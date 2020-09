Biểu Tình Tự Phát Ủng Hộ Tổng Thống Trump, Tố Cáo Tội Ác Tàu Cộng Gieo Rắc Bệnh Dịch Covid-19

Westminster (Thanh Huy)- - Tại bãi cỏ trước khu chợ Á Đông trên đường Bolsa, đối diện Thương Xá Phước Lộc Thọ, thành phố Westminster, Nam California, vào lúc 5:00 chiều Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020 một cuộc biểu tình tự phát để ủng hộ Tổng Thống Trump và tố cáo tội ác của Trung Cộng, gây nên Đại dịch Covid-19, đòi giải nhiệm thống đốc Newsom, với sự tham dự một số đông đồng hương, trên tay cầm cờ Hoa Kỳ, và hình Tổng Thống Trump.





Cuộc biểu tình diễn ra theo quy định của chính quyền trong việc phòng ngừa sự lây nhiễm của Corona Virus Vũ Hán bằng cách đeo khẩu trang và giử khoảng cách an toàn 6 feet.







Đoàn người đã hô vang những khẩu hiệu: “President Trump Four more years.” “Vote in person”, “America Freedom” “Communist China get out the USA” “Covid-19 Made in China”…





Sau phần nghi thức chào cờ và phút mặc niệm, ông Nguyễn Văn Mỹ và ông Phan Thanh Châu lên nói tóm lược về những thành quả mà Tổng Thống Trump đã thực hiện trong nhiệm kỳ vừa rồi.





Cuộc biểu tình không có phần tuần hành, mà để dành thời gian cho một số người tham dự phát biểu và kêu gọi cử tri bầu cho Tổng Thống Trump thêm một nhiệm kỳ nữa.