Chết dịch ở Mỹ lên tới 187,072 người. BS Fauci: Trump nói sai lạc về ngày có vaccine, vì vaccine còn đang thử chưa có đủ dữ kiện hiệu qủa. Kẻ bảo thủ nằm vùng ở NIH để loan tin giả và chụp mũ Fauci đã từ chức. CIA: Putin và tình báo Nga mở chiến dịch cứu Trump, bôi nhọ Biden. Thứ Sáu 25/9/2020 tranh luận trước tòa về hồ sơ gian thuế của Trump. Tòa New York tố tân TGĐ Bưu điện phá hoại niềm tin vào phiếu bầu qua thư, buộc sửa chữa gấp

WASHINGTON (VB - 22/9/2020) -- Sở Phòng Chống Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) sáng hôm Thứ Ba 22/9/2020 cập nhật số người Mỹ chết liên hệ COVID-19 lên tới 187,072 người, trong khi tổng số người lây nhiễm tới giờ là 2,009,133 người.

Bác sĩ Anthony Fauci, người chỉ huy chiến dịch chống dịch bệnh toàn quốc, trả lời phỏng vấn trên báo The Daily Beast rằng sự thật không thể xảy ra như lời Tổng Thống Trump tuyên bố khi vận động cuối tuần qua rằng thuốc chích ngừa vaccine cho COVD-19 có thể có trước Ngày Tuyển Cử (3/11/2020). Bác sĩ Fauci nói rằng Trump không được đọc các hồ sơ lượng định thử nghiệm, do vậy Trump nói không đúng sự thật.

BS Fauci nói các cuộc thử nghiệm thuốc vaccine hiện nay là "các thử nghiệm mù về thuốc giả" (“These are blind placebo-controlled trials”), nghĩa là chia nhóm thử thuốc vaccine và có nhóm dùng thuốc giả để lấy dữ kiện an toàn đưa về một hội đồng giám sát an toàn... sau cùng là một nhà thống kê "không mù" (tức là biết rõ nhóm nào dùng thuốc giả, thuốc thật). Các dữ kiện thống kê đều bí mật.

Do vậy người thống kê này có thể nói, "Cần thử thêm vì chưa đủ dữ kiện để quyết định" hay nói "có dữ kiên hiệu quả rồi" thì CDC sẽ trình bày với công ty chế tạo vaccine đó để công ty quyết định xem có muốn dùng dữ kiện đó đưa lên FDA (Sở Dược Liệu Liên Bang) để xin chấp thuận hay không. Và TT TRump không hề được đọc chút gì về dữ kiện đang thử nghiệm. Fauci nói có thể biết mức độ hiệu quả các vaccine đang thử vào tháng 11 hay tháng 12/2020 nhưng không thể biết bao giờ vaccine mới quảng bá hàng loạt cho công chúng.

Viện nghiên cứu y tế quốc gia NIH (National Institutes of Health) hôm Thứ Hai 21/9/2020 nói rằng một viên chức phụ trách quảng cáo công cộng (public relations) --- người dùng tên giả viết trên một trang web bảo thủ để tấn công bác sĩ Fauci và tung tin giả rằng dịch COVID-19 không nguy hiểm --- đã từ chức sau khi bị lộ.

Người nằm vùng trong viện nghiên cứu y tế này có tên là William B. Crews, cũng là Chủ bút trang web RedState, đã dùng bút hiệu “streiff” viết về dịch bệnh coronavirus là "cú lừa gạt vĩ đại"...

Các bài viết trên web này trái nghịch với các lời khuyên chính thức của ngành y tế Hoa Kỳ về COVID-19, trong khi chửi mắng bác sĩ Fauci, gọi Fauci là "mặt nạ phát xít" cùng với nhiều lời xúc phạm khác, trong khi nói rằng các nỗ lực của chính phủ Trump bị bẻ gãy hoàn toàn bởi Fauci ("Trump administration were failed at every turn by" Fauci). Người chuyên tung tỉn dỏm William B. Crews đã chính thức từ chức khỏi NIH sau khi bị lộ bí mật.

Bản tin CNN 22/9/2020 cho biết có thể một thẩm phán thứ nhì phán quyết chống Bưu điện, nói rằng các phiếu bầu qua thư phải là ưu tiên, không chậm trễ. Thẩm phán Victor Marrero ở tòa khu vực 2 tại New York phán lệnh hôm Thứ Hai 21/9/2020, nói rằng Tổng Giám Đốc Bưu Điện Louis DeJoy (do Trump bổ nhiệm) đã làm suy yếu niềm tin dân chúng Mỹ vào việc bầu phiếu qua thư.

Trước đó, một thẩm phán ở tiểu bang Washington cũng đã ra phán lệnh tương tự hôm Thứ Sáu 18/9/2020 và chỉ trích chính phủ Trump về điều ông gọi là "tấn công vì mục tiêuc hính trị" nhắm vào Bưu điện.

Người thẩm phán thứ nhì là Marrero ra phán lệnh hôm Thứ Hai 21/9/2020 là Bưu điện phải xem tất cả phiếu bầu qua thư là thư nhanh hạng nhất hay là thư ưu tiên hỏa tốc (first-class mail or priority mail express) và Bưu điện phải "chấp thuận trước" tất cả các yêu cầu làm quá giờ trong 2 tuần lễ quanh Ngày Bầu Cử (3/11/2020) để bảo đảm phiếu bầu qua thư chuyển đi nhanh. Cùng lúc một số biện pháp hồi phục tốc độ Bưu điện phải thực hiện, và phán lệnh này hiệu lực từ ngày Thứ Sáu 25/9/2020.

Một bàn báo cáo tối mậtc ủa CIA cho biết Tổng Thống Nga Vladimir Putin và các phụ tá thân cận nhiều phần đích thân chỉ huy chiến dịch bôi nhọ ứng viên Dân Chủ Joe Biden và gây các tác động ảnh hưởng bầu cử Hoa Kỳ 2020, theo phóng viên Josh Rogin tường trình trên báo Washington Post, dẫn ra 2 nguồn đã duyệt qua bản báo cáo CIA này.

Hồ sơ tối mật này có tên gọi "CIA Worldwide Intelligence Review" hoàn tất ngày 31/8/2020 và chứa đựng tin tình báo từ các nguồn, trong đó có các sở tình báo như National Security Agency và FBI.

Bản tin tình báo cũng kể chi tiết về hoạt động của Andrii Derkach, một dân cử Ukraine, người loan tin bóp méo về Biden xuyên qua các thông tấn Cộng Hòa tại Mỹ, các trang tin Hoa Kỳ, và các nguồn thân vận của TT Donald Trump.

Tuần trước, Bộ Ngân Khố Mỹ loan báo các biện pháp cấm vận, trừng phạt nhắm vào Derkach vì cho là người này là "gián điệp Nga đang hoạt động" và y đang tích cựuc bôi nhọ Biden và ảnh hưởng vào bầu cử Mỹ.

Derkach bị cho là làm việc chung với Rudy Giuliani, luật sư riêng của Trump và là cựu Thị Trưởng New York City, trong chiến dịch bôi nhọ Biden.

Trong khi đó, Cyrus Vance, Công Tố Trưởng thành phố Manhattan, nói là có cả núi chứng cớ để lôi Trump và các công ty của Trump ra tòa về gian lận thuế, trong khi ông thuyết phục một tòa kháng án liên bang để lấy hồ sơ thuế của Trump.

Trong các chứng cớ nêu ra có chuyện Trump liên tục gửi các chủ nợ hồ sơ tài chánh phóng đại tài sản và bỏ lơ các cơ sở kinh doanh mang nợ, và từ 2004 tới 2014 đã bơm 400 triệu đôla tiền mặt vào "5 căn nhà, 8 sân golf và 1 xưởng rươu nho" bất kể ngập nợ nhiều tỷ đôla.

Luật sư của Trump và bên công tố sẽ tranh luận vào ngày Thứ Sáu 25/9/2020 trước một bồi thẩm gồm 3 chánh án. Nhưng cho dù luật sư của Trump có thất bại cuối tuần này, dân Mỹ sẽ không thể đọc hồ sơ thuế của Trump trước Ngày Bẩu Cử 3/11/2020.

