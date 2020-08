Nghị Viên Phát Bùi Khai Trương Văn Phòng Vận Động Tranh Cử Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove

Garden Grove (Thanh Huy)- - Vào lúc 6 giờ chiều Thứ sáu ngày 28 tháng 8 năm 2020, Nghị Viên Phát Bùi Ứng Cử Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove đã chính thức cắt băng khai trương văn phòng vận động tranh cử tại số 14251 Euliclid ST, Suite f-102, Thành Phố Garden Grove CA 92840, tham dự buổi khai trương văn phòng ngoài một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu, trong đó có ông Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, Ông Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê, Chủ Tịch Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo, Kỹ Sư Tạ Trung, ứng cử Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát và các thành viên trong Ban Giám Sát, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California.





Quan khách có: ông George S. Brietigam, Nghị Viên TP Garden Grove, Địa Hạt 1, ông George E. Brietigam, Biện Lý Ventura County, ông Gerry Serrano, Hội Trưởng Hiệp Hội Cảnh Sát Santa Ana, ông Dennis Phelp, Hội Trưởng, Vietnam War Veterans of America Chapter 2014, ông Robert Harrison và Conrad của Vietnam War Veterans of America Chapter 2014, Ric Lerma - Garden Grove Downtown Business Association. Jay BM Lee, Chủ Tịch, Korean American Foundation of Los Angeles County, ông Steven Qwon – Tân Chủ Tịch, Korean American Federation of Orange County, James Bon Cho, Chủ Tịch, Korean American Foundation of USA và phái đoàn Cộng Đồng Đại Hàn

(Buổi lễ được tổ chức theo đúng quy định ngăn ngừa đại dịch Covid-19 của chính quyền).





Điều hợp chương trình buổi lễ do ông Đinh Quang truật.





Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa,Hoa Kỳ, phút mặc niệm, tiếp theo là lời chào mừng và cảm của ông Ngị Viên Phát Bùi, ứng cử viên Thị Trưởng thành phố Garden Grove.





Sau đó ông cho biết lý do ông ra ứng cử kỳ nầy, ông cho biết; “Đã đến lúc phải mạnh dạn khi quốc gia của chúng ta đang đối mặt với một đại dịch lớn, tình trạng bạo loạn xã hội khắp nơi, trong khi đó tiểu bang California tiếp tục thả hàng ngàn tội phạm tiểu hình, đại hình, cũng như những tôi phạm sách nhiễu tình dục trẻ em, và tội phạm tình dục vào khu phố của chúng ta, thành phố của chúng ta cần một Thị Trưởng cương nghị và đảm đang để thẳng thắn đối phó với mọi vấn đề. Nếu đươc sự tín nhiệm của cử tri; Là Thị Trưởng, tôi sẽ là nhà lãnh đạo cương nghị và đảm đang mà Thành Phố Garden Grove đang cần đến để lèo lái trong giai đoạn khó khăn hiện nay, tôi sẽ đưa ra những kế hoạch để giúp giới Tiểu Thương vượt qua những khó khăn kinh tế hiện nay bằng cách chuyển hướng quỹ đầu tư phát triển kinh tế của thành phố vào giới tiều thương.Tôi sẽ thành lập ban đặc nhiệm gồm các chuyên gia Y Tế, các nhà lãnh đạo địa phương và đại diện các doanh nghiệp trong vùng để hoạch định phương cách cho mở cửa thương vụ tiểu thương (như nhà hàng, tiệm nails, tiệm tóc, v,v…), một cách an toàn mà vẫn giảm thiểu sự lây lan của bệnh dịch Corvid-19.





Tôi sẽ thúc đẩy các cửa hàng có tên tuổi (như Trader Joe, Whole Food, v/v) và các nhà hàng vào các khu thương mại còn trống vắng tại Garden Grove, để kích thích phát triển kinh tế cho Thành Phố.





An toàn công cộng sẽ là ưu tiên hàng đầu. Tôi sẽ làm việc phối hợp các cơ quan cảnh sát để cho những người tội phạm biết rõ ràng, Garden Grove sẽ không để cho họ lộng hành tác hại.”





Ông tiếp: “Là Tổng Giám Đốc của công ty tư vấn kỹ thuật quản lý và điện tử, công việc của tôi là cải thiện hoạt động của các doanh nghiệp lớn và các tổ chức chính quyền.Tôi luôn chủ trương và cố vấn các công ty rằng khi những gì đã không còn làm việc được hiệu quả, thì đã đến lúc phải dứt khoát thay đổi.





Nếu đăc cử, Là Thị Trưởng, tôi quyết tâm và tiếp tục tranh đấu một cách hiệu quả và sẽ làm được nhiều hơn thế nữa cho quý vị.





Là Nghị Viên trong thời gian qua tôi luôn bỏ phiếu và chống lại việc tăng thuế, Tôi cũng luôn hỗ trợ cho cư dân và các chủ doanh nghiệp mỗi khi họ gặp khó khăn hay cần sự giúp đỡ.





Mặc dù sự tàn phá của đại dịch Corvid và tình trạng bất ổn xã hội đã và đang gây nhiều khó khăn lớn cho chúng ta, tôi vững tin vào khả năng khắc phục và ý chí của người dân Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ vượt qua những thử thách trọng đại này như chúng ta đã vượt qua biết bao thử thách khác. Đây là lúc chúng ta cần phải cứng rắng, đoàn kết và xăng tay áo làm việc.”





Ông tiếp: “Ông cũng như bao nhêu người Việt tị nạn cộng sản, ông đã đến đất nước này với khả năng Anh Ngữ hạn hẹp, với đôi bàn tay trắng nhưng nhờ vào sự cố gắng không ngừng, nên ông đã thành công và trở thành Tổng Giám đốc của một công ty tư vấn kỷ thuật quản trị và điện toán. Ông rất biết ơn và trân quí cơ hội đất nước Hoa Kỳ đã cho ông. Cũng chính vì thế mà sáu năm qua, ông quyết tâm dấn thân vào việc phục vụ người dân và cộng đồng. Trong dịp nầy ông tha thiết mong được sự tín nhiệm vào lá phiếu của quý vị.”





Sau đó là những lời phát biểu của quý quan khách Việt-Mỹ-Đại Hàn…Tất cả đều hứa ủng hộ ông và sẽ vận động cử tri trong vùng bầu phiếu cho ông. Trong lời phát biểu của Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê, Chủ Tịch Tổng Hội Cư Sĩ ông cho biết: “sự có mặt của người Mỹ gốc Việt vào các cơ quan chính quyền là điều rất cần thiết, kinh nghiệm trong những ngày đầu định cư tại Hoa Kỳ, nhất là tại Nam Cali, khi đó chúng ta chưa có một viên chức người Mỹ gốc Việt nào trong các cơ cấu chính quyền, nên xin những thủ tục hành chánh rất khó khăn, mãi đến khi chúng ta có Nghị Viên Trần Thái về sau là Dân Biểu Trần Thái Văn… thì mọi thủ tục rất dễ dàng từ đó cho đến sau nầy” Chính vì vậy nên cộng đồng chúng ta hãy hết lòng ủng hộ và khuyến khích những người trẻ tham gia vào các cơ quan chính quyền.





Tiếp tục chương trình, ban tổ chức mời mọi người dùng bữa ăn tối do ban tổ chức khoản đãi để cùng hàn huyên với nhau sau những ngày không gặp vì bệnh dịch Covid-19.