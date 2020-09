Trump xúi ủng hộ viên bầu 2 lần, một tội hình sự. 81 người lãnh giải Nobel kêu gọi bầu cho Biden. Nhiều lính Mỹ và cử tri Tin Lành chuyển sang ủng hộ Biden. Đã có lịch các cuộc tranh luận.

WASHINGTON (VB) --- Tổng Thống Trump đã tới thăm tiểu bang North Carolina hôm Thứ Tư, nơi ông nói với người ủng hộ là hãy xét nghiệm hệ thống bầu cử bằng cách gửi phiếu bầu qua thư và rồi vào ngày bầu cử hãy tới phòng phiếu bỏ phiếu lần nữa, hành vi mà báo The New York Times gọi là "đúng kiểu bầu gian lận mà Trump trước giờ kêu gọi ngăn cản."

Trump trước giờ liên tục nói không có chứng cớ rằng bầu phiếu qua thư sẽ dẫn tới gian lận, mặc dù gần như chưa chứng cớ có gian lận cụ thể ghi nhận và mộts ố tiểu bang, trong đó có California đã nhiều năm cho cử tri bầu phiếu qua bưu điện.

Marc Elias, một luật sư Đảng Dân Chủ thường tham dự tranh luận về bầu cử trước tòa, nói rằng "Tổng Thống Trump đã phạm tội đại hình" khi bảo người dân vi phạm luật bầu cử. Luật bầu cử tiểu bang North Carolina nói rằng sẽ bất hợp pháp nếu "bất kỳ ai có ý định gian lận khi ghi danh bầu cử hay bỏ phiếu tại hơn một trạm bầu cử hay hơn một lần, hay xui giục người khác lam như thế, trong cùng một kỳ bầu sơ bộ hay kỳ bầu tuyển cử, hay bỏ phiếu bất hợp pháp ạti bất kỳ bầu sơ bộ hay kỳ bầu tuyển cử."

Trong khi đó, luật sư Benjamin Wittes, nhà nghiên cứu ở viện Brookings Institution, nói: "TT Trump đang xui giục bạn phạm tội đại hình --- mà bạn nếu làm thế sẽ bị truy tố, cho dù Trump không bị truyt ố. Bạn hãy cẩn trọng khi nghe các lời khuyên về bầu cử."

Các nhà hoạt động Tin Lành Phúc Âm (evangelicals) da trắng trước giờ là một phần tích cực ủng hộ Trump, phần lớn vì lập trường cấm phá thai, nhưng báo Thiên chúa giáo Christianity Today hôm 1/9/2020 cho biết nhiều nhà hoạt động này đang xét lại lập trường, một số quyết định lần này quay sang ủng hộ Joe Biden, người chủ trương pro-choice (cho phụ nữ quyền lựa chọn).

Một người trong nhóm quay sang chống Trump là Stephanie Ranade Krider, cựu Giám đốc điều hành tổ chức Ohio Right to Life (Quyền Sống Tại Tiểu Bang Ohio), đã từ chức ra khỏi tổ chức này vào ngày 30/6/2020 chứ không giúp Trump tái tranhc ử.

Một tin khác cho biết 81 người Hoa Kỳ có giải Nobel viết một thư ngỏ cho biết họ ủng hộ Joe Biden trong cuộc tranh cử 2020. Nhóm 81 người này thắng giải Nobel trong cách lĩnh vực hóa học, vật lý, y khoa viết trong thư phổ biến hôm Thứ Tư rằng họ ủng hộ Biden vì Hoa Kỳ cần biết ơn và tôn trọng các giá trị khoa học trong khi soạn thảo chính sách quốc gia: "Trong cương vị công dân Hoa Kỳ và là khoa học gia, chúng tôi toàn tâm ủng hộ Joe Biden vào chức Tổng Thống." Thư ngỏ không nhắc tên Trump.

Trump trong nhiều tháng đã gạt bỏ các lời khuyên của các chuyên gia y tế công cộng và làm nhẹ rủi ro y tế của đại dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức, kể cả khen ngợi Tập Cận Bình đã dập dịch khéo bằng việc cách ly Vũ Hán, trong khi Trump yêu cầu dân Mỹ không mang khẩu trang và đòi hỏi mở cửa trường và kinh doanh sớm, trong khi nói rằng đại dĩch này không có thực nhiều tháng trước khi công nhận và đổ tội cho Trung Quốc che giấu. Biden nói rằng ông sẽ lắng nghe các khoa học gia về COVID-19 nếu thắng cử.

Dịch này đã giết 180,000 người tại Mỹ. Trump nhiều lần nói con số này là do y tế Mỹ phóng đại. Tuy nhiên, Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia phòng chống dịch và là giám đốc viện National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) từ 1984, nói rằng thực sự dịch đã giết chết 180,000 người vì nếu không có dịch thì có thể họ chưa chết.

Một tổ chức cựu chiến binh Hoa Kỳđảng canh cáo Trump rằng ông đang mất nhiều phiếu của chiến binh trong kỳ bầu cử sắp tới. Một băng video của nhóm VoteVets cho biết TT TRump đang kinh hoảng vì nếu bầu cử ngay hôm nay thì Trump sẽ mất ào ạt phiếu của chiến binh.

Một cuộc thăm dò mới trên báo Military Times cho thấy ủy hộ Trump đã giảm trong các chiến binh đương nhiệm: 41% dự định bầu cho Biden trong khi 37% dự định bầu cho Trump.

Vote Vets nói là có lý do đơn giản, chỉ vì Trump không biết tôn trọng các chiến binh. Trên video liệt kê các trường hợp Trump không bảo vệ chiến binh Mỹ, kể cả khi tình báo Mỹ cho biết tình báo Nga treo giải thưởng tiền cho Taliban hạ sát lính Mỹ thì Trump vẫn im lặng tới giờ.

Lịch trình 3 cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên Trump và Biden đã loan báo:

--- ngày 29/9/2020 tại Cleveland, điều hợp viên là Chris Wallace, một xướng ngôn viên Fox News.

--- ngày 15/10/2020 tại Miami, điều hợp viên là Steve Scully của đài C-Span.

--- ngày 22/10/2020 tại Nashville, điều hợp viên là Kristen Welker, phóng viên NBC tại Bạch Ốc.

Tranh luận duy nhất giữa 2 ứng cử viên Phó Tổng Thống Mike Pence và Kamala Harris là:

--- ngày 7/10/2020 tại Salt Lake City, điều hợp viên là Susan Page, trưởng phòng chuyên về Washington của báo USA Today.

