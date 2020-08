Lá Thư từ Đức Quốc; Đức, Hàng Chục Nghìn Biểu Tình Ở Berlin Chống Lại Các Biện Pháp Corona

Dẫn nhập: Tôi đã phổ biến tin cấm biểu tình tại Berlin nhưng cuối tuần qua vẫn có Demo-Corona ở đó nên để đầy đủ và rộng đường dư luận phải viết nhanh thêm tin sau đây. Đúng ra, các nhà chức trách Berlin đã cấm các cuộc họp và từ đầu không cấp giấy phép cho cuộc biểu tình corona vào ngày thứ Bảy, 29.08.2020 vừa qua nhưng họ thua trước quyết định của tòa án vì ban tổ chức thưa kiện nên đành phải tuân theo quyết định của Tòa án Hành chính Cấp cao Berlin. Dân chủ là vậy. Theo Thượng nghị sĩ Nội vụ Geisel (SPD), các tòa án cho rằng nhà tổ chức nên được trao cơ hội thứ hai. "Hôm 29.8.2020 họ đã có cơ hội thứ hai."





Có lẽ "nhóm chủ trương bạo động" khó nhận thêm một cơ hội nữa sau những gì xảy ra ở thủ đô Berlin được

ghi nhận kể cả videos hôm 29.8.2020. Nếu trong tương lai tòa án vẫn cho phép họ lạm dụng quyền biểu tình gây thiệt hại đồ đạt, làm tổn thương cảnh sát … và ảnh hưởng đến nước Đức qua hình ảnh xấu truyền đi khắp nơi trên thế giới thì riêng người viết chẳng hiểu những thấm phán đại diện cho "công lý" thật sự muốn gì .?. Hy vọng đây là bài học để đời cho tòa án.





Ở Miền Nam Viêt Nam đã xảy ra, "chúng" đặt bom mìn giết người, giật sập cầu, đường sá … phá hoại giao thông, gây bất ổn trước 1975 để rồi sau đó khi có quyền sinh sát trong tay điều gì đã xảy ra: người dân miền Nam có dám hó hé.? Vì thế những ai (là người bản xứ hay người Việt tỵ nạn) hỗ trợ cho đám bạo loạn dù ở các nước dân chủ như Đức, Pháp quốc, ở Europe nói chung hay Mỹ, Úc … thì đó là quyền của họ NHƯNG người nào biết suy nghĩ đề nghị nên tự xét lại kẻo có ngày hối hận thì chuyện đã rồi như thành phần thứ ba thời Việt Nam Cộng Hòa ngày nào, bị bóp chết trong tức tưởi; lý do quá đơn giản chúng hành động tàn bạo như vậy khi trắng tay thì lúc trong tay có quyền lực, có vũ khi sẽ như thế nào đây. Các đảng phái nào - ở Đức, Áo, Bắc Âu là ví dụ - có chủ trương cực hữu hay đảng phái nào im lặng, trực tiếp hoặc gián tiếp ủng hộ gây bất ổn để quy tội cho chính phủ đương nhiệm mưu đồ nhằm tạo ra hổn loạn để lật đổ chính quyền KHÓ mà thu hút quần chúng, có chăng chỉ nhất thời và vì dân chúng thờ ơ chính trị hay thiếu hiểu biết nên bị lợi dụng. Còn những ai vốn có khuynh hướng như vậy thì trời can cũng không nổi .!





Đề cập đên chuyện này để cẩn thận với lá phiếu của mình khi có cuộc bầu cử quan trọng bất cứ ở đâu nếu quý vị định cư và được quyền bầu cử. Đề nghị cho dù là đảng viên cũng nên sử dụng lá phiếu của mình sao cho đúng nghĩa và đúng với lương tâm. Vì sao ?. Vì khi tranh cử thì người ta hay đảng a, b… thường hay nói hay nói tốt, hứa hẹn đủ điều … mục đích miễn sao đạt lấy niềm tin của cử tri để nhận lá phiếu cho nên dân Đức hay tôi nói riêng luôn cân nhắc: "liệu đảng đó hứa hẹn nhiều mà có làm nên chuyện khi chính phủ hiện tại phục vụ khá tốt cho dân .?" Liệu có thể tin ứng cử viên đó đủ khả năng, sức khỏe thực hiện lời hứa.? Và đó chính là lý do đảng CDU cầm quyền ở Đức liên tục trong 4 nhiệm kỳ - tính ra 16 năm cho đến khi bầu cử lại Quốc hội vào mùa Thu 2021 vì rất dễ hiểu:"Cử tri với lá phiếu quyết định tất cả. Chính phủ hay đảng nào KHÔNG đáp ứng được lòng dân, thỏa đáng được sự chờ đợi của dân thì sẽ bị dân bỏ phiếu bằng chân đá văng ra khỏi chính quyền dù đó là Bá Linh, Tokio, Canberra, Wien, Paris, London… hay Washington, D.C., trong đó các lãnh vực chính trị, kinh tế, tài chính, lao động, môi sinh và an ninh nội địa đóng vai trò rất quan trọng mà hầu như ai cũng biết sẽ là quyết định cho "người lên lãnh đạo quốc gia.!" Ở Đức nói riêng Quốc hội gồm 5-6 đảng nên chuyện thao túng, độc quyền tại Quốc hội khó xảy ra vì quyết định quan trọng cần đa số phiếu của các đảng tham chính mới được thông qua, so với nước chỉ có lưỡng đảng là ví dụ.

Các nước độc tài đảng trị thì khỏi cần đề cập đến làm gì.





Bây giờ mời theo dõi tin phía dưới. Mong hoan hỷ cho mọi sự. Trân trọng_LNC.





***





Hàng chục nghìn người đã biểu tình chống lại chính sách corona của chính phủ Đức vào thứ Bảy tại Berlin. Tổng cộng có khoảng 35.000 đến 38.000 người đã đến các cuộc họp ở Berlin-Mitte và tại Cột Chiến thắng (Siegessaeule), như Thượng nghị sĩ Nội vụ Andreas Geisel (SPD) cho biết. Đầu bếp thuần chay Attila Hildmann, được biết đến như một người theo thuyết âm mưu, đã bị bắt trong một cuộc đụng độ bạo lực trước đại sứ quán Nga. Một cuộc biểu tình vào buổi trưa đã bị phá vỡ vì đã không giữ được khoảng cách tối thiểu.





Một thông báo cho những người biểu tình cho biết: “Bạn không tuân theo khoảng cách tối thiểu trên toàn khu vực mặc dù có yêu cầu lặp lại. "Vì lý do này, không có lựa chọn nào khác ngoài việc giải tán cuộc họp." Theo cảnh sát, khoảng 18.000 người đã tập trung ở đó vào giờ ăn trưa.





Họ hô vang những khẩu hiệu như "Chúng tôi ở đây, chúng tôi lớn tiếng vì tự do của chúng tôi đã bị đánh cắp" hay "Chúng tôi là nhân dân". Ban đầu, ban tổ chức kêu gọi mọi người phản đối sự giải tán, nhưng vài giờ sau, theo Geisel, tất cả những người tham gia đã rời khỏi đường phố.





Vào buổi chiều, hàng chục nghìn người đã tập trung trước Cột Chiến thắng Berlin cho một cuộc mít tinh. Trái ngược với cuộc biểu tình bị giải tán, theo Geisel tại Cột Chiến thắng, "rõ ràng có một nỗ lực để giữ quy định về khoảng cách". Nhiều người tham gia đã rời khỏi cuộc biểu tình vào đầu buổi tối. Tuy nhiên, chính trị gia SPD dự đoán rằng tình hình sẽ kéo dài đến tối.









Cuộc biểu tình lớn đã được ghi danh bởi sáng kiến ​​bên 711 với tiêu đề "Lễ hội vì Hòa bình và Tự do". Nhóm Sáng kiến ​​của Stuttgart cũng đã tổ chức cuộc biểu tình vào ngày 1 tháng 8, tại đó hơn 20.000 người đã biểu tình ở Berlin chống lại các biện pháp ngăn chặn đại dịch hào quang - không có mặt nạ và khoảng cách tối thiểu.

Geisel rất tiếc vào thứ Bảy rằng một lần nữa "như mong đợi" khoảng cách tối thiểu đã không được giữ. “Một tình huống mà tôi muốn tránh hoàn toàn,” ông nói. Các cuộc biểu tình đã làm dấy lên các cuộc thảo luận trên toàn quốc nhiều ngày trước đó: Vào thứ Tư, cơ quan hữu trách đã cấm biểu tình và cuộc mít tinh lớn vì bảo vệ chống lây nhiễm, nhưng các tòa án đã đảo ngược lệnh cấm. Lệnh cấm cũng đã dẫn đến sự chỉ trích mạnh mẽ đối với chính quyền tiểu bang Berlin đỏ-đỏ-xanh như từ CDU và CSU.





Theo Geisel, các tòa án cho rằng nhà tổ chức nên được trao cơ hội thứ hai. "Hôm nay họ có cơ hội thứ hai." Geisel bày tỏ hy vọng "số người bị bệnh sẽ không tăng lên đáng kể do ngày hôm nay".









Nhiều người tham gia đã định vị rõ ràng mình là người phản đối việc tiêm chủng và ủng hộ các thuyết âm mưu. Ngoài cờ Đức, rất nhiều cờ đế quốc, mà còn có vô số cờ bảy sắc cầu vồng được vẫy. Cả hai gia đình có trẻ em và những nhóm đàn ông hình như say xỉn đã tham gia biểu tình.





Theo Geisel, khoảng 300 người đã bị bắt trong suốt cả ngày và đến đầu giờ tối. Theo Thượng nghị sĩ Nội vụ, 200 người trong số họ đã bị bắt trong cuộc đụng độ bạo lực giữa các phần tử cực hữu cánh hữu và các nhân viên cảnh sát tại Đại sứ quán Nga, nơi Hildmann cũng bị bắt. Theo cảnh sát, đá và chai đã được ném vào các nhân viên cảnh sát trước tòa nhà đại sứ quán. Cũng theo cảnh sát, các tù nhân cũng đã được thả ở đó. Geisel mô tả các sự kiện là có thể dự đoán được. Ông nói trong «Tagesthemen» của ARD: «Đó là dự kiến ​​những gì xảy ra ngày hôm nay».





Hildmann được biết đến như một đầu bếp nấu đồ ăn chay. Trong quá trình diễn ra đại corona, anh ta liên tục xuất hiện với các thuyết âm mưu và những tuyên bố coi thường về Chủ nghĩa xã hội quốc gia và thảm họa Holocaust. Chính quyền Berlin trước đó đã cấm Hildmann biểu tình vì anh ta đang bị điều tra về hành vi điên cuồng và đe dọa. Tại các cuộc biểu tình của hắn ta, cũng có những vi phạm các luật quy định như yêu cầu về mặt nạ và yêu cầu về khoảng cách. (AFP • 29.8.2020/sae/yb)





* Berlin (dpa) - Các chính trị gia từ hầu hết các đảng phái đã mất tinh thần trước các sự kiện tại Berlin Reichstag trong các cuộc biểu tình phản đối các biện pháp Corona.





Videos đang lan truyền trên Internet cho thấy nhiều người đứng ngay trước cửa Reichstag như thế nào. Chỉ có ba cảnh sát cản đường họ. Phát ngôn viên cảnh sát Thilo Cablitz giải thích: "Không phải lúc nào chúng tôi cũng luôn luôn có mặt ở khắp mọi nơi, chính khoảng trống này đã được lợi dụng để trèo qua chướng ngại vật, đột nhập, và sau đó đến cầu thang trước Reichstag."





Khi được hỏi liệu có nên cấm biểu tình hay không, Tổng thư ký đảng SPD, Lars Klingbeil cho biết ông rất ngạc nhiên khi Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp, theo tuyên bố của chính mình, đã không phát hiện ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy “những kẻ cực đoan cánh hữu đang cố gắng mở cuộc biểu tình này xâm nhập vào ". Những hình ảnh trong ngày cho thấy một cái gì đó khác. "Bạn sẽ phải xem xét kỹ hơn lý do tại sao thông tin này dường như không được cung cấp trước hoặc không được đánh giá đúng mức", chính trị gia SPD đã nói trên "Bild live". Bây giờ nó sẽ phải được làm rõ trong Hội đồng người cao tuổi của Quốc hội : "các khái niệm bảo mật phải trông như thế nào.?"





Cảnh sát cho biết trong ngày 29.08, các đường phố bị phong tỏa tạm thời, rào chắn bị phá vỡ và một container xây dựng bị đốt cháy. Cảnh sát làm nhiệm vụ với khoảng 3000 nhân viên.





Nhóm Sáng kiến ​​711 của ​​Stuttgart đã kêu gọi phản đối. Dự kiến ​​có khoảng 22.000 người tham gia, nhưng nhiều người đến hơn. Ngoài ra còn có các cuộc biểu tình phản đối lại, kể cả từ cánh tả.





Luật sư Hoa Kỳ, nhà hoạt động môi trường và đối thủ tiêm chủng Robert Francis Kennedy, cháu trai của cựu Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy, đã phát biểu trong một bài phát biểu tại cuộc mít tinh phản đối việc xây dựng mạng di động 5G mới, cảnh báo về việc "tổng giám sát" và tấn công trong bối cảnh này trong số đó có cả người sáng lập Microsoft Bill Gates.





Trên các biểu ngữ, những người tham gia kêu gọi chính phủ Đức từ chức và chấm dứt các điều kiện bảo vệ và hạn chế hàng ngày do đại dịch corona. Các áp phích có nội dung “Nền dân chủ Mõm - không có chúng tôi (nguyên văn: "Maulkorb-Demokratie - ohne uns/ Muzzle democracy - without us”), “Chấm dứt cơn điên loạn Corona” và “Chấm dứt chế độ độc tài Corona”. Lặp đi lặp lại đám đông hô vang "Phản đối" và "Chúng tôi là nhân dân".





Các chính trị gia AfD (đảng có khuynh hướng hữu khuynh) và các nhóm cực hữu khác cũng đã kêu gọi tham gia. Cờ có hình đại bàng hoàng gia, áo phông in chữ Gothic và các biểu tượng khác của những kẻ cực đoan cánh hữu cũng có thể được nhìn thấy ở Cổng Brandenburg và những nơi khác. Tuy nhiên, nhìn chung, một loạt các công dân, bao gồm cả già và trẻ cũng như các gia đình có trẻ em, đã tập trung tại Friedrichstrasse, nơi cuộc biểu tình được cho là bắt đầu, và sau đó là tại Cột Chiến thắng.





Người đứng đầu Hiệp hội các nhà điều tra hình sự Đức, Sebastian Fiedler, cảnh báo về những hậu quả có thể xảy ra của các cuộc biểu tình corona. “Những cuộc biểu tình như vậy là môi trường lý tưởng cho các phong trào cấp tiến nhằm thu hút ngày càng nhiều người ủng hộ hệ tư tưởng của họ,” Fiedler nói qua báo “Rheinische Post”. "Ở đó những kẻ thù của nền dân chủ trộn lẫn với các bộ phận của tầng lớp trung lưu, vì vậy các thuyết âm mưu có thể lan truyền ngày càng nhanh."





Các nhà chức trách Berlin thực sự muốn cấm các cuộc họp, nhưng họ thua trước quyết định của tòa án nên phải tuân theo. Quyết định của Tòa án Hành chính Cấp cao Berlin chống lại lệnh cấm của cảnh sát. Về lý do của lệnh cấm, cảnh sát đưa ra rằng sự tụ tập của hàng chục nghìn người - thường không đeo khẩu trang hoặc khoảng cách - tạo ra nguy cơ sức khỏe quá cao cho người dân.





Điều này đã được xác định qua cuộc biểu tình chống lại chính sách Corona vào ngày 1 tháng 8 ở Berlin, trong đó hầu hết những người biểu tình dụng ý đã bỏ qua các quy tắc vệ sinh.





# Sự phẫn nộ trước những người biểu tình cực đoan cánh hữu trên cầu thang của Reichstag

Việc những người biểu tình cực đoan cánh hữu cố gắng xông vào tòa nhà Reichstag bên lề cuộc biểu tình phản đối các biện pháp của Corona đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi. Theo cảnh sát, vài trăm người biểu tình đã xông vào cầu thang của tòa nhà Reichstag vào tối thứ Bảy. Một nữ phát ngôn viên cảnh sát cho biết các quan chức địa phương đã đẩy những người biểu tình ra xa và sử dụng bình xịt hơi cay. Có một số vụ bắt giữ, con số chính xác ban đầu không rõ ràng.





* Bộ trưởng Tài chính Liên bang Olaf Scholz chỉ trích online trên Twitter: “Các biểu tượng của Đức Quốc xã, công dân của Đế chế và cờ của đế quốc hoàn toàn không có chỗ đứng trước Quốc Hội Đức (Deutscher Bundestag)”.



* Tổng thư ký SPD Lars Klingbeil cảm ơn các cảnh sát



Tổng thư ký SPD Lars Klingbeil cho biết việc biểu tình chống chính trị, đặt câu hỏi và chỉ trích vài thứ là hoàn toàn hợp pháp. Đây là một phần của nền dân chủ, ông Klingbeil nói trực tiếp qua "Bild". Nhưng nó khiến ông ấy tức giận và choáng váng, "nếu tôi thấy các công dân của công dân đế chế và Đức Quốc xã (Reichsbuerger und Nazis/ the citizens of the Reich and Nazis) đang cố gắng xông vào tòa nhà cùng với những người biểu tình khác. " Anh ta biết ơn cảnh sát, "những người đã cản đường và ngăn chặn sự việc tồi tệ hơn."



Chính trị gia đảng Xanh, Katrin Goering-Eckardt gọi những bức ảnh này là "gây sốc". Trước tòa nhà Reichstag, những người biểu tình cố gắng tấn công nền dân chủ. "Rằng họ không thành công, không phải hôm nay, không bao giờ, là sứ mệnh của tất cả chúng tôi", cô kêu gọi trên Twitter.





Chính trị gia Norbert Roettgen (CDU) gọi những bức ảnh là "đáng xấu hổ". "Phía trên cổng phía tây của tòa nhà Reichstag được viết 'Dem deutscher Volke ('The German people)''. Đa số người Đức tuyệt đối không muốn nhìn thấy cờ của Reich trên các bậc thang của quốc hội", Roettgen nói trên Twitter.









* Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Horst Seehofer thất thần



Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Horst Seehofer (CSU) đã mất thần trước những sự kiện xảy ra trước tòa nhà Reichstag. Ông nói với báo "Bild am Sonntag" rằng "sự đa dạng về quan điểm" là một "thương hiệu của một xã hội lành mạnh". Tuy nhiên, quyền tự do hội họp có "giới hạn của nó ở đó khi các quy tắc của nhà nước bị chà đạp dưới chân".



Seehofer giải thích rằng tòa nhà Reichstag, nơi hoạt động của quốc hội, là "trung tâm biểu tượng của nền dân chủ tự do của chúng ta". " Sự hỗn loạn đó và những kẻ cực đoan lạm dụng nó cho mục đích riêng của họ là không thể chịu đựng được." Bộ trưởng Bộ Nội vụ cảm ơn cảnh sát "rằng họ đã bảo vệ chúng tôi nhanh chóng và hiệu quả ngày hôm nay". Nhà nước phải "hành động chống lại những người như vậy với sự không khoan nhượng và nghiêm khắc thích hợp nhất ".



Bộ trưởng Ngoại giao Đức, Heiko Maas (SPD) viết trên dịch vụ trực tuyến Twitter: "Những lá cờ của Đế chế trước quốc hội thật đáng xấu hổ". Mọi người có quyền tranh luận về cách đối phó với đại dịch coronavirus và chứng minh cho quan điểm của mình. Tuy nhiên, không ai nên "đuổi theo những kẻ cực đoan cánh hữu, gây nguy hiểm cho các cảnh sát và khiến nhiều người có nguy cơ lây nhiễm bệnh", Bộ trưởng viết. (theo J. M., AFP • 30. Tháng 8 năm 2020).







* © Lê Ngọc Châu - NamĐức, dịch & tóm lược chiều ngày 30.08.2020, nhân Chúa Nhật+hình internet.

- https://de.nachrichten.yahoo.com/attila-hildmann-auseinandersetzungen-berliner-corona-…

- https://de.nachrichten.yahoo.com/emp%C3%B6rung-%C3%BC-rechtsextreme-demonstranten -…

- https://de.nachrichten.yahoo.com/politiker-best%C3%BCrzt-%C3%BC-ereignisse-berliner-…