Cẩm Nang Thẩm Mỹ: Nuôi Dưỡng Mái Tóc

Người ta thường nghe nói: “Nhứt da nhì dáng”. Tuy là vậy, dáng đẹp, đi đứng uyển chuyển, dịu dàng, và làn da sạch, hồng hào, mịn màng đã chiếm hầu hết nét đẹp của phụ nữ.





Tuy nhiên, còn có mái tóc nữa. Làn da đẹp, dáng điệu đẹp mà mái tóc “bù xù ổ quạ” xác xơ thì da với dáng cũng không thể bù qua sớt lại được.

Mái tóc đẹp mềm mại, sáng bóng, mướt mịn là yếu tố đứng hàng thứ ba tạo nên vẻ đẹp toàn mỹ bên ngoài của phụ nữ, không thua kém hai yếu tố trên: da và dáng.





Chăm sóc cho có mái tóc đẹp không quá khó, ngoại trừ mái tóc đã bị tổn thương nhiều vì hóa chất, cần phải chú ý nhiều hơn.





Mái tóc đẹp, khoẻ, đầu tiên do yếu tố ăn uống. Thức ăn là dinh dưỡng tốt nhất để có mái tóc đẹp bao gồm:





-Trứng: là nguồn chất đạm (protein) và biotin, giúp thúc đẩy tế bào tóc phát triển mạnh, tóc mau mọc hơn. Kết hợp hai chất này rất tốt để mái tóc khoẻ mạnh, đặc biệt trợ giúp những mái tóc bị rụng nhiều hơn bình thường.





-Dâu (berries) rất nhiều sinh tố C giúp tóc mọc nhanh, tốt, mái tóc mướt mịn, được coi như là chất “antioxidents”, bảo vệ tóc chống lại sự hư hại gốc tóc từ ánh sáng mặt trời.





Ví dụ 1 chén dâu (trawberries) khoảng 144gr. có chứa lượng sinh tố C 141% lượng cần dùng trong một ngày. Sinh tố C cần thiết trong cơ thể trợ giúp tế bào đàn hồi hoạt động mạnh (collagen), ngăn ngừa chứng tóc đứt ngang. Sinh tố C cũng giúp cơ thể dễ hấp thụ chất sắt (iron), là yếu tố không nhỏ trong việc nuôi dưỡng tóc tốt.





-Rau mồng tơi (spinach)





1 chén rau mồng tơi 30gr chứa 54% lượng sinh tố A cần thiết mỗi ngày, chứa dồi dào chất sắc (iron). Thêm sinh tố C nuôi dưỡng, ngăn ngừa chứng rụng tóc.





- Cá hồi (salmon) , cá herring, cá mackerel có nhiều mỡ tốt cho tế bào tóc, cũng như những tế bào khác nuôi dưỡng thân thể.





-Khoai lang: đặc biệt dồi dào sinh tố A, nuôi dưỡng, thúc đẩy tế bào tóc hoạt động mạnh. Một củ khoai lang khoảng 115gr chứa lượng beta carotene gấp 4 lần hơn con số cần thiết mỗi ngày.





-Trái bơ: có chứa sinh tố E và C, là antioxydent, nhiều chất dầu fatty acid giúp tóc mọc nhanh và khoẻ.





-Những loại hột: dồi dào sinh tố E và B, zinc và fatty acid giúp tóc khoẻ. Hột hướng dương đặc biệt có chứa omega-3 rất tốt cho tóc.





-Con hàu, tôm: là một trong vài loại động vật từ sông, hồ, biển, có dồi dào chất sắt (iron), zinc, sinh tố B và D nuôi dưỡng tóc tốt.





- Đậu và đậu nành: một trong những thức ăn tốt cho tóc.





-Thịt: là tức ăn dồi dào chất đạm dinh dưỡng mà những người ăn kiêng thường chọn. Thịt đỏ (thịt bò) dồi dào chất sắt, rất tốt cho tóc.





Ăn những thức ăn kể trên hằng ngày, theo sự điều độ và kiêng cử, bạn sẽ có mái tóc đẹp, khoẻ, mịn màng, đi đôi với làn da trong sáng, dáng đi dịu dàng, hội tụ thành một phụ nữ xinh đẹp trong mắt mọi người.