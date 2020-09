Buổi Tu Học Trong Mùa COVID 09-13-20 Của CLBTNT Orange County

Thời tiết mấy tuần rồi nắng nóng kinh hoàng, cái nắng nóng cọng với những cơn cháy rừng ở California làm cho mặt trời đỏ một màu kinh sợ, nhìn mà cứ tưởng như ngày tận thế sắp đến! Thế mà lạ thay hôm chủ nhật 09-13-20 tuần rồi, trời như chiều lòng nguòi một chút, cái nắng vẫn còn đó nhưng không gắt gao và dữ tợn, nhường chổ cho một vài cơn gió biển thổi vào làm dịu bớt những bực bội, nóng nảy của người dân Nam Cali trong mấy tuần qua.. Tình hình Covid cũng đang trên đà giảm thiểu, con số tử vong và nhập viện giảm xuống đáng kể so với tháng 7 là tháng cao điểm nhất của đại dịch. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, anh chị em trong Ban Điều Hợp CLBTNT quyết định họp mặt sau 6 tháng cách ly, và thế là một buổi tu học đã diễn ra thành công tốt đẹp ngoài dự tính ở sân sau vưòn Thanh Tâm nhà anh Tuệ Quán.

Dự tính là sẽ bắt đầu từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối nhưng gặp nhau tay bắt mặt mừng câu chuyện cứ thé mà dạt từ bờ này qua bến nọ với lại khu vườn Thanh Tâm của anh chị chủ nhà mới dọn sửa lại với những con đưòng thiền hành, những cây cảnh tuyệt đẹp phù hợp cho một không khí rất Zen làm cho ai đến cũng như muốn bỏ lại sau lưng những ưu tư, bận rộn, bon chen ngoài kia mà chỉ mang về đây sự thanh thản tâm hồn, sự lắng dịu nội tâm và sự bình an nội tại. Một câu thư pháp đưọc lấy ý thơ của thầy Minh Đức Triều Tâm Ảnh treo bên cạnh bức tưọng một chú tiêu ngồi ưu tư nhưng miệng mỉm cưòi :" Ưu tư là viên sỏi Rớt vào lòng biển khơi..."







Có nghĩa gì nhỉ? Viên sỏi rớt vào lòng biển khơi thì có chuyên gì đâu? Không khuấy nổi một cơn sóng! Vậy đó! Hãy biến suy tư thành viên sỏi rớt vào lòng biển khơi để mỉm cưòi an nhiên giữa ba động...

Buổi tu học đuọc bắt đầu bằng 15 phút thiền tập trong tinh thần social distancing, anh chị em chọn mỗi nguời một góc cho riêng mình lắng nghe hơi thở của chính mình, trọn vẹn với phút giây hiện tại như câu Kinh được dán trên hiên thơ





"Quá Khứ không truy tìm

Tương lai không ước vọng

Quá khứ đã đoạn tận

Tương lai thì chưa đến

Chỉ có pháp hiện tại

Tuệ Quán chính là đây"...









Sau phần thiền tập là thiền hành, con đuờng thiền hành trong vưòn Thanh Tâm vừa mới hoàn tất mấy hôm nay để đón những bưóc chân an lạc của các bạn. "Từng bưóc chân thảnh thới, nụ cưòi tưoi thắm trên làn môi, từng đoá hoa mỉm cưòi, ruộng đồng xanh ngát như biển khơi, cùng gió ca lời chim, từng bưóc chân thảnh thơi, cùng ngưòi em bưóc đi mọi nơi..." tiếng hát thanh cao trong vắt của cố nữ ca sĩ Hà Thanh như trợ duyên cho những bưóc chân an lạc trở về với thực tại nhiệm mầu tròn đầy tỉnh thức mà bấy lâu nay vì trôi lăn trong giòng cuốn cuộc đời mà đôi chân ta bỏ quên sự nhiệm mầu này. Sau ba vòng thiền hành mọi người cùng dừng lại chấp tay búp sen chào nhau với một nụ cưòi tươi sáng như một món quà tràn đầy năng lượng cho những ngày mới an lành.









Buổi tu học đuọc đóng lại trong phần ăn tối và sinh hoạt văn nghệ bỏ túi thân tình và ấm cúng

T/M Ban Tu Học CLBTNT

Tuệ Quán-Trần Minh Anh

