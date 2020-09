WHO Cảnh Báo Covid-19 Gia Tăng Nghiêm Trọng Tại Châu Âu; Hơn 30 Triệu Người Bị Dịch Bệnh Trên Toàn Cầu

Trong bản cáo trạng gửi đến Bộ Nội an (Department of Homeland Security) hôm thứ Hai 14/9, một nhân viên y tá tại nhà tù ở tiểu bang Georgia lên tiếng báo động về con số phẫu thuật cắt bỏ tử cung của hàng loạt phụ nữ đang bị Cục Di trú và Hải quan (ICE) giam giữ. Theo bản cáo trạng từ hai tổ chức phi lợi nhuận Project South trụ sở tại Tp Atlanta và Government Accountability Project (tạm dịch Dự án Trách nhiệm của Chính quyền) gửi đến Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Nội an (Department of Homeland Security Office of Inspector General), cô y tá Dawn Wooten bày tỏ lo ngại về số phụ nữ di dân bị cắt bỏ tử cung “tăng cao” cũng như “những biện pháp y tế nguy hiểm” đang diễn ra bất chấp đại dịch coronavirus ở Trung tâm Giam giữ của Quận hạt Irwin (Irwin County Detention Center/ICDC) tại Tp Ocilla, tiểu bang Georgia.