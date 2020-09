Facebooker Lê Văn Hải Bị Bắt Vì Bị Buộc Tội ‘Lợi Dụng Các Quyền Tư Do, Dân Chủ’

Facebooker Lê Văn Hải. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

BÌNH ĐỊNH, VN – Facebooker Lê Văn Hải là người thường lên tiếng về việc sai trái của chính quyền CSVN đối với vụ đất đai và các lãnh đạo đảng, đã bị bắt và bị cáo buộc tội ‘lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân’, theo Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Sáu, 18 tháng 9 năm 2020. Bản tin RFA cho biết chi tiết về vụ này như sau.

Ông Lê Văn Hải, một người ở tỉnh Bình Định thường sử dụng Facebook để chia sẻ quan điểm cá nhân về những vấn đề liên quan đất đai của gia đình và lãnh đạo các cấp đảng cộng sản và Nhà nước Việt Nam, vừa bị bắt để điều tra. Cáo buộc mà cơ quan chức năng đưa ra đối với ông này là ‘lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân’ theo điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015.

Mạng báo Thanh Niên loan tin này ngày 18 tháng 9, dẫn xác nhận từ một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định như vừa nêu. Theo đó, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Bình Định đã bắt tạm giam ông Hải 2 tháng và khám xét nơi ở của ông Lê Văn Hải, 54 tuổi, ngụ tại Khu vực 3, Phường Nhơn Bình, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tin dẫn kết quả điều tra ban đầu mà cơ quan chức năng tiến hành cho rằng ông Lê Văn Hải từ năm 2016 đến nay thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết mà nội dung bị cơ quan chức năng Việt Nam quy kết ‘xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm nhiều lãnh đạo đảng cộng sản, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài nguyên- Môi trường, Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Định…

Mạng báo Thanh Niên cho biết qua tìm hiểu thì ông Lê Văn Hải từng gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định khiếu nại, yêu cầu bồi thường về đất theo hiện trạng sử dụng cũng như hỗ trợ mất thu nhập cho gia đình ông. Lý do là nhà và đất của gia đình ông bị thu hồi để xây Nhà máy Nước thải tại thành phố Quy Nhơn.

Cách giải quyết của cơ quan chức năng không được ông Lê Văn Hải đồng tình nên trình bày sự việc cũng như có những ý kiến đối với các cấp lãnh đạo trên tài khoản Facebook cá nhân.