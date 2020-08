Tuần Hành Tự Phát Ủng Hộ TT Trump, Ủng Hộ Tự Do Tôn Giáo, Mở Cửa Business, Trường Học

Little Sài Gòn, Nam California (Thanh Huy)- - Vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2020 trước bãi cỏ đối diện khu Thương Xá Phước Lộc Thọ (Trong khuôn viên khu chợ Á Đông) Thành phố Westminster, một số đông đồng hương đã tham dự cuộc biểu tình tuần hành tự phát được diễn ra trong vòng trật tự, mọi người đã đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 6ft khi tuần hành theo qui định để đề phòng đại dịch Covid-19 lây lan.





Mục đích cuộc tuần hành để ủng Hộ Tổng Thống Trump, Yêu Cầu Mở Cửa Trường Học, các cơ sở Tôn Giáo, Business, chống Tàu Cộng…



Dọc theo bãi cỏ, một hàng cờ Mỹ-Việt và những tấm bảng nhự: “Communist China get out the USA,” “Covid-19 Made in China (CCP Virus)," “Recall Newsom,” “Open School,” ”Open Business,” “Open Church,” “Trump 2020.”



Đoàn người biểu tình đã hô vang những câu khẩu hiệu trên, hòa lẫn những tiếng còi xe làm cho khu thương mại trở nên náo nhiệt.





Đây là cuộc biểu tình tuần hành tự phát nên không có ai là trưởng ban tổ chức.







Trước khi đoàn biểu tình tuần hành, nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm, sau đó MC mời ông Nguyễn Văn Mỹ cũng là thành viên tham dự biểu tình lên phát biểu, trong lời phát biểu ông cho biết: “Để ủng hộ lập trường, đường lối của Tổng Thống Donald J. Trump trong việc điều hành đất nước Hoa Kỳ cũng như chính sách đối đầu mạnh mẽ với Trung Cộng nhằm ngăn chận, triệt tiêu tham vọng bá chủ thế giới và mưu đồ chiếm trọn Biển Đông của Tập Cận Bình, sau đó là lời phát biểu của ông Phan Thanh Châu cũng là một thành viên tham dự cuộc tuần hành tự phát lên phát biểu, trong lời phát biểu ông cũng cho biết lý do mà mọi người tụ tập về đây để tham dự cuộc tuần hành ủng hộ Tổng Thống Trum, rất mong chúng ta những người luôn tha thiết với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, với tiền đồ của Tổ Quốc Việt Nam hãy sát cánh bên nhau để cùng nhau ủng hộ Tổng Thống Trum thêm một njie65m kỳ nữa, ông cũng đã nhắc nhở mọi người hãy đeo khẩu trang, giữ đúng khoảng cách chính quyền qui định.





Trong tinh thần tuần hành tự phát chúng tôi yêu cầu chính quyền tiểu bang cho mở cửa trường học, mở cửa Business và các cơ sở Tôn Giáo được tự do Thờ Phượng.





Bên cạnh khu tập trung có một bàn để đồng hương tham dự ký vào tờ đơn “Recall Newsom,”Thống Đốc Tiểu Bang California.





Sau phần nghi thức đoàn người biểu tình tiếp tục tuần hành từ địa điểm tập trung đi đến đường Magnolia, băng qua đường và vòng quanh trở lại đến trước khu thương xá Phước Lộc Thọ, qua đường trở về địa điểm xuất phát và giải tán tại đây. Trong lúc đoàn người vừa đi vừa hô vang những câu khẩu hiệu thì những chiếc xe chạy ngang cũng đã nhấn còi làm cho khu phố trở nên náo nhiệt thêm.





Đây là lần thứ hai một cuộc biểu tình diễn ra trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành khắp nơi, những người tham dự tuần hành ủng hộ Tổng Thống Trum đều mang khẩu trang.