Đức Giám Mục Richard Pates Truyền Chức Phó Tế Vĩnh Viễn Cho Một Huynh Trưởng Nghĩa Sinh Tại Giáo Phận Joiliet, Hoa Kỳ

LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ





Sau hơn 4 năm theo học Triết học, Thần học, Luân lý và Giáo huấn Xã hội tại đại học Benedictine University và tại các trường đại học do Giáo phận Joliet chỉ định, tiến chức Phó tế, Trưởng Nghĩa Sinh Nguyễn Thái Hùng đã được Đức Giám mục Richard Pates truyền chức Phó tế Vĩnh viễn ngày 22/08/2020 tại Nhà thờ Chánh tòa Giáo phận Joiliet, Giáo tỉnh Chicago, Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ.

Dù có nhiều giới hạn vì đại dịch Covid, đông đảo các Linh mục, Phó tế, Tu sĩ và giáo dân đã sốt sắng tham dự thánh lễ truyền chức. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha chủ tế đã nhắc nhở các tân chức Phó tế phải luôn luôn trân trọng ơn gọi thừa tác vụ Phó tế và gương mẫu trở nên những nhịp cầu nối kết mọi người với nhau và kết nối mọi người với Thiên Chúa. Trước giờ kết lễ, Đức cha chủ sự đã ngỏ lời cảm ơn phu nhân của quý Phó tế đã quảng đại đóng góp thời giờ, công sức, tài lực để quý phu quân được đón nhận hồng ân Phó tế Vĩnh viễn.





HUYNH TRƯỞNG NGHĨA SINH





Phó tế Nguyễn Thái Hùng đã gia nhập Nghĩa Sinh tại Hoa Kỳ trên 40 năm qua. Trong thời gian nầy, Trưởng Hùng đã được Hội đồng Huynh trưởng Nghĩa Sinh bổ nhiệm làm Chủ bút Nguyệt san Liên Nghĩa, Trưởng ban Bảo trợ Đồng bào Tỵ nạn Quận hạt DuPage và là Huấn Luyện viên trong các Khóa Huấn luyện Nghĩa Sinh tại các tiểu bang California, Illinois, Minnesota và Washington, DC. Trong các ngày Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh thường niên – từ năm 1983 đến năm 2019 – Trưởng Nguyễn Thái Hùng đã đóng góp công của cho ngày hội diện để cầu nguyện và liên hoan dành cho đồng bào tỵ nạn do Nghĩa Sinh Chicago và Nghĩa Sinh Joliet bảo trợ.





HỌC VẤN VÀ NGHỀ NGHIỆP





Sau khi đặt chân tới định cư tại Illinois, Trưởng Nguyễn Thái Hùng đã theo học chương trình sư phạm tại Trường Đại học Giáo dục Quốc gia Chicago (National College of Education–Chicago). Có năng khiếu về ngữ văn và hội họa, Trưởng Hùng đã là một trong những sinh viên xuất sắc tại đại học. Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, nguyên Giảng sư tại Đại học Giáo dục Quốc gia Chicago cho biết, “Dù phải khắc phục với vốn liếng sinh ngữ của một tân di dân – a new commer – sinh viên Nguyễn Thái Hùng đã đạt được điểm xuất sắc (điểm “A”) trong 3 môn học tôi giảng dạy trong thập niên 1970’s và 1980’s.” Ba môn học đó là: (1) Language, Culture, and Education; (2) Cross Cultural Psychology; (3) Asian Americans and Education. Trong lãnh vực nghề nghiệp, Trưởng Hùng là Kỹ sư cho một công ty Hoa Kỳ được 25 năm và đã ký hợp đồng thêm 5 năm nữa trước khi về hưu dưỡng.





LINH MỤC, ĐẠI ĐỨC, MỤC SƯ…NGHĨA SINH





Tiếp nối truyền thống của Hướng đạo Thế giới – bao gồm Hướng đạo Công giáo, Hướng đạo Phật giáo, Hướng đạo Tin lành và các tôn giáo khác trên thế giới – Hiệp đoàn Nghĩa Sinh Việt Nam cũng có Nghĩa Sinh Công giáo, Nghĩa Sinh Phật giáo, Nghĩa Sinh Tin lành và những Nghĩa Sinh có niềm tin về Thờ cúng Tổ tiên.

1. Nghĩa Sinh Công Giáo

Sau đây là những hình ảnh rất đáng trân trọng và kính quý của một số Linh mục, Phó tế, Tu sĩ và Chủng sinh đã hoặc đang hoạt động ‎trong công tác bác ái xã hội Nghĩa Sinh hay công tác giáo dục đào tạo Nghĩa Sinh.

· Linh mục: Cha Nguyễn Xuân Thảo (Huynh trưởng Sáng lập Nghĩa Sinh Nha Trang), đương kim Giáo sư Âm nhạc và Thánh nhạc tại Học viện Thánh Phanxicô và Đại Chủng viện Giáo phận Vinh; Cha Trần Anh Thu (Phương Đoàn trưởng Nghĩa Sinh Nha Trang), nguyên Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Gioan (CSJB); Cha Nguyễn Công Minh (Huynh trưởng Sáng lập Nghĩa Sinh Thủ Đức), đương kim Giáo sư Phụng vụ và Bí tích tại Học viện Phan Sinh và là Linh mục Chánh xứ Phanxicô, TGP. Saigon; Linh mục Nguyễn Văn Huân (Phương đoàn Nghĩa Sinh Thủ Đức), đương kim Tổng Quản lý Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam.

· Phó tế: Phó tế Nguyễn Văn Ánh, California và Phó tế Nguyễn Thái Hùng, Illinois.

· Tu sĩ: Nữ tu Nguyễn Kim Thoa, Dòng Nữ tử Bác ái, Saigon. Soeur Kim Thoa là Trưởng Nghĩa Sinh thập niên 1960"s và 1970"s.

· Chủng sinh: Chủng sinh Phạm Trọng Pháp, Giáo phận Vinh; Chủng sinh Nguyễn Anh Tuấn, Giáo phận Hà Tĩnh; Chủng sinh Thái Văn Diệu, Giáo phận Lạng Sơn.

2. Nghĩa Sinh Phật Giáo và Tin Lành

Trước năm 1975, tổng số Nghĩa Sinh Phật Giáo là 50%, Nghĩa Sinh Công Giáo là 40%, Nghĩa Sinh Tin Lành có 5% và Niềm tin Thờ cúng Tổ tiên là 5%.

· Phật Giáo: Thầy Thích Tâm Đức, gia nhập và hoạt động Nghĩa Sinh thập niên 1960’s và 1970’s.

· Tin Lành: Mục sư Hà Ngọc Tuyết, gia nhập và hoạt động Nghĩa Sinh thập niên 1960’s và 1970’s. Nguyên Mục sư Quản nhiệm một Nhà thờ Tin Lành tại Hoa Thịnh Đốn (Pastor, United Methodist Church, Washington, DC).

3. Niềm tin và những giá trị chung (common values)

· Tôn trọng niềm tin tôn giáo: Nghĩa Sinh tuyệt đối tôn trọng niềm tin tôn giáo của mỗi người và của mỗi Nghĩa Sinh. Nghĩa Sinh thuộc nhiều tôn giáo khác nhau có Linh hướng hay Tuyên úy riêng cho mỗi tôn giáo (như Tuyên úy cho Nghĩa Sinh Phật Giáo hay Linh hướng cho Nghĩa Sinh Công Giáo).

· Hợp tác dựa vào những giá trị chung: Nghĩa Sinh tuyệt đối tôn trọng những giá trị cá nhân của mỗi người và mọi người. Đồng thời Nghĩa Sinh cũng chủ trương rằng mọi người đều có thể hợp tác làm việc chung với nhau dựa trên những điểm tương đồng (thay vì dị biệt), hay dựa vào những giá trị chung (như 5 Điều Hướng Sinh là những giá trị chung của Nghĩa Sinh Phật Giáo và Nghĩa Sinh Công Giáo cũng như nhiều tôn giáo khác).





THAY LỜI TÂM KẾT





Người viết xin được ghi lại lời ca của nhạc sĩ Jean Kiệt, chuyển ngữ từ nhạc phẩm We Are The World của Michael Jackson để làm quà tinh thần chúc mừng Thầy Phó tế Nguyễn Thái Hùng, một Trưởng Nghĩa Sinh gương mẫu trong kiên định học hỏi và tận tâm phục vụ đồng hương, đồng bào, đồng loại.

Hãy gửi tặng tình yêu, để ủi an ai đang khốn cùng.

Bước trên đường tự do bằng đôi bàn chân vững.

Vì trong lúc đời nhọc nhằn, Chúa đã ban cho của ăn.

Sẽ thêm dư đầy, là khi bàn tay san chia.

Đứng lên con người, hiến trao đôi tay này

Đứng lên chung lòng cùng xây ngày mai sáng tươi

Hạnh phúc trên môi cười.

Đừng than khóc đừng chần chờ,

Bước ra bóng đêm ơ thờ.

Nắm tay cùng xây một trái đất vui cho anh và tôi.

- Đoàn Nhân Ái





