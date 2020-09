Y Tá Ở Trại Tam Giam Của Ice Tố Cáo Tổ Chức Này Cắt Bỏ Tử Cung Người Xin Tị Nạn

Nhân viên y tá miêu tả bác sĩ phụ khoa như ‘kẻ cướp tử cung.’





Trong bản cáo trạng gửi đến Bộ Nội an (Department of Homeland Security) hôm thứ Hai 14/9, một nhân viên y tá tại nhà tù ở tiểu bang Georgia lên tiếng báo động về con số phẫu thuật cắt bỏ tử cung của hàng loạt phụ nữ đang bị Cục Di trú và Hải quan (ICE) giam giữ.



Theo bản cáo trạng từ hai tổ chức phi lợi nhuận Project South trụ sở tại Tp Atlanta và Government Accountability Project (tạm dịch Dự án Trách nhiệm của Chính quyền) gửi đến Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Nội an (Department of Homeland Security Office of Inspector General), cô y tá Dawn Wooten bày tỏ lo ngại về số phụ nữ di dân bị cắt bỏ tử cung “tăng cao” cũng như “những biện pháp y tế nguy hiểm” đang diễn ra bất chấp đại dịch coronavirus ở Trung tâm Giam giữ của Quận hạt Irwin (Irwin County Detention Center/ICDC) tại Tp Ocilla, tiểu bang Georgia.



Cô Wooten hiện đang làm việc theo nhu cầu cần thiết tại trung tâm giam giữ, sau khi công việc toàn thời gian (full-time) bị cắt giảm từ tháng Bảy. Cô cho biết cô và các y tá khác cũng băn khoăn tại sao một bác sĩ phụ khoa không danh tính lại được giới thiệu để điều trị thêm cho cơ quan, sau khi người đó cắt bỏ rất nhiều tử cung của các phụ nữ đang bị giam.



“Chúng tôi đã tự hỏi, thánh thần ơi, ông ta đang móc hết nội tạng của mọi người ra. Đó là chuyên môn của ông ấy, kẻ cướp tử cung,” cô Wooten chia sẻ trong tờ cáo trạng. “Tất cả phụ nữ ông ta khám đều trải qua ca cắt bỏ tử cung—tất cả mọi phụ nữ,” lời cô Wooten được trích dẫn từ tờ cáo trạng.



Cô cho biết thêm bác sĩ ẩn danh này đã từng vô tình cắt nhầm buồng trứng của một phụ nữ di dân bị giam. “Buồng trứng bên trái của cô ấy đáng lẽ bị cắt vì có khối u nang nhưng ông ấy lại cắt bên phải. Cô ấy rất tức giận. Cô phải quay lại để cắt buồng trứng bên trái và rút cuộc bị cắt bỏ tử cung. Cô đã muốn có con—giờ khi trở về nhà cô phải báo với chồng rằng cô không thể có con được nữa. Cô nói trong khi hồi tỉnh đã nghe bác sĩ nói với y tá rằng ông đã cắt sai buồng trứng,” theo lời của cô Wooten trong bản cáo trạng.



Trong một phát ngôn với Fox News, ICE đã không bình luận về vấn đề được trình lên Văn phòng Tổng Thanh tra, nơi giám sát độc lập trách nhiệm của Bộ Nội an Mỹ. “ICE ghi nhận những lời cáo buộc một cách nghiêm túc và tuân theo Văn phòng Tổng Thanh tra trong bất kỳ vụ điều tra và kết quả nào. Và ngược lại, thông thường, những cáo buộc ẩn danh vô căn cứ, không có thông tin cụ thể nào để kiểm chứng, nên được xem xét cẩn thận và kỹ lưỡng,” phát ngôn viên Lindsay Williams của ICE cho biết. Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Nội an không trực tiếp đáp trả lời đề nghị bình luận từ Fox News.



Project South cho biết dự kiến buổi họp báo về bản cáo trạng này sẽ diễn ra vào trưa thứ Ba 15/9 tại Tp Atlanta. Không những bản cáo trạng dài 27 trang từ Project South bao gồm nhiều lời dẫn giải chi tiết của cô Wooten mà còn chứa nhiều trích dẫn từ những người bị giam ẩn tên. Bản cáo trạng khẳng định cô Wooten bị hạ chức sau khi nghỉ việc vì những triệu chứng coronavirus. Cô tin rằng hành vi đó là để trả thù vì cô dám đặt câu hỏi về cách giải quyết những vấn đề liên quan đến phòng chống COVID-19. Cô cho biết số lượng người bị giam nhiễm bệnh cao hơn con số chính thức vì ở đây không có nỗ lực xét nghiệm tích cực và không phải ca nhiễm nào cũng được ghi nhận.



Trích từ lời khai của cô Wooten, đôi khi y tá trực ca hôm ấy bịa đặt chuyện khám người bị giam trực tiếp. Có lần cô đã chứng kiến y tá xé bỏ cả thùng giấy khiếu nại từ người bị giam mà không hề đọc qua. Các y tá đã phớt lờ người bị giam khi họ báo cáo triệu chứng COVID-19. Nếu họ bị sốt, y tá chỉ cho họ uống thuốc cảm nhẹ trong vòng bảy ngày mà không xét nghiệm.



Cô cho biết cơ sở từ chối sử dụng hai máy xét nghiệm COVID-19 nhanh trị giá $14,000 USD mỗi cái mà ICE đã mua. Không có nhân viên y tế nào được huấn luyện để sử dụng và máy chỉ được sử dụng đúng một lần. Project South đã tham gia với Georgia Detention Watch (tạm dịch Nhóm Tuần tra Trại giam Georgia), Georgia Latino Alliance for Human Rights (tạm dịch Liên minh Nhân quyền người gốc Latin tại Georgia), và South Georgia Immigrant Support Network (tạm dịch Mạng lưới hỗ trợ người nhập cư Nam Georgia) để đệ đơn cáo trạng lớn hơn lên Bộ Nội an.



Trung tâm Trại giam Quận hạt Irwin được điều hành bởi LaSalle Corrections, một công ty tư nhân điều hành những cơ sở giam giữ người di dân ở tiểu bang Georgia, Texas, và Louisiana.



Cơ sở ở Tp Ocilla khoảng 200 dặm phía nam Tp Atlanta là nơi giam giữ người di dân cũng như tù nhân cho Cảnh sát Tư pháp Mỹ và Quận hạt Irwin.





Nguồn: Nhóm Người Thông Dịch dịch từ bài Georgia prison with ICE detainees performs questionable hysterectomies, shreds coronavirus records: nurse.

Thông dịch: Vy Nguyen

Biên tập: Khánh (Vy) Lê