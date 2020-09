Nhiều Dân Cử Việt-Mỹ Lên Án Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Quận Cam Ca Ngợi Hồ Chí Minh, Đòi Ông Này Từ Chức

GARDEN GROVE (VB) – Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ tại Quận Cam Jeff LeTourneau vào cuối tuần qua đã ca ngợi ông Hồ Chí Minh khiến cho cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản và các vị dân cử tại Quận Cam đồng loạt lên tiếng phản đối kêu gọi ông Jeff LeTournea từ chức.

Trong một lá thư gửi Đảng Dân Chủ Quận Cam đề ngày 31 tháng 8 năm 2020, 4 vị Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ mà địa hạt đại diện nằm tại Quận Cam gồm DB Harley Rouda, DB Lou Correa, DB Alan Lowenthal, và DB Gil Cisneros đã lên tiếng phản đối việc làm của ông Jeff LeTourneau và đòi ông này phải từ chức. Trong lá thư gửi cho Đảng Dân Chủ Quận Cam 4 vị Dân Biểu này viết rằng:

“Chúng tôi viết thư này để yêu cầu ông Jeff LeTourneau hãy từ chức Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Quận Cam. Nếu ông LeTourneau không từ chức, chúng tôi kêu gọi đảng hãy cách chức ông ta ngay lập tức.

“Là những đại diện dân cử của Quận Cam, trong đó có Little Saigon, nơi có cộng đồng gốc Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam, chúng tôi sửng sốt khi thấy ông LeTourneau vinh danh và ca ngợi lãnh tụ cộng sản Hồ Chí Minh. Vô số những người Việt trong cộng đồng hồi tưởng mãnh liệt nỗi sợ hãi và nỗi đau mà Hồ Chí Minh đã đem lại cho gia đình họ trong suốt thời gian cộng sản cai trị toàn Việt Nam, và nỗi tủi hổ khi bị buộc phải rời tổ quốc của mình.

“Việc ông LeTourneau vinh danh Hồ Chí Minh là sự phỉ nhổ vào bộ mặt của sự tự do, thịnh vượng và an toàn mà rất nhiều người Mỹ gốc Việt đã tranh đấu và sẵn sàng đổi mạng sống để có được, và vào cái chết của 58,000 chiến sĩ Hoa Kỳ đã nằm xuống để bảo vệ tự do cho người Việt Nam. Bất cứ sự ủng hộ hay ca ngợi những kẻ gây tội ác chống lại cộng đồng người Việt Quận Cam và những người dũng cảm phục vụ đất nước cần phải được loại ra khỏi đảng, chính trị và đất nước của chúng ta.

“Hãy cùng chúng tôi kêu gọi ông LeTourneau phải từ chức hoặc bị cách chức.”

Cùng ngày 31 tháng 8 năm 2020, cựu Thượng Nghị Sĩ California Janet Nguyễn cũng đã lên án việc ông Jeff LeTourneau ca ngợi ông Hồ Chí Minh. Trong bản lên án, bà Janet Nguyễn viết rằng:

“Cha tôi là chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu chống Cộng Sản Hồ Chí Minh và chú tôi bị sát hại bởi cộng sản bạo tàn. Đa số những người Mỹ gốc Việt hay người thân của họ đã phải xa quê hương, hy sinh trên con đường tìm tự do vì không thể sống dưới chế độ cộng sản. Chúng ta không thể để một nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ ngay tại Quận Cam ca ngợi tên cộng sản họ Hồ. Đây là một điều vô cùng xúc phạm đến người Việt Tỵ Nạn và cũng là một việc làm bóp méo sai lệch lịch sử, xúc phạm đến chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng như quân nhân Hoa Kỳ đã cùng hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam, và hàng trăm ngàn người Việt Nam buộc phải vượt biển để đi tìm tự do.”

Trước đó vào ngày 30 tháng 8 năm 2020, nữ Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Diedre Thu-Hà Nguyễn đã ra tuyên bố lên án và kêu gọi ông LeTourneau phải từ chức. Trong bản tuyên bố, có đoạn bà Thu Hà Nguyễn viết rằng:

“Cha tôi đã chiến đấu bên cạnh các binh sĩ Hoa Kỳ để chống lại cộng sản tại Việt Nam. Khi Sài Gòn sụp đổ, cha tôi đã bị tù khổ sai lao động ròng rã trong 8 năm trời. Mẹ tôi và tôi đều bị tù vì cố gắng chạy thoát khỏi chế độ cộng sản. Mẹ tôi bị cầm tù 3 năm. Tôi bị quản chế tại gia 2 tháng. Lúc đó tôi mới có 7 tuổi.

“Chúng ta luôn luôn có thông điệp rõ ràng và nhất quán rằng Hồ Chí Minh và những người cộng sản đã và tiếp tục sẽ là chế độ tàn bạo, vi phạm nhân quyền.

“Ông Jeff LeTourneau không còn là một Đảng Viên Dân Chủ giá trị đối với tôi và đối với 30,000 Đảng Dân Chủ gốc Việt tại Quận Cam. Sự thiếu suy xét của ông ấy cho thấy ông không nên giữ chức vụ trong đảng của chúng ta nữa. Bởi thế, tôi kêu gọi ông ấy từ chức. Nếu ông ấy không từ chức, tôi đề nghị Ủy Ban Điều Hành chuẩn bị loại bỏ ông ấy ra khỏi chức phó chủ tịch.”