng đồng và quốc gia của họ. Do đó, họ tìm đến với nhau dưới ngọn cờ đấu tranh cho một nước Mỹ công bằng.

Chiến lược bầu cử của PIVOT nhắm vào vài điểm chính. Thứ nhất, hiểu biết là quyền lực. Thứ hai, cơ hội và khả năng đi bầu là quyền lực. Thứ ba, đi bầu là quyền lực. Cuối cùng và quan trọng nhất, cộng đồng chúng ta có khả năng thay đổi đường hướng của xứ sở này bằng cách chọn các nhà lãnh đạo tài giỏi và buộc họ phải chịu trách nhiệm, vì lợi ích của các thế hệ tương lai. Do đó, PIVOT đã soạn ra một bộ hướng dẫn bầu cử để kêu gọi người Mỹ gốc Việt đi bầu và bầu XANH (DÂN CHỦ). Bộ hướng dẫn bầu cử gồm có:

Ø Bản hướng dẫn cử tri bằng song ngữ để so sánh hai ứng viên tổng thống trên các lãnh vực quan trọng, như chăm sóc sức khỏe, kinh tế, COVID-19, và an ninh quốc gia. Những bản chỉ

dẫn này sẽ được gửi đến các cử tri gốc Việt chọn lọc khắp nước Mỹ để giúp họ hiểu biết hơn về chọn lựa của mình. Hướng dẫn này cũng có trên mạng.

Ø Việt Kiểm Tin (Viet Fact Check) là một trang mạng song ngữ sáng tạo để kiểm tin, đáp ứng với sự lan tràn thông tin sai lệch hay lừa dối trong cộng đồng Việt, nhất là trên mạng xã hội. Trang mạng này là một tập hợp của các tường thuật gốc và các tường thuật sẵn có từ những nguồn đáng tin cậy. “Đối phó với tin giả là một việc không dễ dàng – họ sản xuất tin giả nhanh hơn chúng tôi có khả năng trả đáp,” Thanh Tan, người dẫn dắt các tình nguyện viên trong nỗ lực này nói. “Nhưng chúng ta phải chống lại những dối trá để cộng đồng không biến thành nạn nhân.”

Ø Chìa khóa cho mọi việc là đi bầu phiếu. VietAmVote là một công cụ mạng, nhắm vào tiếp cận với cử tri trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt bằng cách cung cấp thông tin bầu cử rất cần thiết bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Victoria Nguyen, người đứng đầu nỗ lực này, nói: “Theo Trung tâm Nghiên cứu PEW, 56% của người Mỹ gốc Việt bị giới hạn khả năng Anh ngữ (LEP), cho nên các dữ liệu bằng Việt ngữ là tối cần thiết.” Trang mạng có thể được sử dụng để ghi danh đi bầu phiếu và kiểm tra tình trạng ghi danh, tìm thêm thông tin bầu cử và các hạn cuối quan trọng của từng tiểu bang, và thủ tục bầu phiếu.

Ø PIVOT gần đây khai trương cửa gây quỹ trên mạng cho các ứng cử viên cấp tiến. Số tiền ủng hộ cho các ứng cử viên qua cửa này sẽ được các nhà bảo trợ nhân đôi, và nhờ đó gia tăng ảnh hưởng. Tất cả số tiền, kể cả của các nhà bảo trợ, được giao thẳng đến ứng cử viên. Cửa gây quỹ chú trọng vào các ứng viên gốc Việt được PIVOT ủng hộ: Bee Nguyen (Georgia), Tram Nguyen (Massachusetts), Thai Viet Phan (California), My-Linh Thai (Washington), Kathy Tran (Virginia), và Victor To (Texas). Trang mạng này cũng quy tụ hơn 30 ứng viên cấp tiến khác trong những cuộc chạy đua xuýt xoát với khả năng quyết định đảng nào sẽ kiểm soát Hạ viện, Thượng viện và quốc hội các tiểu bang trên toàn quốc. “Chúng tôi cố gắng huy động sức mạnh chính trị đáng kể của người Mỹ gốc Việt cấp tiến để tạo khác biệt trong những cuộc chạy đua này, và chúng tôi rất phấn khởi với sự ủng hộ từ cộng đồng của chúng ta, Khanh Nguyen, thành viên Hội đồng Quản trị của PIVOT, người điều hành dự án này cho biết. Trang mạng này tăng sức mạnh chính trị của những ủng hộ viên Mỹ gốc Việt cấp tiến bằng cách tập trung số tiền ủng hộ; nói cho cùng, nỗ lực này chứng tỏ rằng cử tri người Mỹ gốc Việt có ảnh hưởng đáng kể trong các cuộc bầu cử quan trọng ở mức liên bang và địa phương và không nên bị coi thường.

Ø Vì văn hóa và đại diện là quan trọng, PIVOT đã quy tụ trong chương trình Cùng Nhau Đi Bầu Phiếu trong mùa bầu cử này một dàn ngôi sao với những nhân vật Mỹ gốc Việt nổi tiếng và có ảnh hưởng rộng lớn. Mục video có ca-nhạc sĩ Thao Nguyen với một video nhạc mới gợi liên tưởng đến Paris by Night, chương trình văn nghệ được cộng đồng người Việt tị nạn ưa chuộng, cũng như thời trang nổi bật của Thai Nguyen của chương trình ăn khách trên Netflix có tên“Say I Do.” Những video khác mang đến chúng ta tác giả sách nấu ăn Andrea Nguyen, tài tử và nhà đạo diễn Dustin Nguyen, và nhà tạo ảnh hưởng trên Tik Tok Huey Nguyen. Các thông cáo phục vụ cộng đồng rất hấp dẫn này với những nhân vật Mỹ gốc Việt nổi tiếng sẽ thích hợp cho mọi thế hệ trong gia đình.

Trong giai đoạn cuối trước ngày bầu cử tháng 11, PIVOT đang kết nối các thành viên từ khắp nơi để khuyến khích cộng đồng người Mỹ gốc Việt bầu cho hy vọng và cơ hội, những điều nhiều người trong chúng ta đã có hơn 45 năm trước, khi chúng ta chọn nơi này làm quê hương mới.

PIVOT là một tổ chức bất vụ lợi được thành lập vào năm 2017, với quy chế 501c4. Sứ mạng của chúng tôi là tiếp cận và khuyến khích người Mỹ gốc Việt tham gia dựng lên một nước Mỹ công bình và đa dạng. Cộng đồng của chúng tôi bao gồm các nhà hoạt động và ủng hộ tại trên 25 tiểu bang Hoa Kỳ. Trang mạng của chúng tôi là www.pivotnetwork.org



https://www.vietamvote.org/? fbclid=IwAR0HhyCvhpiT- CSRfGmGOELQZ0_ AJK5WFZ1xOeUK3GGbCbeqCoikpPQV6 4c



PROGRESSIVE VIETNAMESE AMERICANS LAUNCH ELECTION TOOLKIT TO ENSURE REPRESENTATION IN 2020 ELECTIONS





Tuesday, September 22, 2020 -- More than 2.1 million Vietnamese Americans currently call the United States home. Once loyal to the Republican Party, Vietnamese American voters are trending away from Republicans due to the party’s dismal and out-of-touch policies on issues of importance to this former refugee community, such as human rights, education, healthcare, and immigration. That shift may be critical in the upcoming November election given that Asian Americans are projected to be one of the fastest growing racial groups in the American electorate.

PIVOT, the first national progressive Vietnamese American organization, seeks to empower the Vietnamese American community with important and accurate information by releasing a comprehensive suite of election resources in order to turn out the vote this November. Dr. Anh Thu Bui, PIVOT Board member and leading the national election strategy, says, “I didn’t know much about politics. Yet, as a doctor for over 20 years, I saw how the Affordable Care Act changed the lives of my patients, allowing them to get much needed medication that saved their lives. So now, I tell myself that in order to save lives, I must get involved in politics, because everything is at stake in this election.”

Getting involved in politics means digging deeper into what is going on in the Vietnamese American community. It means battling the relentless mis-information that is intended to mislead the community, from inaccurate information to divisive narratives intended to promote fear in this refugee population. Who better to do that work than those within the community? As refugees and children of refugees, these progressive Vietnamese Americans understand what is at stake

for their community and for the whole nation, and are coming together under the banner of pushing for a just America.

PIVOT’s election strategy boils down to a few key points: First, knowledge is power. Second, access to voting is power. Third, voting is power. Lastly and most importantly, this community has the power to change the course of this nation by choosing effective leaders and holding them accountable, for the sake of future generations. As such, the PIVOT has put together an election toolkit that seeks to inspire Vietnamese Americans to vote and to vote blue. The toolkit includes:

➢ A bilingual voter guide that compares the two presidential candidates on issues of

importance, such as health care, the economy, COVID-19, and national security. These printed guides will be sent to targeted Vietnamese American voters across the country to inform them on their choices. The guide is also available digitally.

➢ Viet Fact Check is an innovative bilingual fact-checker webpage that was created in

direct response to concerns about false and misleading information being spread throughout the Vietnamese community, particularly on social media. The site is a mix of original reporting and curation of existing stories from credible sources. “It's been a challenge to fight the misinformation - they're coming at us faster than we can respond,” says Thanh Tan, who is leading the group of volunteers working on this effort. “But we must combat the lies so that our community does not become victims.”

➢ Key to all this is to vote. VietAmVote is a web-based tool, aimed at promoting voter

engagement within the Vietnamese American community by providing much-needed voter information in both English and Vietnamese. Victoria Nguyen, who led this effort, says, “According to the PEW Research Center, 56% of Vietnamese Americans have limited English proficiency (LEP), so Vietnamese language voting resources are crucial.” The website can be used to register to vote and check registration, find detailed voting information & key deadlines by state, and information on how to vote.

➢ PIVOT recently launched its progressive candidate fundraising portal, where donations

made to the candidates through this portal are matched by other generous individual donors, doubling their impact. All donations, including those from the matching donors, go directly to the candidates. The candidate portal highlights progressive Vietnamese American candidates endorsed by PIVOT: Bee Nguyen (Georgia), Tram Nguyen (Massachusetts), Thai Viet Phan (California), My-Linh Thai (Washington), Kathy Tran (Virginia), and Victor To (Texas). The site also features more than thirty other progressive candidates in critical toss-up races that will determine control of the House, Senate and state houses across the country. “We hope to harness the tremendous political power of progressive Vietnamese Americans to make a difference in these critical races, and are very encouraged by the response so far from our community,” said Khanh Nguyen, a PIVOT Board Member leading the project. The site amplifies the political power of progressive Vietnamese American supporters by consolidating financial support;

ultimately, the effort demonstrates that Vietnamese American voters are pivotal to critical federal and state races and not to be overlooked.

➢ Because culture and representation matters, PIVOT has brought together a star-studded

cast of Vietnamese American celebrities and influencers to Get-Out-the-Vote this election season. The video series features singer-songwriter Thao Nguyen in an original music video that pays homage to Paris by Night, the vibrant variety show beloved by the Vietnamese diaspora, as well as a stunning wardrobe by Thai Nguyen of the popular Netflix show "Say I Do." Other celebrity videos include chef and cookbook author Andrea Nguyen, actor and director Dustin Nguyen, and Tik Tok influencer Huey Nguyen. These inspirational Get-Out-the-Vote public service announcements by Vietnamese American celebrities and personalities are suitable for multi-generational households.

In the final stretch before the November election, PIVOT is galvanizing its members across the country to steer the Vietnamese American community to vote for hope and opportunity, which were afforded to many in this community over forty-five years ago when they first made this nation their new home.

**********

Formed in 2017, PIVOT is a 501c4 nonprofit whose mission is to engage and empower Vietnamese Americans for a just and diverse America. Our community of activists and supporters are spread over 25 states.Our website is www.pivotnetwork.org