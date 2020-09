Thành Phố Garden Grove Mời Cộng Đồng Tham Gia Trả Lời Survey Liên Quan Đến Nhu Cầu Nhà Ở

Vào Thứ Sáu, ngày 25 tháng Chín, 2020 là ngày cuối cùng để cộng đồng có thể tham gia cuộc khảo sát trực tuyến (online survey) của Thành Phố Garden Grove để cung cấp thông tin hướng tới việc tạo ra một chiến lược nhà ở cộng đồng trong tám năm tới. Cư dân có thể xem và trả lời bản survey bằng tiếng Việt tại website ggcity.org/housing-element.





Thành phố đang cập nhật Yếu tố Nhà ở (Housing Element), Yếu tố An toàn, Yếu tố Sử dụng Đất, và áp dụng Yếu tố Công bằng Môi trường mới vào kế hoạch Quy hoạch chung Garden Grove. Yếu tố Nhà ở sẽ xác định nhu cầu và mục tiêu về nhà ở cho giai đoạn niên khoá 2021-2029; Yếu tố An toàn sẽ thiết lập các chính sách hỗ trợ các luật và quy định liên quan đến các nguy cơ an toàn; Yếu tố Sử dụng Đất, Phân chia Khu vực và Bản đồ sẽ có thể xác định đất dành cho nông nghiệp, kinh doanh, nhà ở và các loại khác; Yếu tố Công bằng Môi trường mới sẽ giảm thiểu và cân bằng ảnh hưởng của các hiểm họa môi trường đối với tất cả các cư dân không phân biệt sắc tộc và mức thu nhập.





Quá trình cập nhật kéo dài 14 tháng và trong ba tháng tới, các cuộc khảo sát cộng đồng sẽ được thực hiện trực tuyến và các cuộc họp sẽ được tổ chức theo điều lệ an toàn COVID-19 của tiểu bang và quận hạt.