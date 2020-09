Thuốc Ngừa Covid-19: Khoa Học Hay Chính Trị?

Những năm thập niên 50 của thế kỷ trước, bịnh bại liệt (polio) đã gây ra hàng ngàn cái chết cùng sự bại liệt kinh hoàng cho các gia đình có con nhỏ bị lây nhiễm. Nó b ị người dân Mỹ xem l à điều đáng sợ thứ nhì , ch ỉ thua sau bom h ạch t âm . Ng ày 12 th áng Tư n ăm 1955, ch ính ph ủ th ông b áo thuốc ng ừa b ại li ệt đ ầu ti ên đã có v à c ác hãng bào chế cấp tốc s ản xu ất h àng lo ạt thuốc chủng ngừa.

Trong sự vội vã đó, h ãng Cutter Laboratories t ại California v ô t ình cho ra những lô vaccine c ó ch ứa c ả vi tr ùng b ại li ệt. Ch ư ơng tr ình ch ích ng ừa b ại li ệt n ày đã phải dừng lại tức thời chỉ sau m ột đ ôi tu ần đ ầu ti ên chích cho kho ảng 200 ng àn tr ẻ em và làm kho ảng 40 ng àn em b ị lây nhi ễm , gây ra cái ch ết cho 10 em cùng h ơn 200 tr ẻ em b ị b ại li ệt v ĩnh viễn. Gi ới y khoa xem "Cutter Incident" - tên gọi của vụ này, là m ột tai n ạn đầy tệ hại c ủa ng ành d ịch t ễ v à chủng ngừa trong th ế k ỷ 20.

Cũng vậy, "Bi kịch Thalidomide" (Thalidomide Tragedy) là một bài học khác về an toàn và kiểm soát dược phẩm. Cuối thập niên 60, kỹ nghệ dược phẩm Đức trình làng Thalidomide như thuốc chống mất ngủ, giảm đau, sau đó được phát hiện thêm là có tác dụng chống nôn mửa nơi thai phụ. Thalidomide được quảng cáo là vô cùng an toàn và không cần toa bác sĩ. Nó được bán ra khắp thế giới và mức tiêu thụ tương đương với aspirin.

Dù vậy, bất chấp áp lực trước các hãng dược phẩm cùng thượng cấp, nữ thanh tra của cơ quan quản trị thực phẩm và thực phẩm FDA lúc bấy giờ là bà Frances Kelsey đã cương quyết không chấp thuận cho Thalidomide được sử dụng tại Mỹ vì cho rằng các dữ liệu an toàn và hiệu quả của nó chưa được chứng minh đầy đủ.





Quả thật như vậy bởi sau đó người ta ph át hi ện rằng h àng tr ăm trẻ em sinh ra b ị d ị tật tay l à do thai phụ có sử dụng thuốc này. Thalidomide bị cấm sử dụng lập tức và rút ra khỏi thị trường. Nhờ công lao này mà bà Frances Kelsey được giới truyền thông xem như là một người hùng và được tổng thống Kennedy trao tặng huân chương.

Nhắc về câu chuyện thuốc ngừa bại liệt và Thalidomide nhân cuộc chạy đua tìm thuốc chủng ngừa Covid-19 hiện nay để thấy rằng, khi các hãng chạy đua với thời gian vì lợi nhuận hoặc dưới áp lực chính trị chẳng hạn, thuốc chủng ngừa hay bất cứ dược phẩm nói chung nào cũng có thể gây ra những tác hại khôn lường. Trách nhiệm của chính phủ cùng giới thẩm quyền trước sự an toàn và tính mạng người dân phải được đặt lên hàng đầu và cần là mục tiêu duy nhất.

Đ ó l à l ý do các loại thuốc ngừa dịch bệnh hay tân dược từng phải qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng khá dài trước khi được chuẩn thuận. Chúng không chỉ ngăn ngừa hay chữa trị hữu hiệu mà còn cần chứng minh không gây ra các tác dụng phụ nguy hiểm hay thậm chí chết người như các vụ kể trên.

Còn cuộc chạy đua tìm thuốc ngừa Covid-19 hiện nay đang ở đâu?

Giữa tháng Bảy vừa qua, hãng Moderna phối hợp cùng Viện Y Tế Quốc Gia Hoa Kỳ (NIH) đưa ra thông báo vừa kết thúc thử nghiệm thuốc ngừa Covid-19 giai đoạn một với nhiều tín hiệu tích cực để bước qua giai đoạn ba hồi cuối tháng Bảy vừa qua. Theo trang lưu trữ dữ liệu của chính phủ tại ClinicalTrials.gov thì giai đoạn ba được hãng Moderna dự tính sẽ hoàn tất vào tháng 10 năm 2022, tức hai năm nữa theo kế hoạch.

Cũng vậy, nhóm nghiên cứu thứ nhì của Mỹ là hãng Pfizer phối hợp cùng hãng BioNTech SE của Đức cũng bước qua giai đoạn 2/3 vào cuối tháng Bảy vừa qua. Theo dữ liệu cũng từ ClinicalTrials.gov thì giai đoạn 2/3 này sẽ kết thúc vào tháng 11 năm 2022.





Giai đoạn ba bắt đầu chỉ hơn một tháng và các tin tức cho biết các nhóm nghiên cứu này gặp khó khăn trong việc chiêu mộ đủ số người tình nguyện ở mọi thể lý và độ tuổi, sắc tộc khác nhau để tham gia vào cuộc thử nghiệm này. Pfizer cho biết hiện nay chỉ có khoảng 23 ngàn người tham gia so với khoảng 30 đến 50 ngàn dự tính ban đầu. Nhưng tin tức từ chính phủ cho thấy dường như vaccine đã sẳn sàng.





Hồi tuần trước cơ quan FDA ra thông báo rằng có thể chấp thuận khẩn cấp việc cho phép sử dụng thuốc ngừa Covid-19. Rồi tuần này, cơ quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bịnh CDC vừa gởi thông báo đến các tiểu bang, khuyến cáo việc chuẩn bị cho kế hoạch chích ngừa đại chúng có thể xảy ra trước ngày bầu cử. Đây là một tin vui hay đáng lo ngại?

Ở đây có hai điểm cần lưu ý là Chuẩn Thuận Sử Dụng Khẩn Cấp (EUA - Emergency Use Authorization) của FDA, theo luật là một quyết định tạm thời và có thể xem xét lại dựa theo các dữ liệu cập nhật. Nói cách khác nó có thể thay đổi hay hủy bỏ. Đi ểm th ứ nh ì l à Gi ám Đ ốc Robert Redfield c ủa CDC tuyên bố rằng , " Trong khi ng ư ời ta kh ông bao gi ờ c ó th ể b ảo đ ảm th ành c ông trong b ất c ứ n ỗ l ực khoa h ọc n ào, ng ày c àng c ó nhi ều kh ả n ăng l à ch úng ta s ẽ mang l ại chi ến th ắng l ịch s ử n ày cho ng ư ời d ân M ỹ v à th ế giới".





Nếu thuốc ngừa v ô t ác d ụng, tình trạng dịch bịnh sẽ càng nguy hiểm hơn vì t ạo cho ng ư ời d ân m ột c ảm gi ác an to àn gi ả t ạo. Họ kh ông c òn đề phòng và gi ữ g ìn, làm gia t ăng nguy c ơ l ây lan d ịch b ịnh cùng tỉ lệ tử vong. Theo th ống k ê t ừ CDC thì kh ả n ăng t ử vong ở nh óm tr ên 65 tuổi cao g ấp 90 l ần so v ới ng ư ời tr ẻ tu ổi v à nh óm tr ên 7 5 tu ổi l à 220 l ần m ột khi b ị l ây nhi ễm Covid-19. Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu thuốc chủng ngừa vô tác dụng dẫn đến tình trạng nguy hiểm cho tính mạng người dân, người già này?





Mặt khác, nếu vaccine thiếu hữu hiệu, nó hủy hoại niềm tin vào vaccine cùng giới chức thẩm quyền của y tế quốc gia và chính phủ. V ới l ời xin l ỗi c ủa FDA ngay sau khi v ội v ã đ ưa ra d ữ li ệu sai l ệch v à ph óng đ ại v ề hi ệu qu ả ch ữa tr ị Covid-19 t ừ huy ết t ư ơng hồi tuần trước, ng ư ời d ân đang ho ài nghi v ề s ự minh b ạch c ủa th ông tin. Theo th ăm d ò t ừ STAT v à Harris Poll, 78 % d ân M ỹ cho r ằng vi ệc chu ẩn thu ận thu ốc ng ừa Covid-19 l à mang m ục đ ích ch ính tr ị.

Việc tìm ra thuốc ngừa Covid-19 an toàn và hiệu quả là điều mong đợi và là niềm hân hoan lớn nhất với nhân loại hiện nay cho việc tái lập sự bình yên và hoạt động xã hội. Nhưng với việc cho phép sử dụng thuốc chủng ngừa cấp thời như vậy, liệu có thể xem đây là một thành công khoa học vượt bực hay động cơ chính trị trong mùa bầu cử?

Nhã Duy