Diễn Đàn Việt Nam 21 Gửi Thư Cho Chủ Tịch Ủy Ban Âu Châu Lên Án Về Vụ Án Đồng Tâm

Sau đây là Thư của Tiến sĩ Dương Hồng Ân, Điều hợp viên Diễn Đàn Việt Nam 21 gửi cho Bà Ursula von der Leyen Chủ tịch tịch Ủy ban Âu châu và Ông David Maria Sassoli, Chủ tịch Nghị viện Âu châu.



Kinh gửi





Bà Ursula von der Leyen

Chủ tịch tịch Ủy ban Âu châu

Toà nhà Berlaymont,Bruxelles





Ông David Maria Sassoli..

Chủ tịch Nghị viện Âu châu

Toà nhà Louise Weiss, Strasbourg

11.09.2020

Kính thưa Bà Chủ tịch

Kính thưa Ông Chủ tịch





Chúng tôi những người Việt tại Âu châu rất phấn khởi về việc Hiệp định thương mại tư do Việt Nam – Âu châu (EVFTA) đã chính thức có hiệu lực từ tháng 8.2020. Hiệp định này mở ra một kỷ nguyên mới cho sự hợp tác giứa Việt Nam và Liên minh Âu châu (EU).Chúng tôi đánh giá cao nội dung thoả ước vì EVFTA khẳng định quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa các bên phải dựa trên những nguyên tắc tắc đã được xác nhận trong Hiệp định đối tác toàn diện (Partnership Cooperation Agreement - PCA ). Trong đó, yêu cầu tôn trọng các quy định về nhân quyền là một nguyên tắc cốt lõi.





Từ tinh thần trên, chúng tôi hôm nay muốn trình bầy với quý vị về một trường hợp đau thương đã diển ra tại Việt Nam và khẩn thiết yêu cầu quý vị hãy can thiệp để cứu giúp 29 công dân Việt nam bị cưỡng bức ra Toà án nhân dân xét xử từ ngày 07 đến17.09.2020 tại Hà Nội. Những người này là nạn nhân bị bắt tùy tiện sau một cuộc trấn áp đẫm máu ở xã Đồng Tâm, ngoại ô Thủ đô Hà Nội, Việt Nam vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Công luận trong và ngoài nước đã kết án chiến dịch cưỡng chế thu hổi đất bằng bạo lực quân sự của chính quyền CSVN tại Đồng Tâm làm nhiều người thiệt mạng và bị thương là phi pháp,tàn bạo .





Thay vì phải điều tra các nhân sự lãnh đạo Bộ công an và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ động cuộc tấn công, Chính quyền Hà nội lại khởi tố 29 người dân xã Đồng Tâm vì tội „cố sát“ nhân viên an ninh nhà nước. Trong các phiên toà ngày 7.và 8.9.2020 các bị can đều khai đã bị tra ép nhận tội. Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã kiến nghị tòa tuyên tử hình hai bị cáo và 27 bị cáo còn lại phải chịu các mức án từ 15 tháng tù treo đến chung thân.

Chúng tôi xác tín EU luôn dấn thân bảo vệ và phát huy những giá trị phổ quát Nhân quyền, Công lý và Pháp quyền trên toàn cầu cũng như Chính sách kinh tế đối ngoại của Liên minh EU chủ trương gắn liền với các giá trị về nhân quyền và phát triển kinh tế.





Chúng tôi đề nghị Liên minh Âu châu:





-yêu cầu chính quyền Hà Nội báo cáo minh bạch về thảm sát Đồng Tâm.





.-kêu gọi chính quyền Hà Nội đình chỉ xử án và cho phép các bị cáo được tại ngoại đoàn tụ với gia đình.





.-đòi hỏi Hà Nội phải tuân thủ những cam kết tôn trọng và thực hiện các văn kiện quốc tế về Nhân quyền trong EVFTA.





Việc lập Tòa án nhân dân để kết án các công dân xã Đồng Tâm là vi phạm trắng trợn các Điều khoản trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Sự kiện này đòi hỏi Liên minh EU phải có thái độ thúc đẩy Hà Nội thực thi những cam kết bảo vệ Nhân quyền mà hai bên đã nhìn nhận theo tinh thần của các Hiệp định PCA và EVFTA. Hy vọng những đề nghị của chúng tôi sẽ được Bà Chủ tịch Ủy ban Âu châu và Ông chủ tịch Nghị viện Âu châu lưu tâm.





Trân trọng.





Tiến sĩ Dương Hồng Ân

Điều hợp viên Diễn Đàn Việt Nam 21



Diễn Đàn Việt Nam 21 www.vietnam21.info

forumvietnam21@googlemail.com