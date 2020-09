New Hampshire: Ông VN thử súng, bắn xuyên tường chung cư, trúng hàng xóm

DURHAM, N.H. (VB) — Một nữ sinh viên tại đại học University of New Hampshire đang hồi phục sau khi bị bắn trúng lưng từ một viên đạn xuyên tường từ căn kế bên trong khu chung cư.

Cảnh sát nói người hàng xóm này là Brian Nguyen đã sơ ý làm nổ súng trong khi đang thử súng, bóp cò súng trong khi nghĩ rằng súng lúc đó không đạn.

Nguyen đã chạy qua giúp nạn nhân khi cảnh sát tới, theo lời cảnh sát.

Nguyen bây giờ bị truy tố về tội hành vi vô ý và được thả ra chờ tòa xử.

Nạn nhân được chở tới bệnh viện Portsmouth Regional Hospital chữa trị.