Kỷ Nguyên Mới Của Ngành Điện Ảnh và Âm Nhạc Trong Thời Đại Dịch

Đại dịch vi khuẩn corona đã làm mọi thứ đảo lộn. Từ những sinh hoạt thường ngày của cá nhân trong gia đình và ngoài xã hội đến những hoạt động trong các ngành nghề chuyên môn đòi hỏi đến sự tiếp xúc gần sát, tất cả đều bị hạn chế, ngưng trệ và khi bắt đầu trở lại thì mọi thứ cũng phải đổi thay. Lãnh vực nghệ thuật giải trí cũng chịu chung số phận.





Sau nhiều tháng ngưng hoạt động vì đại dịch, các hoạt động đóng phim và truyền hình đang bắt đầu trở lại, nhưng với một kỷ nguyên mới, theo ký giả và nhà viết kịch bản phim/Truyền Hình Beth Webb cho biết trong bài nghiên cứu của bà được đăng trên mục Văn Hóa của trang mạng Đài BBC tiếng Anh hôm 23 tháng 8 năm 2020.





Kể từ khi chính phủ Anh bật đèn xanh cho sự hoạt động của truyền hình và phim theo các biện pháp an toàn mới hạn chế vào tháng 6, việc sản xuất đã từ từ hoạt động trở lại. Nhưng đối với sự tái hoạt động của các lãnh vực này thì phải tuân theo các hướng dẫn an toàn mới, họ đã phải tự điều chỉnh lại cách họ tiếp cận vai trò của họ. Sau đây là một số nhân vật hoạt động tiêu biểu trong ngành nghệ thuật giải trí trình bày suy nghĩ và kinh nghiệm của họ trong kỷ nguyên mới.

Giảm người tại phim trường

Jones hiện đang sản xuất bộ phim tâm lý kinh dị Censor của Anh với sự tham dự của Niamh Algar và Michael Smiley, mà được dự kiến sẽ công chiếu tại các rạp chiếu phim vào năm 2021.





Vào cuối tháng 3, Jones lúc đó đang sửa soạn để giám sát việc sản xuất bộ phim Censor nhưng vì Covid-19 buộc phải ngưng lại. Trong thời gian đóng cửa, nhà sản xuất bắt đầu làm việc để biên soạn các hướng dẫn quay phim nghiêm ngặt, cùng với các khuyến nghị bởi Ủy Ban Phim Ảnh Anh Quốc (BFC), trước khi trở lại vào ngày 27 tháng 7 cho 4 ngày nữa đóng phim tại London mà trước đó đã thực hiện tại Miền Bắc nước Anh. “Chúng tôi cần phải chờ cho đến khi an toàn để quay phim, nhưng chúng tôi cũng đã không muốn đánh mất bất cứ vai nào hay đội ngũ chính yếu nào đối với các dự án khác,” theo bà cho biết.





Các hướng dẫn của BFC – tài liệu đã được công bố đầu tiên vào ngày 1 tháng 6 – cung cấp khung sườn cho việc trở lại hoạt động nhưng các lời khuyên mà mỗi sản xuất nên điều chỉnh các biện pháp theo loại và chiều kích đặc biệt của việc quay phim của họ. Jones đã nói đến các hướng dẫn hàng ngày của Censor, và bộ sậu sản xuất và phụ tá đạo diễn đầu tiên đã được huấn luyện thêm, trong khi một người giám sát sức khỏe và an toàn Covid-19 thực hiện mỗi ngày.





Các hướng dẫn khuyên rằng việc sản xuất phải tuân theo việc giữ khoảng cách xã hội bất cứ khi nào có thể được – và nơi nào mà việc giữ khoảng cách 2 mét không thể thực hiện được, thì buộc lòng phải giảm bớt các hành động như hạn chế thời gian cho một hành động đặc biệt hay hiện trường và/hay giảm số người mà một người có tiếp xúc.





“Trên thực tế, chúng tôi đã giảm bớt số thành viên có mặt tối đa. Bạn phải tự hỏi: người đó có hoàn toàn cần thiết để có mặt ở chỗ đó không?” theo Jones cho biết. “Chúng tôi đã có đội ngũ thu hình và âm thanh, nhưng đối với phần quan trọng nhất về trang điểm của chúng tôi, các bộ phận làm tóc và trang điểm thì luôn luôn phải có mặt. Khi đội ngũ đó đến, đã có chỗ định sẵn cho họ và dụng cụ cũng phải só sẵn ở đó.”





Tuy nhiên, các biện pháp an toàn đã không ngừng giảm thiểu số lượng người: Jones và các đồng nghiệp của bà phải đưa ra các cách mới cho mọi người thực hiện công việc hàng ngày của họ một cách an toàn.





“Điều mà đã làm việc thật tốt đối với chúng tôi là hệ thống giám sát từ xa, mà có nghĩa rằng là mọi người không tụ tập quanh một hay hai màn hình,” theo bà nói. “Trước khi đóng cửa chúng tôi đã có một màn hình được dùng bởi Prano [đạo diễn Bailey-Bond của phim Censor] và một màn hình để có thể kiểm tra các bộ phận làm tóc, trang điểm và y phục, cộng với chính tôi và đội ngũ chính khác cần để xem hành động. Với hệ thống mới, đối với những người cần thì phải có sự nối kết an toàn từ hệ thống giám sát vào máy iPad của họ.”





Với phim Censor là một trong những số phim rất hạn chế để có thể trở lại quay tại Anh tính đến nay, đội ngũ đã tự thấy mình phải đối mặt với các thách thức đặc biệt đối với công việc mỗi ngày của họ. Tuy nhiên Jones tin rằng hoàn cảnh cũng làm cho họ gần nhau hơn, và sau khi trải qua khoảng 3 tháng không làm việc, sự hang hái tập thể của họ để được trở lại làm việc đã góp phần cho sự thành công của việc quay phim.





“Mọi người có những cách hơi khác nhau trong việc đối phó với những điều này, và một số vai và đội ngũ thì cảnh giác hơn những người khác,” theo bà cho hay. “Nhưng tôi nghĩ rằng việc trải qua loại kinh nghiệm được chia xẻ này đã giúp tạo ra bầu không khí tốt thực sự và cuối cùng, là một cuốn phim quay thành công.”

Ngành làm phim dễ thích ứng với đại dịch

Bailey-Bond là đạo diễn và đồng tác giả kịch bản phim Censor, là bộ phim truyện đầu tay của bà và hiện đang trong giai đoạn hậu kỳ sản xuất.

Là đạo diễn cho cuốn phim có phạm vi nhỏ, Bailey-Bond đã giúp cố vấn các hướng dẫn an toàn mới cho cuốn phim, nhưng cũng phải đưa ra các giải pháp sáng tạo cho những hạn chế mà họ đề ra.





“Người phụ trách an toàn Covid-19 của chúng tôi nêu ra thí dụ, ‘bạn chỉ có thể có thêm 6 chỗ tại nơi này’, vì thế là một đạo diễn tôi đã phải làm việc để tìm ra cách làm cho nó có vẻ giống có thêm nhiều người trong hiện trường đó hơn là trên thực tế.”





Đạo diễn nhớ làm việc đóng phim hiện trường đã diễn ra trong một nhà hàng. “Trên kịch bản nó chỉ có 3 người đang ngồi ăn tối, nhưng bởi vì chúng tôi đóng phim trong một chỗ nhỏ hẹp tức là chúng tôi phải bố trí các bộ phận khác nhau vào với nhau,” theo bà giải thích. “Như thế bộ phận nghệ thuật đến làm công việc của họ, rồi bạn phải để đội ngũ lo ánh sáng làm việc của họ. Nó sẽ kéo dài lịch trình của bạn.”





Cuốn phim đã dựng vào năm 1985, và các ngôi sao Niamh Algar như một người kiểm duyệt phim là người được đặt cách giải quyết bí mật trong quá khứ về sự mất tích của chị của bà sau khi xem ‘video thô tục’ tương tự một cách kỳ lạ. Bailey-Bond tin rằng bản chất của phim đã làm lợi cho họ khi nó có thể được bắt đầu trở lại quá nhanh chóng.





“Tôi đã phải làm một đánh giá nguy hiểm tại phim trường cho mỗi hiện trường, là điều mà các nhà tài trợ của chúng tôi đòi hỏi. Như phim tâm lý kinh dị, chúng tôi đã không cần bất cứ cái ôm và hôn nào, vì vậy tôi bớt lo về nội dung mà chúng tôi quay từ quan điểm đó.”





Thay vì vậy, đạo diễn lo lắng nhất về sức khỏe tâm thần và cuộc sống hạnh phúc của các đồng nghiệp của bà. “Đối với tôi, quan tâm lớn nhất là các vai hay đội ngũ mang đến nhiều mức độ khác nhau về sự lo lắng để đóng phim và không cảm thấy hài lòng,” theo bà cho biết.





Lời khuyên về việc đáp ứng đối với điều này được cung cấp trong các hướng dẫn của BFC, chỉ ra các nguồn như đường dây hỗ trợ 24 giờ bởi hội thiện nguyện Film and TV cho những ai trong ngành. Trong khi đó Bailey-Bond và nhóm của bà đã dành thời gian hướng dẫn việc tái hoạt động quay phim để nói chuyện và phục vụ cho những người lo lắng về việc trở lại phim trường.





Liên quan tới tương lai tức thì của việc làm phim tại Anh Quốc, đạo diễn tự hỏi đại dịch sẽ thay đổi loại phim mà người ta làm như thế nào:





“Tôi đã được gửi vài bản thảo mà chủ yếu tập trung vào các nhân vật riêng trong bộ phận, vì vậy có thể các nhà làm phim đang tìm cách quản trị việc giữ khoảng cách trên màn ảnh thông qua nội dung được tạo ra.”







Tìm ra cách mới sáng tạo để quay phim

Åsberg hiện đang làm việc cho phiên bản tiếng Anh đầu tiên của Ruben Östlund là Triangle of Sadness, việc làm phim đã trở lại tại Thụy Điển vào cuối tháng 6.





Việc sản xuất đã ngưng trệ 3 tháng đối với phim Triangle of Sadness, cuốn phim phí tổn 11 triệu đô la từ đạo diễn Thụy Điển Östlund, nổi tiếng đối với phim Force Majeure và The Square đoạt giải Palme d’Or, và cho đến nay nó là hãng sản xuất lớn nhất Châu Âu trở lại làm phim. “Bộ phận của tôi trở lại làm việc trước khi đội ngũ chính làm, và bầu không khí thì thật tuyệt,” theo Åsberg, người chịu trách nhiệm tạo ra thế giới hình ảnh của cuốn phim, cho biết. “Mọi người rất vui vẻ để trở lại sau nhiều tháng không làm việc.”





Cuốn phim được đóng một phần trên chiếc du thuyền sang trọng, với Åsberg làm việc trong phòng thâu tại thành phố Trollhättan của phía Tây Thụy Điển. Các ngôi sao của phim nói tiếng Anh đầu tay của Östlund là Woody Harrelson và nam diễn viên người Anh Harris Dickinson, và đã quây vào ngày thứ 25 trước khi Covid-19 buộc đóng cửa. Khi được xác nhận rằng Harrelson được phép bay từ nhà của anh tới Hawaii để đóng phim, việc làm phim đã bắt đầu trở lại theo các biện pháp an toàn mới.





“Vào ngày đầu trở lại đóng phim chúng tôi được chỉ định nhiều màu sắc khác nhau tùy theo nhóm chúng tôi tham gia là gì – Tôi đã được cho màu hồng khi tôi trong bộ phận nghệ thuật, và cũng có màu xanh, là đơn vị chính được phép có mặt tại phim trường cùng lúc với đạo diễn, đạo diễn quay hình, và các diễn viên,” theo Åsberg nói với BBC Culture.





“Chúng tôi ăn sáng, trưa và tối bằng thức ăn đựng hộp và nhà hàng trong khách sạn của chúng tôi thì đóng cửa. Chúng tôi đeo khẩu trang và các bộ phận lo về y phục, trang điểm và đồ dùng sân khấu cùng với người làm việc gần các diễn viên phải đeo đồ che mặt. Chúng tôi cũng đã được đưa cho máy đo nhiệt độ để tự đo nhiệt độ của mình, nhưng tôi thì khỏe mạnh và đã có lúc quên đo.”





Bất kể đại dịch tiếp diễn, Åsberg vẫn lạc quan về công việc của bà: “Có vẻ nhiều nhà sản xuất đang bắt đầu trở lại vì thế sự việc trông sáng sủa cho tương lai gần.”





Lizzy Talbot, điều phối viên của Intimacy hiện đang làm việc với 2 dự án làm phim theo các biện pháp Covid-19 nói rằng giai đoạn mới này của việc làm phim thời hậu phong tỏa đã chứng chiến nhiều hãng sản xuất phát minh các cách mới sáng tạo để quây các cảnh tự nhiên. Một trong những cách này là mang những đối tác đời thực của các diễn viên như ‘cảnh yêu thương cặp đôi’, mà đã từng xảy ra với vở opera lâu đời The Bold và Beautiful của Mỹ.





Tuy nhiên, “khoảng cách giữa cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp làm cho điều này phức tạp,” theo Talbot. “Cảm xúc là thật, và cơ thể của bạn đang trải nghiệm tất cả những kích thích tố này, nhưng hoàn cảnh thì giả. Các bạn là 2 người đang ngồi dưới ánh đèn với 20 người khác đang quan sát.” Một biện pháp mới lạ đặc biệt khác, cũng đã thử bởi vở The Bold và Beautiful, thay thế các diễn viên bằng những hình nộm.

Từ điện ảnh qua âm nhạc

Các thành viên của Ban Nhạc Wallows Cole Preston, Dylan Minnette và Braeden Lemasters trong rạp hát trống rỗng.(nguồn: www.huffpost.com)

Wallows, bộ ba nhạc rock đứng đầu bởi ngôi sao “13 Reasons Why” Dylan Minnette, đã kết thúc chặng đầu tiên của chuyến lưu diễn lớn nhất của họ tại Providence, Rhode Island, vào ngày 2 tháng 3, trước khi đại dịch vi khuẩn corona làm ngưng kỹ nghệ nhạc sống, theo ký giả Leigh Blickley cho biết trong bài viết “Concerts May Never Be The Same, But Virtual Entertainment Is Thriving” [Các Buổi Hòa Nhạc Có Thể Không Bao Giờ Giống Nhau, Nhưng Giải Trí Trên Mạng Đang Phát Triển Mạnh] được đăng trên trang mạng của báo HuffPost hôm 27 tháng 8 năm 2020.