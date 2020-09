FBI Điều Tra Lá Thư Chứa Chất Độc Chết Người Ricin Gửi Tới Bạch Ốc Và TT Trump

Một bì thư ghi địa chỉ Tòa Bạch Ốc và chứa chất độc ricin chết người đã được báo cáo ngăn chận hôm Thứ Bảy, 19 tháng 9 năm 2020, theo bản tin của Fox News cho biết.

Một viên chức chấp hành luật pháp nói với báo The New York Times rằng các nhà điều tra tin rằng nó đến từ Canada. Lá thư được can thiệp tại một cơ sở chính phủ mà đã rọi máy lá thư gửi tới Bạch Ốc và Tổng Thống Trump, theo viên chức chấp hành luật pháp nói với AP.

Sự kiện xảy ra chi một ngày sau cái chết của Thẩm Phán Ruth Bader Ginsburg, mở cửa cho sự thay đổi quyền lực đáng kể tại Tối Cao Pháp Viện.

Vào xế chiều Thứ Bảy, FBI tuyên bố họ đang điều tra gói thư với Bưu Điện Hoa Kỳ.

“FBI và Cơ Quan Mật Vụ Hoa Kỳ và Cơ Quan Điều Tra Bưu Điện Hoa Kỳ hợp tác điều tra lá thư bị nghi ngờ đã nhận được tại phòng thư của chính phủ Hoa Kỳ. Vào lúc này, chưa biết về mối đe dọa an ninh công cộng,” theo tuyên bố đọc được cho biết.

Theo Mayo Clinic, Ricin là chất độc và có thể được tạo ra từ phế phẩm của quá trình chế biến bánh đậu nành. Không có thuốc chích ngừa hay thuốc giải độc cho loại chất độc này.