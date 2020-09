Lá Thư từ Đức Quốc: Sáng Kiến ​​Ở Moenchengladbach: Người Tị Nạn Cap Anamur Giúp Bệnh Viện Trẻ Em

Dẫn nhập: Hôm nay, anh Rị gởi cho tôi bản tin của tờ báo RP-online và MG-Heute (ấn bản 27.08 & 28.08.2020). Vì mùa dịch corona giới hạn đi lại nên tôi phóng dịch nhanh giới thiệu để đồng hương biết vì tôi nghĩ đây là hãnh diện chung cho người Việt Nam tỵ nạn cộng sản.

Mạn phép nói thêm anh Rị là Thuyền nhân tỵ nạn (Boat people) cùng với gia đình đã được Tàu Cap Anamur cứu mạng và là Thuyền Nhân Việt Nam tỵ nạn đầu tiên và duy nhất cho đến nay nhận được ban khen của Liên bang, Tiểu bang Đức và Thành phố gồm huy chương Thập tự giá của Cộng Hòa Liên bang Đức, Huân chương Công trạng của Tiểu bang và Giải thưởng Thành phố Moenchengladbach thuộc tiểu bang Nordrhein-Westfalen, ngoài vinh dự nhận huy chương “Pro Ecclesia et Pontifice” do Đức Giáo Hoàng John Paul II trao tặng. (LNC)





Van Ri Nguyen (giữa) lại tiếp tục quyên góp được rất nhiều tiền cho bệnh viện Caritas Baby ở Bethlehem. Cùng với Mục sư Johannes van der Vorst (phải), ông đã trao séc quyên góp trị giá 3500 euro cho giám đốc điều hành Caritas Frank Polixa. (Ảnh: Caritasverband).





Moenchengladbach: Van Ri Nguyen từ Moenchengladbach đã rời Việt Nam cộng sản vào năm 1981 như một người tị nạn trên thuyền với vợ và lúc đó với bốn người con. Kể từ đó anh đã tìm được một quê hương mới ở Đức.





Động lực của anh ấy là lòng biết ơn sâu sắc. Vì anh và gia đình đã được cứu mạng trong tình trạng khốn khó cách đây gần 40 năm, Van Ri Nguyen đã vận động cho những người cần giúp đỡ trong nhiều thập niên. Bây giờ người Moenchengladbacher ( giải thích thêm: anh Rị sống ở Moenchengladbach nên Đức gọi như vậy, giống như người Munich là Muenchner hay người Berlin là Berliner ) lại thu được 3500 euro cho "Trẻ em và Bà mẹ" ở Bethlehem.





Số tiền này đến từ các thành viên của cộng đồng Vincent von Paul, được thành lập bởi cộng đồng người Việt Nam tại giáo phận Aachen. Van Ri Nguyen, chủ tịch hội đồng quản trị của cộng đồng, đã quyên góp nó tại các buổi lễ và sự kiện của nhà thờ. Ông giải thích: “Khoảng 170 người đã quyên góp từng khoản tiền nhỏ, và số tiền này kết hợp lại với nhau như thế.



Cùng với mục sư Johannes van der Vorst đã nghỉ hưu của Moenchengladbach, ông đã trao séc quyên góp (Spendenscheck / Donation check) cho Frank Polixa, giám đốc điều hành của Hiệp hội Caritas vùng Moenchengladbach. Polixa chuyển khoản quyên góp đến Hiệp hội Caritas Đức ở Freiburg. Đó là trụ sở của văn phòng viện trợ trẻ em Bethlehem.





Tổ chức viện trợ Cơ đốc giáo quốc tế được thành lập vào năm 1963 như một sáng kiến ​​của Đức-Thụy Sĩ. Nó điều hành bệnh viện Caritas Baby ở Bethlehem. Năm 2019, khoảng 50.000 trẻ em được giúp đỡ tại bệnh viện nhi đồng hiện đại. Nó là một trong những trụ cột của hệ thống y tế Palestine.





Van Ri Nguyen biết từ kinh nghiệm cá nhân rằng mình cần phải như thế nào trong cơn nguy biến: Là một người tị nạn trên thuyền, ông rời Việt Nam cộng sản vào năm 1981 cùng vợ và lúc đó với bốn đứa con. Cô con gái út Kim Ngân vừa chào đời trước đó mười ngày. Gia đình và 95 người Việt Nam tị nạn khác đã trải qua sáu ngày trên một chiếc thuyền nhỏ trên biển. Một ngày nào đó, các nguồn thực phẩm gần như đã sử dụng hết. Theo đúng nghĩa đen vào phút cuối cùng, các "Thuyền nhân" đã được tàu Cap Anamur của Đức cứu sống.





Gia đình Nguyễn sinh sống ở Moenchengladbach từ đó đến nay. Van Ri Nguyen, 67 tuổi, nói: “Tôi đã tìm thấy Quê Hương và Tự Do ở Đức, và tôi cũng cảm ơn thành phố Moenchengladbach rất nhiều về điều đó,. Ông đã học nghề trở thành một "thợ nguội (Schlosser)" và làm việc cho hãng Voith Paper Krieger khoảng 34 năm cho đến khi nghỉ hưu.





Nguyen tham gia vào nhiều dự án khác nhau và thường xuyên quyên góp cho những người cần sự giúp đỡ. Ông đã nhận được một số giải thưởng cho sự hoạt động của mình, trong số đó có huy chương Thập tự giá của Cộng Hòa Liên bang Đức (Bundesverdienstkreuz), huy chương “Pro Ecclesia et Pontifice” do Giáo hoàng John Paul II trao tặng, Huân chương Công trạng của Tiểu bang Nordrhein-Westfalen (North Rhine-Westphalia) và Giải thưởng Thành phố Moenchengladbach. Giám đốc điều hành Caritas Frank Polixa cho biết: “Sự cam kết của anh là hoàn toàn tuyệt vời", ông Frank Polixa, giám đốc điều hành Caritas, người đã thay mặt Tổ chức viện trợ trẻ em Bethlehem cảm ơn ông Nguyễn và cộng đồng Vincent von Paul, cho biết. Ông nói đến phương châm của chiến dịch thường niên Caritas hiện nay (tạm dịch là): “ Tốt lên, anh bạn! (be good, man!) " Van Ri Nguyen đã thực hiện lời kêu gọi này một cách gương mẫu trong nhiều thập niên, Polixa nhấn mạnh.







* © Lê Ngọc Châu - Nam Đức, chiều ngày 02.09.2020.

* Url: https://rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/stadtgespraech/moenchengladbach-spende-…

- https://mg-heute.de/vinzenz-von-paul-gemeinschaft-unterstuetzt-das-caritas-baby-hospital-in-…