Quận Cam Được Vào Tầng 2, Các Trường Học Sẽ Tái Mở Cửa Vào Ngày 22 Tháng 9

NEW YORK (VB) --- Không vào tù New York, nhưng có thể vào tù Colorado... Trong khi các luật gia suy nghĩ về cơ nguy Tổng Thống Donald Trump sẽ vào tù sau khi thất cử vì đại bồi thẩm đoàn New York đang điều tra sai phạm tài chánh của các cơ sở kinh doanh của Trump, một viên chức khác từ tiểu bang khác, Jena Griswold, Tổng quản trị tiểu bang Colorado (Colorado Secretary of State), nói về một cáo buộc hình sự đối với Trump nếu Tổng Thống về vườn: tôi gian lận bầu cử. Và bây giờ, ban vận động Trump báo nguy cạn tiền mặt.