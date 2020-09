Nhiếp ảnh gia Trung Nguyen thắng giải lớn, trị giá $15,000

NEW ORLEANS, La. (VB) --- Nghị viên Cyndi Nguyen của thành phố New Orleans City hôm Chủ Nhật 30/8/2020 đưa ra lời xin lỗi về lời bình luận bà nói là lấy ra ngoài mạch văn từ một bản tin ấn hành hôm Chủ Nhật trên báo The Times-Picayune | New Orleans Advocate, trong đó bà mô tả về một ưa thích trong cư dân trong địa hạt Lower 9th Ward về nơi "thịt gà chiên nhiều mỡ."