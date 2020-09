Lá Thư từ Đức Quốc: Nổ lớn! Áp Lực Lên Nga Gia Tăng Do Sự Mưu Sát Navalny Bằng Chất Độc

Trong vụ nhà hoạt động đối lập người Nga Alexei Navalny bị đầu độc, Moscow kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc. Nhưng quốc tế, các yêu cầu phải làm rõ ngày càng lớn hơn: Nga nên hành động.

Berlin / Moscow / Paris / Washington (dpa) - Sau vụ đầu độc nhà chỉ trích điện Kremlin Alexej Navalny, áp lực quốc tế đối với Nga để giải quyết sự việc đang gia tăng. Các nước G7 lên án rất mạnh mẽ vụ tấn công bằng chất độc.

"Cuộc tấn công nhằm vào thủ lĩnh đối lập Navalny là một đòn nặng khác đối với nền dân chủ và đa nguyên chính trị ở Nga", tuyên bố của ngoại trưởng 7 cường quốc kinh tế hàng đầu do Bộ Ngoại giao Đức ở Berlin phát biểu. Nó sẽ được theo dõi chặt chẽ cách Nga phản ứng với các lời kêu gọi quốc tế tuyên bố về vụ đầu độc Navalny, theo bản thông báo.

Các nước G7 bao gồm Đức, Anh, Pháp, Nhật, Ý, Canada và Mỹ. Hoa Kỳ là chủ trì nhóm năm nay.

* Đầu độc với chất độc thần kinh quân sự Novichok

Navalny, một trong những đối thủ gay gắt nhất của người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin, rơi vào tình trạng hôn mê trên chuyến bay nội địa ở Nga vào ngày 20 tháng 8 năm 2020 và sau khi điều trị ban đầu ở Siberia, được chuyển tới Berlin Charité dưới sự thúc giục của gia đình anh ấy. Theo các cuộc điều tra trong một phòng thí nghiệm đặc biệt của Lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr), chính phủ Đức coi đó là chứng minh rõ ràng rằng Navalny đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh quân sự Novitschok. Những người ủng hộ Navalny nghi ngờ Moscow đứng sau hành động này. Hôm thứ Hai (ghi chú thêm 07.09.2020), có thông báo rằng người đàn ông 44 tuổi đã được đưa ra khỏi tình trạng hôn mê sau hơn hai tuần.

Các nghị sĩ Mỹ yêu cầu Tòa Bạch Ốc tiến hành cuộc điều tra riêng về vụ đầu độc Navalny, có thể khêu lên các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Ủy ban chính sách đối ngoại của Hạ viện hôm thứ Ba (ghi chú thêm: 08.09.2020) đã đề cập đến luật của Hoa Kỳ quy định các hình phạt đối với việc sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học. Trên cơ sở này, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga sau vụ tấn công bằng chất độc nhằm vào cựu nhân viên cơ quan mật vụ Nga Sergej Skripal ở Anh vào năm 2018. Theo yêu cầu, bây giờ được phép có thời gian hai tháng cho một cuộc điều tra của Hoa Kỳ.

Bức thư gửi Tổng thống Donald Trump được ký bởi cả Chủ tịch Ủy ban Dân chủ Eliot Engel và người thứ hai, Michael McCaul, một đảng viên Cộng hòa.

* Trump nhắc lại lời kêu gọi đóng băng xây dựng

Trump cho đến nay vẫn miễn cưỡng bình luận về vụ Navalny. Tuần trước, sau khi chính phủ Đức công bố kết quả điều tra, ông nói rằng Mỹ vẫn chưa nhận được bằng chứng nào. Đồng thời, ông nói rằng ông sẽ "rất tức giận" nếu cáo buộc được xác nhận. Do đó, Trump cũng nhắc lại lời kêu gọi ngừng xây dựng đường ống Nord Stream 2 trên Biển Baltic, nhằm đưa khí đốt tự nhiên từ Nga sang Đức.

Trong khi đó, Pháp đã hoãn một cuộc họp cấp bộ trưởng với Nga vì vụ Navalny. Bộ Ngoại giao Paris cho biết, cái gọi là hội đồng hợp tác Pháp-Nga về các vấn đề an ninh sẽ họp vào một thời điểm khác sau này, Bộ Ngoại giao Paris cho biết vào tối thứ Ba 08.09.2020. Lời giải thích ngắn gọn được đề cập đến - không xác định - "hoàn cảnh hiện tại". Theo đó, nó đã được thảo luận với Nga về việc hoãn lại.

Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của hai nước thường gặp nhau theo thể thức ngoại giao này để thảo luận. Theo các phương tiện truyền thông, cuộc họp tiếp theo đã được lên kế hoạch vào thứ Hai tuần tới (14.9.2020). Bộ Ngoại giao không cung cấp bất kỳ thông tin nào về cuộc hẹn. Chỉ đến cuối tuần trước, Paris và Berlin đã cùng yêu cầu Nga điều tra vụ đầu độc.

Bộ trưởng Tư pháp của Cộng Hòa Liên Bang Đức Christine Lambrecht (SPD) cũng nhấn mạnh rằng bà "nhìn thấy Nga trên chuyến tàu (sie sieht Russland am Zug / she sees Russia on the train); nhưng ở đây theo nghĩa bóng 'bà thấy Nga liên can đến sự việc')". "Chúng tôi đã nói rất rõ với chính phủ Nga rằng theo quan điểm của chúng tôi, chắc chắn rằng ông Navalny đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh từ nhóm Novitschok", bà Lambrecht nói với báo Rheinische Post.

Bởi vì một người Nga đã bị đầu độc trên đất Nga, chỉ có chính phủ ở Moscow mới có thể đảm bảo rằng chuyện xảy ra sẽ được làm rõ.

* © Lê Ngọc Châu chuyển ngữ - NamĐức, chiều ngày 09.09.2020 + hình internet.

- Theo dpa • 09. Tháng 9 năm 2020

- https://de.nachrichten.yahoo.com/giftanschlag-nawalny-druck-russland-w%C3%A4chst-…