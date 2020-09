Nhiều Dân Cử Mỹ-Việt Họp Báo Yêu Cầu Ông Jeff LeTourneau Từ Chức Vì Đã Ca Ngợi Ông Hồ Chí Minh

Westminster, Nam California- - (Thanh Huy)- - Tại Tượng Đái Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 2 giờ chiều Thứ Ba, ngày 1 tháng 9 năm 2020, một buổi họp báo do Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda, Nghị Viên Thành Phố Garden grove Diedre Nguyễn (Thu Hà Nguyễn) Ứng cử Dân Biểu Tiểu Bang Địa Hạt 72, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Kim Bernice Nguyễn tổ chức.





Tham dự buổi họp báo ngoài số đông các cơ quan Truyền thông, truyền hình, báo chí Việt ngữ còn có Bà Ada Briceno, Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Orange County, Annie Wright, Phó Chủ Tịch Đảng dân Chủ Orange County, Nghị Viên Thành Phố Westminster Sergio Contreras (Ông cũng là ứng cử viên Hội Đồng Giám Sát Quận Cam), Nghị Viên Thành Phố Buena Park Bà Sunny Park, Ủy Viên Học Khu Garden Grove, Teri Rocco, Cô La Trương, Phụ tá Dân Biểu Lou Correa…



Điều hợp chương trình Cô Trần Thiện Tâm.





Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm, cô Thiện Tâm giới thiệu Dân Biểu Harley Rouda lên phát biểu, trong phần phát biểu ông đã tóm lươc những điều mà trong bức thư ông cùng các Dân Biểu; Lou Correa, Gil Cisneros, Alan Lowenthall phản đối ông Jeff LeTourneau với nội dung:





“Chúng tôi viết thư này để yêu cầu ông Jeff LeTourneau hãy từ chức Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Quận Cam. Nếu ông LeTourneau không từ chức, chúng tôi kêu gọi đảng hãy cách chức ông ta ngay lập tức.







Là những đại diện dân cử của Quận Cam, trong đó có Little Saigon, nơi có cộng đồng gốc Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam, chúng tôi sửng sốt khi thấy ông LeTourneau vinh danh và ca ngợi lãnh tụ cộng sản Hồ Chí Minh. Vô số những người Việt trong cộng đồng hồi tưởng mãnh liệt nỗi sợ hãi và nỗi đau mà Hồ Chí Minh đã đem lại cho gia đình họ trong suốt thời gian cộng sản cai trị toàn Việt Nam, và nỗi tủi hổ khi bị buộc phải rời tổ quốc của mình.





Việc ông LeTourneau vinh danh Hồ Chí Minh là sự phỉ nhổ vào bộ mặt của sự tự do, thịnh vượng và an toàn mà rất nhiều người Mỹ gốc Việt đã tranh đấu và sẵn sàng đổi mạng sống để có được, và vào cái chết của 58,000 chiến sĩ Hoa Kỳ đã nằm xuống để bảo vệ tự do cho người Việt Nam. Bất cứ sự ủng hộ hay ca ngợi những kẻ gây tội ác chống lại cộng đồng người Việt Quận Cam và những người dũng cảm phục vụ đất nước cần phải được loại ra khỏi đảng, chính trị và đất nước của chúng ta.





Hãy cùng chúng tôi kêu gọi ông LeTourneau phải từ chức hoặc bị cách chức.”





Cô La La Trương, đại diện Dân Biểu Lou Correa lên đọc bản phản đối của dân Biểu Lou Correa gởi cho ông Jeff LeTourneau và Đảng Dân Chủ Quận Cam.





Tiếp theo Nghị Viên Thành Phố Westminster ông Sergio Contreras lên đọc bản tuyên bố của ông gởi đến ông Jeff LeTourneau, trong đó có đoạn: “…Trên 20 năm qua cùng với cử tri người Việt, tôi đã tham dự vô số những công tác, những cuộc diễn hành, những buổi canh thức và phản đối gồm cả những cuộc tuyệt thực để đòi hỏi tự do và dân chủ cho Việt Nam.





Tôi tiếp tục đứng về phía cộng đồng, tôi tham gia với các viên chức dân cử và thành viên của Đảng dân Chủ, yêu cầu ông Jeff LeTourneau phải từ chức và xin lỗi ngay lập tức về những nhận định vô cảm và sai lầm nầy, đã gây thiệt hại, chia rẻ, tổn thương đến cộng đồng Việt Nam…”





Tiếp theo là phần phát biểu của Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Kim Bernice, Nghị Viên Thành Phố Buena Park Bà Sunny Park, Cô La Trương, Phụ tá Dân Biểu Lou Correa…Tất cả những vị nầy đều lên tiếng phản đối và yêu cầu ông Jeff LeTourneau từ chức, nếu không yêu cầu Đảng Dân Chủ cách chức…







Sau đó là phần phát biểu của Bà Ada Briceno, Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Orange County, Bà cũng đã bày tỏ sự đáng tiếc xãy ra và Bà cũng cực lực phản đối về những lời ca ngợi Hồ Chí Minh của ông Jeff LeTourneau …, Sau đó Bà Annie Wright, Phó Chủ Tịch Đảng dân Chủ Orange County, mở đầu Bà cho biết Bà là con của (Cố Giáo Sư Nguyễn Văn Bông), Bà nói thân phụ của Bà đã bị cộng sản sát hại, thế mà nay ông Jeff LeTourneau đã ca ngợi Hồ Chí Minh, việc làm nầy bà rất phẩn nộ, yêu cầu ông Jeff LeTourneau phải từ chức, và xin lỗi cộng đồng. Trong dịp nầy Bà gởi lời xin lỗi đến tất cả cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản.





Sau cùng Nghị viên Diedre Nguyễn Thu-Hà, ứng cử viên Dân Biểu Tiểu Bang, địa hạt 72 Bà cho biết, đã gửi thư đến Ban Chấp Hành Đảng Dân Chủ Quận Cam, lên án những lời phát biểu sai lầm của ông Jeff LeTourneau, phó chủ tịch ban chấp hành của Đảng Dân Chủ Quận Cam và yêu cầu ông từ chức. Nội dung lá thư như sau:





“Tôi kinh ngạc trước sự thiếu hiểu biết của ông Jeff LeTourneau về lịch sử tàn ác của Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam. Việc nêu ông ra như một tấm gương để noi theo là một xúc phạm không thể chấp nhận được đối với một cộng đồng chống Cộng sản triệt để như cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Quận Cam.





Thân phụ tôi đã chiến đấu cùng với đồng minh Hoa Kỳ chống lại cộng sản tại Việt Nam. Khi Sài Gòn thất thủ, ông đã bị tù đày khổ sai tám năm. Tôi và mẹ tôi đã bị cầm tù khi chúng tôi tìm cách vượt biên thoát khỏi chế độ cộng sản. Mẹ tôi đã bị tù ba năm. Tôi đã bị giam hai tháng. Lúc tôi mới 7 tuổi.





Tôi không hiểu sao ông Jeff LeTourneau lại có thể đưa ra một tuyên bố đau lòng như vậy, trong khi Little Saigon mệnh danh là cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản lớn nhất bên ngoài nước Việt Nam. Chúng tôi luôn rõ ràng và dứt khoát rằng Hồ Chí Minh và những người cộng sản là một chế độ tàn ác, vi phạm nhân quyền.





Ông Jeff LeTourneau không đại diện cho những giá trị và suy nghĩ của tôi, là một dân cử của Đảng Dân Chủ, cũng như cho hơn 30,000 cử tri Dân Chủ gốc Việt tại Quận Cam. Sự thiếu hiểu biết và phán xét sai lầm này cho thấy ông không nên giữ vai trò lãnh đạo trong Đảng Dân Chủ của chúng ta. Vì vậy, tôi kêu gọi ông hãy từ chức. Nếu ông LeTourneau không từ chức, tôi đề nghị Ban Chấp Hành lấy quyết định bãi nhiệm chức vụ phó chủ tịch của ông.”

Trước khi kết thúc cuộc họp báo, Ban tổ chức có dành thời gian để trả lời các câu hỏi của báo chí.