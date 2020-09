1 nhà tù di trú ở Mỹ giải phẫu cắt tử cung hàng loạt nữ tù nhân, bị báo động diệt chủng... Nhiều xướng ngôn viên Fox News bị lôi ra tòa thẩm vấn vì loan tin vịt

.

WASHINGTON (VB) --- Người làm truyền thông phải chịu trách nhiệm nếu loan tin sai sự thật: đó là lý do nhiều xướng ngôn viên Fox News chuẩn bị ra tòa điều trần vào đầu tháng 10/2020 khi bịa đặt nhiều thuyết âm mưu.

.

Hai xướng ngôn viên nổi tiếng Sean Hannity và Lou Dobbs và một số phóng viên và giám đốc đài Fox News sẽ phải trả lời hữu thệ vào tháng tới đối với chuyện đài này loan nhiều tin sai về cái chết của Seth Rich, một viên chức Ủy Ban Dân Chủ Toàn Quốc người bị giết tại thủ đô Washington, DC, hồi năm 2016; cảnh sát tin rằng vụ ám sát chưa tìm ra thủ phạm này là một vụ cướp. Nhưng các lý thuyết gia cực hữu nói rằng chính bà Hillary Clinton ra lệnh giết Rich vì Rich, chứ không phải tin tặc Nga, là người lộ emails Dân Chủ cho WikiLeaks.

.

Thuyết âm mưu này nhiều lần bị chứng minh là sai lầm. Theo bản tin Daily Beast, chính xướng ngôn viên Hannity của Fox "từng là người phóng tin nhảm kia tích cực nhất trên đài Fox News" về thuyết âm mưu đó, và Dobbs cũng tung hứng thuyết âm mưu đổ tội cho cái gọi là "giết người diệt khẩu" đó. Thế là mới tuần trước, một thẩm phán chấp thuận buộc các phóng viên Fox News liên hệ phải ra tòa khai theo đơn kiện của ba mẹ Rich, theo tin của Law360.

.

Ông bà Joel và Mary Rich kiện Fox News, cùng với một phóng viên Fox là Malia Zimmerman và một người khách chương trình Fox News (Ed Butowsky, người trả tiền cho thám tử tư điều tra về cái chết của Rich và đã nói với Zimmerman về bản tin của chính bà Zimmerman). Lý do kiện vì tin nhảm của Fox News làm ông bà Rich xúc động, căng thẳng thần kinh.

.

Phóng viên Zimmerman là người viết bản tin nhảm đăng trên Fox News, sau đó bản tin này bị gỡ xuống. Bản tin nói rằng FBI có chứng cớ Rich liên hệ với WikiLeaks. Chính 2 xướng ngôn viên nổi tiếng Hannity và Dobbs cùng đưa lên đài này nói về bản tin đầy âm mưu đó.

.

Các viên chức Fox News đó sẽ phải ra tòa khai các ngày 7/10/2020 (Hannity và Dobbs) và 30/10/2020 (Zimmerman). Các cấp giám đốc Fox News cũng sẽ ra tòa khai trong các tháng kế tiếp.

.

Trong khi đó, một y tá tố giác về trường hợp có thể quy kết là diệt chủng: một trung tâm tạm giam di trú tại Georgia là đã giải phẫu triệt sản, cắt tử cung hàng loạt phụ nữ mà không rõ các phụ nữ này đồng ý hay không.

.

Các quan chức trung tâm tạm giam di trú này thực hiện giải phẫu cắt bỏ tử cung (hysterectomies) nữ tù nhân, từ chối xét nghiệm COVID-19 với người bị giam, và xé bỏ hồ sơ y tế của họ, theo lời một nữ y tá tố giác hôm Thứ Hai 14/9/2020.

.

Đơn tố giác này gửi lên Bộ Nội An là từ lời kể của Dawn Wooten, người đã làm việc toàn thời gian trong cương vị y tá tại nhà tù Irwin County Detention Center cho tới tháng 7/2020, khi bà bị hạ chức vụ trong công việc.

.

Wooten chỉ vào một bác sĩ phụ khoa làm việc ngoài nhà tù là "kẻ sưu tập tử cung phụ nữ." Wooten viết, "Gần như tất cả mọi người ông bác sĩ này tới khám là đều bị cắt bỏ tử cung. Ông còn lấy nhầm một buồng trứng của một thiếu nữ."

.

Wooten viết rằng không rõ các phụ nữ bị cắt bỏ tử cung có ý thức rõ là họ đang bị giải phẫu như thế không, và không rõ họ có đồng ý không. Một lý do nữa, các phụ nữ bị giam này không đủ trình độ tiếng Anh để nói chuyện về đồng ý hay phản đối việc họ bị cắt bỏ tử cung.

Các y tá đã báo động về ông bác sĩ này, nhưng bản tin AP ẩn danh người này.

.

Bà Wooten viết, "Các nữ di dân này, tôi không nghĩ họ thực sự hiểu toàn bộ những gì xảy ra dựa vào những người giải thích cho họ."

.

Đơn báo động này dài 27 trang, do nhóm Project South thực hiện, trích dẫn nhiều lời báo động từ các tù nhân, trong đó có các nhận xét từ bà y tá Wooten. Đơn kiện này nói rằng Wooten bị cho xuống chức vì nghỉ làm khi có triệu chứng coronavirus, mà bà nói thực ra là Ban Giám Đốc nhà tù trả thù khi bà nêu câu hỏi về xét nghiệm COVID-19. Wooten nói tù nhân lây nhiễm dịch bệnh này nhiều hơn báo cáo vì không có xét nghiệm, và không phải trường hợp có triệu chứng nào cũng được báo cáo.

.

Toàn văn thư báo động cắt tử cung hàng loạt ở cuối bản tin nơi đây:

https://lawandcrime.com/high-profile/like-an-experimental-concentration-camp-whistleblower-complaint-alleges-mass-hysterectomies-at-ice-detention-center/amp/?__twitter_impression=true

.