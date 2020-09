Thống Đốc Cali Ký Luật Giúp Nhạc Sĩ, Văn Sĩ, Người Làm Theo Hợp Đồng Độc Lập Không Mất Việc Làm

Sau nhiều tháng tranh cãi của chính quyền gây ra sợ hãi và mất việc làm trong các nhà văn, nhạc sĩ, dịch giả và những nhà hợp đồng độc lập khác tại California, Thống Đốc Gavin Newsom đã ký đạo luật điều chỉnh luật trước đây cố gắng để xác định ai là người làm hợp đồng và ai là nhân viên, theo bản tin của Yahoo News cho biết hôm Thứ Sáu, 4 tháng 9 năm 2020.

Phiên bản luật được điều chỉnh mới có hiệu lực ngay tức thì và cung cấp sự uyển chuyển cho các lãnh vực việc làm đa dạng như thế khi các nhà văn tự do, các nhạc sĩ, các đội ủng hộ làm phim và các nghệ sĩ trên mạng, là những người hiện có thể tiếp tục làm việc như các nhà hợp đồng độc lập.

Lập Pháp California đã gửi dự luật cho Newsom vào tối Thứ Hai, và ông đã ký ban hành vào Thứ Sáu.

Dự luật được phôi thai ban đầu bởi Dân Biểu Lorena Gonzalez, Dân Chủ-San Diego, là người đã viết dự luật năm 2019, có tên AB 5. Dự luật ban đầu được đặt ra để ủng hộ phán quyết của Tòa Tối Cao California phân hạng nhiều công nhân như nhân viên hơn, mà họ được hưởng các phúc lợi và những đặc quyền bị từ chối đối với các người làm hợp đồng độc lập. Những bảo vệ đó gồm mức lương tối thiểu, trả tiền giờ làm thêm, bảo hiểm thất nghiệp và các phúc lợi y tế. Dự luật đó đã thành luật năm 2020.

Nhưng dự luật của Gonzalez đã tạo ra các vấn đề ngay tức thì đối với cộng đồng làm hợp đồng tự do và độc lập tại California. Nó đưa ra các điều khoản hạn chế các nhà văn tự do từ việc chấp nhận hơn 35 công việc từ một cơ sở và chận đứng các nhạc sĩ từ việc tham gia các hợp đồng biểu diễn thường xuyên tại các địa điểm. Nó cũng đã ảnh hưởng tới người điều hành doanh nghiệp là những người không sử dụng các nhân viên làm tự do tại California vì sợ họ sẽ chịu các phí tổn và tiền phạt hồi tố.