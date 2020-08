Số Người Nhiễm Và Chết Vì Covid-19 Tại New York Giảm Mạnh, Lần Đầu Mỹ Có Người Bị Covid-19 Lần Thứ Hai

Sở Y Tế Công Cộng Quận Los Angeles hôm Thứ Bảy, 29 tháng 8 năm 2020 đã xác nhận có 27 trường hợp tử vong mới và 1,339 trường hợp dương tính mới của Covid-19, theo bản tin của Deadline.com cho biết hôm Thứ Bảy.

Số trường hợp hàng ngày đã giảm nhẹ từ hôm Thứ Sáu, khi Sở Y Tế xác nhận 38 trường hợp tử vong mới và 1,630 trường hợp bị lây bệnh mới.

Sở Y Tế đã xác nhận tổng cộng 239,756 trường hợp bị lây Covid-19 tính tới Thứ Bảy trên khắp Quận Los Angeles. Quận này đã có tổng cộng 5,759 người thiệt mạng vì vi khuẩn corona.

Cập nhật hôm Thứ Bảy đến vài ngày sau khi Thổng Đốc California Gavin Newsom công bố các hướng dẫn mới cho việc tái mở cửa các trường học, các trung tâm chăm sóc ban ngày và các đội thể thao trẻ. Cập nhật các con số mới nhất cũng theo sau việc công bố của thống đốc các hướng dẫn theo mã màu cho việc tái mở cửa toàn tiểu bang.

Tính tới Thứ Bảy, California có tổng cộng 700,778 trường hợp bị lây vi khuẩn và 12,905 người thiệt mạng.

Trong khi đó Thống Đốc New York Andrew Cuomo hôm Thứ Bảy tuyên bố rằng số người vào bệnh viện và gắn ống thở vào khí quản vì Covid-19 tại tiểu bang New York đã giảm tới mức thấp mới. Số người vào bệnh viện giảm xuống tới 458, là con số thấp nhất kể từ ngày 16 tháng 3, và số người phải gắn ống vào khí quản đã giảm xuống tới 48, là thấp nhất kể từ giữa tháng 3. Tỉ lệ bị truyền nhiễm vi khuẩn của tiểu bang New York thấp chư tới 1% liên tục 22 ngày qua.

Trong khi đó bản tin của CNN hôm Thứ Bảy cho biết Hoa Kỳ đã có 1 trường hợp tái bị truyền nhiễm vi khuẩn corona đầu tiên sau khi một người đàn ông 25 tuổi tại Nevada đã được chẩn đoán bị dịch bệnh lần thứ hai.

Cơ Quan CDC của Mỹ tiên đoán sẽ có hơn 200,000 người thiệt mạng vì vi khuẩn corona tại Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 9, khi mà đất nước đạt tới con số 6 triệu trường hợp bị bệnh Covid-19.

- Trên toàn cầu hiện có 24,776,988 trường hợp bị lây, với 837,979 người thiệt mạng.

- Tại Việt Nam hiện có 1,040 trường hợp bị lây, với 32 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 5,952,521 trường hợp bị lây, với 182,175 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 48,190 trường hợp bị lây gồm 975 người thiệt mạng.