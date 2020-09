Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg Vinh Danh "Woman Of The Year 2020" Và 60 Phụ Nữ Tiêu Biểu Năm 2020

Ly Nguyễn



Orange County, CA - Vào mỗi tháng 3, chúng ta tổ chức lễ chào mừng tháng Lịch sử của Phụ Nữ bằng việc vinh danh những phụ nữ tiêu biểu có những đóng góp nhằm cải thiện cuộc sống của nhiều cư dân California. Truyền thống này đã bắt đầu ở Quốc Hội tiểu bang vào năm 1987 và vẫn tiếp tục cho đến nay trên toàn tiểu bang, trong đó có địa hạt 34 tại Quận Cam. Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg chào mừng 60 vị phụ nữ được đề cử danh hiệu "Women of Distinction 2020 - District 34" và công bố bà Ly Nguyễn là "Woman of The Year 2020-District 34".

Năm nay, do hoàn cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài, vào lúc 5 giờ 30 chiều ngày thứ Tư, 16 tháng 9 năm 2020, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg đã tổ chức một buổi vinh danh qua mạng online sau khi trân trọng gửi bằng vinh danh đến bà Ly Nguyễn "Woman of The Year 2020-District 34" và 60 quý vị tiêu biểu đã được đề cử và vinh danh có nhiều cống hiến trong các lĩnh vực sinh hoạt cộng đồng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, an toàn công cộng, văn hóa nghệ thuật và doanh nghiệp.

Trong buổi lễ, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg đã phát biểu: "Thay mặt Thượng viện Tiểu bang California, tôi xim cảm ơn về những phục vụ của quý vị cho cộng đồng của chúng ta. Tôi kính chúc quý vị cùng gia đình nhiều sức khỏe, mọi sự bình an để có thể tiếp tục làm nên nhiều thành quả hữu ích cho xã hội, cho cộng đồng của chúng ta."

Một niềm vui lớn cho cộng đồng người Việt tại Quận Cam là trong số 60 phụ nữ được đề cử và vinh danh, có 25 vị gốc Việt và người đạt danh hiệu cao nhất "Woman of The Year 2020 - District 34" cũng là một người phụ nữ Việt Nam - Bà Ly Nguyen từ Liên Minh Lao Động Hoa Kỳ-Châu Á Thái Bình Dương (APALA).

Bà Ly Nguyễn gia nhập Liên minh Lao động Hoa Kỳ - Châu Á Thái Bình Dương (APALA) vào năm 2002 và làm việc tận tụy quên mình suốt từ đó đến nay. Bà giúp tổ chức các thành viên người Mỹ gốc Á châu xây dựng Orange County Chapter để các thành viên luôn được lắng nghe tiếng nói của mình. Bà ủng hộ Phong trào Công bằng Xã hội với tư cách là người nhập cư và các quyền công dân. Bà Ly Nguyễn tự hào được phục vụ các thành viên gốc Việt của Hiệp hội Người Chăm Sóc Tại Gia Hoa Kỳ (UDW). Ly Nguyễn, cùng với các nhà cung cấp khác ở APALA, chăm sóc và bảo vệ quyền lợi cho những người chăm sóc tại gia một cách hữu hiệu,

Kế tiếp là tên và phần giới thiệu tóm tắt về quý vị phụ nữ gốc Việt được đề cử và vinh danh (xếp theo thứ tự ABC)

- Ann Phong: Họa sĩ nổi tiếng từ thập niên 90. Giáo sư Hội họa tại California State University Pomona, một trong những cánh chim đầu đàn của Vietnamese American Arts & Letters Association (VAALA).

- Catherine Nguyen: Chủ tịch Phòng Thương Mại Việt-Mỹ, thành viên của Phòng Thương Mại Pháp-Mỹ và BizFed, Los Angeles. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, bà đã hỗ trợ, giúp đở nhiều cho các doanh nghiệp nhỏ trên khắp California.

- Catt Phan: là một người trẻ hoạt động cộng đồng rất tích cực trong nhiều năm qua tại Southland Integrated Service, Tổng Hội Sinh Viên-UVSA, Asian American Advancing Justice.

- Debbie Pham: giảng dạy tại trường trung học Magnolia thuộc học khu Anaheim, là một trong những giáo viên dạy chương trình song ngữ tiếng Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ. Cô có nhiều đóng góp to lớn cho việc triển khai và thúc đẩy chương trình song ngữ tiếng Việt.

- Diedre ThuHa Nguyen: là một nhà khoa học giỏi, làm việc lâu năm tại phòng thí nghiệm về bệnh ung thư. Đồng thời, cô cũng là một người hoạt động tích cực trong cộng đồng từ suốt nhiều năm qua trong nhiều tổ chức và sinh hoạt như Hậu duệ Thủy Quân Lục Chiến, Diễn Hành Tết, Cứu Trợ Bão Lụt Hayan Phillipine, cũng như các tổ chức Châu Á-Thái Bình Dương.

- Dr. Elaine Vu Nguyen: hiện đang giảng dạy tại American University of Health Science (AUHS), Shool of Pharmacy. Cô còn là thành viên Hội đồng Quản trị của Hiệp hội Dược sĩ tại Quận Cam-Hoa Kỳ (VPhA-USA). Với những vai trò này, cô đã giúp đỡ bảo vệ quyền lợi về MediCare Part D dành cho người cao niên.

- Ha Nguyen: là thành viên tích cực của Viet Rainbow tại Quận Cam, một tổ chức phi lợi nhuận LGBTQ.Từ việc vượt qua thử thách trong gia đình, cô đã đi tới nhiều tiểu bang của Hoa Ký, tiến hành hội thảo kêu gọi ủng hộ Dự luật 3- bảo vệ sự đối xử bình đẳng và quyền của các cá nhân chuyển giới.

- Jenny Nguyen: Cô hiện là Giám Đốc Điều hành Trung tâm Y Tế Nhân Hòa / Nhan Hoa Comprehensive Health Care Clinic. Cô đã góp phần to lớn cho việt duy trì và phát triển hoạt động của Nhân Hòa, một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ y tế toàn diện với giá cả phải chăng cho những cá nhân và gia đình có lợi tức thấp, không có bảo hiểm y tế. Trong đại dịch Covid-19, Nhân Hòa đã cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho hơn 5 ngàn người kể từ tháng Ba.

- Julie Diep: sáng lập và điều hành tổ chức OC Autism Foundation, một tổ chức vô vụ lợi đã có nhiều hỗ trợ thiết thực và hiệu quả cho các gia đình có con em tự kỷ trong suốt nhiều năm qua. Đồng thời, cô cũng hoạt động tích cực trong nhiều sinh hoạt trong cộng đồng của chúng ta.

- Julie Vo: hiện đảm trách chức vụ Quản lỳ Phát triển tại Environmental charter Schools. Cô còn là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn của Orange County Environmental Justice Project, thành viên California Healthy Nail Salon Collaborative Steering Committee.

- Kelly Huynh: hiện đang quản lý Ban Liên lạc Cộng đồng/ Đơn vị Phòng chống Tội phạm của Sở Cảnh Sát thành phố Garden Grove, nơi mà cô công tác suốt từ 2008 đến nay. Cô còn thành viên của Hiệp hội Sĩ quan Phòng chống Tội phạm California (CCPOA). Bên cạnh công việc thực thi pháp luật, Kelly Huỳnh còn là một người hoạt động tích cực trong cộng đồng.

- Kim Toan Do: Dược sĩ Đỗ Kim Toàn sáng lập và là chủ tịch Hội Phụ Nữ Việt Mỹ từ 2001 đến nay. Với sự điều hành của cô, Hội Phụ Nữ Việt Mỹ đã tổ chức hàng năm ngày Lễ Mẹ "Mother's Day" rất trang trọng, được cộng đồng và địa phương ghi nhận, đề cao. Cô Đỗ Kim Toàn còn là cựu chủ tịch và cố vấn của Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California.

- Linh Nguyen: là Phó Giám đốc trường thẩm mỹ Beauty Advance College tại thành phố Garden Grove và Laguna Hills. Đây là một cơ sở dạy nghề được công nhận cấp quốc gia trong ngành Nails, đã đào tạo hơn 40 ngàn học viên trong 33 năm qua. Sự thành công và uy tín ngày càng cao của trường thẩm mỹ ABC là do sự điều hành đầy trách nhiệm và tài năng của cô và người anh là ông Tâm Nguyễn.

- Natalie Tran: Tiến sĩ Natalie Trần là Trưởng Khoa Giáo Dục Trung Học và Trung Tâm Tài nguyên Quốc Gia về Ngôn ngữ Á Châu tại Đại học Cal State Fullerton. Cô đã tập hợp được nhiều nhà giáo dục và lãnh đạo cộng đồng để hợp tác cùng nhau giúp thực hiện thành công chương trình song ngữ tiếng Việt tại các học khu Westminster, Garden Grove và Anaheim.

- Ngoc Tinh Nguyen: Với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và lý tưởng làm việc cống hiến cho sự cải thiện kinh tế cho các cộng đồng người Mỹ gốc Á, cô Ngọc Tịnh đã đảm trách nhiều chức vụ quan trọng trong doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa thương mại như: United Business Bank, Liên minh Văn hóa & Thương mại Thái Bình Dương (PTCA), Southland Integrated Service, và nhiều thêm nữa.

- Nguyen Khoa Dieu Quyen: là giáo sư môn Toán (trên 20 năm) và cũng là Giáo sư Việt ngữ tại trường Pacificia High School, thành phố Garden Grove. Và trong suốt nhiều năm qua, cô Diệu Quyên cũng là một gương mặt nổi bật trong ngành truyền thông Việt ngữ cũng như trong Ban Đại diện Các Trung Tâm Việt Ngữ tại Nam California.

- Pham Thi Hue: Tiến sĩ Phạm Thị Huê là Trưởng Khoa Tư Vấn Giáo Dục tại Đại học Cộng Đồng Orange Coast College trong suốt 32 năm trước khi bà nghỉ hưu vào năm 2017. Đồng thời, Giáo sư Phạm Thị Huê còn là Giám khảo của Giải Học Sinh Sinh viên Gương Mẫu, Giảng viên của các khóa huấn luyện và tu nghiệp giáo viên Việt ngữ do ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt ngữ tổ chức hằng năm để duy trì và phát triển ngôn ngữ và văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

- Quynh Kieu: Bác sĩ Quỳnh Kiều sáng lập và điều hành tổ chức vô vụ lợi Project Vietnam Foundation trong suốt hơn 25 năm qua. Là một bác sĩ chuyên khoa Nhi, Bác sĩ Quỳnh Kiều đã cống hiến hết tâm sức của mình cho các hoạt động xã hội, cứu giúp trẻ em nghèo và khuyết tật tại Việt Nam cũng như hỗ trợ cho các tổ chức y tế, chăm sóc sức khỏe ở Quận Cam. Bác sĩ Quỳnh Kiều đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý cũng như đảm trách nhiều chức vụ quan trọng trong các cơ sở và tổ chức y tế tại tiểu bang và địa phương.

- Thuy Vy Tran: cô Thúy Vy là giáo viên lớp Một tại trường DeMille Elementary, Midway City. Cô là một trong những giáo viên hàng đầu giảng dạy thành công chương trình song ngữ tiếng Việt cho học sinh tại học khu Westminster. Bằng kiến thức, khả năng và tấm lòng nhiệt tình của nhà giáo, cô Thúy Vy truyền cho các em học sinh nhiều hiểu biết phong phú về tiếng Việt và văn hóa Việt.

- Tram Le: là chuyên viên về Văn hóa và Nghệ thuật của thành phố Santa Ana. Trước đó, cô là Giám đốc công trình Lịch sử Truyền khẩu Việt tại đại học UCI, và phụ trách chương trình "Nhịp Cầu Cộng Đồng" cho Ford Theatre Foundation tại Los Angeles. Cô Trâm Lê còn là đồng tác giả Vietnamese Stories for Language Learners, Traditional Foldtales in Vietnamese and English (Turtle Publishing).

- Tran Thi Su: cô Trần Thị Sử là một thiện nguyện viên tích cử của Ban Đại diện các Trung tân Việt Ngữ trong suốt hơn 25 năm qua. Cô cũng là một giáo viên dạy Việt ngữ tại Midway City, và trước đó tại nhà thờ Blessed Sacrament Church Vietnamese Language School.

- Van Bang Pham: Giáo sư Phạm Vân Bằng là Giám đốc Điều hành Trung Tâm Phục vụ Cộng Đồng Điều Ngự với hơn 300 học viên đang tham dự nhiều sinh hoạt tại đây. Cô Vân Bằng còn là cựu Phó chủ tịch Hội Cựu Nữ sinh Trưng Vương, và là Human Relations Comminsioner của Orange County.

- Y Sa Le: cô Y Sa Lê sinh hoạt và gắn bó với VAALA suốt từ năm 2000 đến nay. Dù ở vai trò thành viên hay Giám đốc Điều hành, Y Sa cũng đã cống hiến biết bao tâm sức cho mọi sinh hoạt văn hóa nghệ thuật của VAALA như tổ chức các Đại hội Viet Film Fest, Triển lãm Hội họa, đêm hòa nhạc, và nhiều nữa. Y Sa cùng các thành viên đã đem về cho VAALA nhiều thành quả tốt đẹp và giải thưởng cao quý.

- Yvonne Tran: từ 2013, Yvonne làm việc cho tổ chức vô vụ lợi Vietnamese American Arts & Letters Association (VAALA), đóng góp nhiều công sức cho các sinh hoạt phim ảnh, nghệ thuật. Yvonne hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VAALA.