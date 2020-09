Trump, Biden tưởng niệm 9/11. Ban nhạc Michigan đón Trump bằng ca khúc trốn lính 1969. Cộng Hòa tổng động viên nhà thờ da trắng. Trump: Kim Jong-Un cắt đầu chú dượng, cho phơi xác...



WASHINGTON (VB) --- Tổng Thống Donald Trump sáng Thứ Sáu 11/9/2020 đã tới dự lễ tưởng niêm năm thứ 19 trận khủng bố tấn công 9/11 tại thị trấn miền quê Shanksville, Pennsylvania, nơi phi cơ Chuyến Bay 93 bị không tặc cướp rơi vào một cánh đồng giết tất cả trên chuyến bay. Ứng cử viên đối thủ là Joe Biden cũng sẽ tới thị trấn này vào chiều Thứ Sáu cho lễ tưởng niệm, và dĩ nhiên 2 người không gặp nhau trong 2 lễ này.

.

Trước đó, hôm Thứ Năm 10/9/2020, khi Trump bước ra khỏi chiếc phi cơ Air Force One khi tới dự buổi vận động ở thị trấn Freeland, Michigan, dàn nhạc chào mừng cất lên bài ca của những người trốn lính thờ Chiến Tranh Việt Nam, mà Trump thời đó đã 5 lần hoãn dịch trong đó có lần vì có giấy bác sĩ ghi bệnh "gai xương chân," một cuộc chiến mà Trump nói rằng các cựu chiến binh không biết rằng hệ thống đã bóc lột và lừa gạt học vào tham chiến, và rằng các tử sĩ Mỹ là những kẻ thất bại và chiến binh là những kẻ khờ dại để bị lợi dụng tham chiến mà không lợi ích tư riêng nào.

.

Ca khúc phản chiến chào mừng Trump ở Michigan hôm Thứ Năm có tên là "Fortunate Son" (Đứa Con Trai May Mắn) sáng tác bởi Creedence Clearwater Revival năm 1969, trổi lên ở sân bay MBS International Airport tại Freeland trong khi đám đông hò reo đón TRump bước ra khỏi phi cơ.

.

Lời nhạc có câu nói về các cậu con trai nhà giàu mua được giấy hoãn dịch: "Vài kẻ sinh ra với chiếc muỗng bạc trong tay / Chúa ơi, họ không tự giúp họ, không" và tương tự như "Không phải là tôi, không phải là tôi / Tôi không phải là đứa con trai của nhà triệu phú nào."

.

Báo Washington Post nói rằng không rõ sự lựa chon ca khúc này là cố ý hay không. Nhưng dàn hòa tấu dĩ nhiên là nhạc không lời, và hiển nhiên là Trump chưa từng nghe nhạc chiến binh để có ý kiến gì về nhạc thời chiến.

.

Tuy nhiên trong buổi tụ họp ủng hộ viên ở Michigan, ban vận động của Trump làm việc rất gắt gao, tránh tất cả những gì bất lợi vì Trump đang gặp nhiều tai tiếng: Trump thú nhận ém tin chết chóc về đại dịch từ tháng 2/2020; gây sự với các tướng lãnh Mỹ sau khi lộ ra chuyện Trump gọi tử sĩ Mỹ là bọn thất bại liên tố các tướng chỉ ưa chiến tranh để làm giàu cho tư bản vũ khí, điều này đã bị các tướng bác bỏ vì các tướng ra trận từ hồi còn thanh niên cấp úy nhiều thập niên trước... Đó là lý do chận trước các nhà báo trung thực: phóng viên Kathy Gray của báo New York Times, người tới dự buổi Trump vận động ở Michigan, vừa phóng tweet một tấm hình kèm dòng chữ "Đám đông đội mưa đón Trump ở Michigan. Không có mấy ai mang khẩu trang" rồi 20 phút sau, cô phóng tweet viết: "Tôi vừa bị đuổi ra khỏi buổi của Trump... Ban vận động của Trump dò từ tấm hình hồi nãy và áp giải tôi ra."

.

Trong khi đó, Cộng Hòa tổng động viên các nhà thờ cực hữu để huấn luyện nhiều ngàn giáo dân vào chiến dịch giám sát bầu cử, quan sát các khả nghi gian lận ở các phòng phiếu, tập trung vào các tiểu bang ngang ngửa như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, theo tin từ báo The Guardian. Mục đích là "thách thức tính hợp pháp của một số phiếu bầu" -- hiểu là sẽ kiếm nhiều cớ để loại bỏ nhiều phiếu bầu ở các địa phương bất lợi.

.

"Tôi đặc biệt lo ngại về gian lận bầu phiếu qua thư," theo lời Catherine Engelbrecht, đồng sáng lập nhóm True the Vote trụ sở chính tại Texas. Không có chứng cớ bầuq ua thư là gian lận rộng lớn nào, nhưng nhóm này đang huấn luyện 10,000 thiện nguyện viên dò tìm các phiếu khả nghi tại các quận hạt bằng cách phân tích nét chữ viết và các chữ ký và các phương pháp khác.

.

Nhóm True the Vote, gốc từ phong trào Tea Party, huấn luyện chung với các nhóm nhà thờ và bảo thủ như các tổ chức có tên: Intercessors for America, the Thomas More Law Center và Eagle Forum.

.

Engelbrecht và các đồng minh gọi chiến dịch của họ là "trận chiến tâm linh" để "kiểm soát thế giới," theo nhận định của tổ chức nhân quyền Right Wing Watch, và chủ tịch Intercessors là Dave Kubal nói rằng bà được "ơn Chúa gọi" (nguyên văn: xức dầu thánh, anointed) để giám sát bầu cử.

.

Các nhà quan sát nói việc làm của các nhóm này là tìm cách chèn ép quyền bầu cử của người thiểu số và da màu xuyênq ua luật về thẻ căn cước và xóa tên ra khỏi danh sách cử tri, trong khi tạo khuôn mặt hù dọa để nhiều người không dám tới phòng phiếu, theo lời Gerry Hebert, luật sư về quyền bầu cử làm việc 21 năm ở Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, "Họ nên được gọi là Chèn Ép Phiếu Bầu."

.

Trump kể lại cho phóng viên Bob Woodward, tác giả sách "Rage" sắp ra, rằng xác mất đầu của người chú dượng bị Kim Jong-Un xử tử đã cho phơi thây cho các quan chức cao cấp Bắc Hàn xem.

.

Jang Song Thaek, vai chú dượng vì là chồng bà cô của Kim Jong-Un, là một nhân vậtq uyền lực của chế độ, bị xử tử về tội phản quốc và tham nhũng năm 2013. Trump kể: "Kim nói với tôi tất cả, nói mọi thứ. Kim đã giết ông chú và cho phơi xác mất đầu ngay ở các bậc thềm" tòa nhà dùng làm nơi hội họp các các quan chức cao cấp Bắc Hàn. "Đầu bị cắt, đặt đầu nơi giữa ngực," Trump nói thế trong cuốn sách.

.

Trump viết thư cho Kim hai ngày sau khi họp với Kim, và Trump là Tổng Thống Mỹ đầu tiên đặt chân vào Bắc Hàn, "Tôi cảm thấy danh dự được đặt chân vào lãnh thổ quý quốc."

.

Sách “Rage” sẽ ra tiệm sách tuần tới, ghi lại 25 lá thư Trump và Kim Jong-un trao đổi, trong đó hầu hết là 2 lãnh tụ ca ngợi nhau, bên cạnh các thương lượng gỡ bom nguyên tử Bắc Hàn.

.

Trump nói: "Kim thích tôi. Tôi thích Kim. Chúng tôi hòa hài với nhau."

.

Hoa Kỳ đã bao vây, và cấm vận Bắc Hàn nhiều thập niên nhưng Bắc Hàn không sụp đổ, đành phái nói chuyện. Thái độ này cho thấy Trump cũng sẽ thò tay ra với Tập Cận Bình vì không thể nào cấm vận Trung Quốc dù là với hình thức như Bắc Hàn. Đặc biệt là cô Ivanka Trump đang có nhiều kinh doanh ở Hoa Lục.

.