Nguyễn Đức Chung, Chủ Tịch Hà Nội Đã Bị Bắt, Truy Tối Tội ‘Chiếm Đoạt Tài Liệu Bí Mật Nhà Nước’

Hình minh hoạ. Ông Nguyễn Đức Chung khi còn làm Giám đốc Công an Hà Nội hôm 20/5/2013 (nguồn: Đài RFA)

HÀ NỘI, VN – Có phải vì đấu đá nội bộ trước Đại Hội XII của Đảng CSVN mà Nguyễn Đức Chung, Chủ Tịch UBND Hà Nội đã bị bắt và truy tối tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 28 tháng 8 năm 2020. Bản tin RFA cho biết chi tiết về vụ này như sau.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa bị Bộ Công an khởi tố và bắt giam vào tối ngày 28/8/2020 với cáo buộc tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

Truyền thông trong nước trích lời Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết: “Quyết định khởi tố được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đưa ra ngày 28/8”.

Vào tối ngày 28/8, công an đã tiến hành khám xét nhà của ông Chung ở phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Bộ Công an cho biết việc khám xét nơi làm việc của ông Chung tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội cũng đang được tiến hành.

Trước đó, vào ngày 11/8 ông Chung đã bị đình chỉ công tác 90 ngày để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan đến 3 vụ án ở Hà Nội, theo tin của truyền thông trong nước. Đó là các vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí ở Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội; vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Sở Kế hoạch - Đầu tư và một số đơn vị liên quan; vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến vụ án công ty Nhật Cường.

Riêng với vụ án công ty Nhật Cường, một loạt những nhân viên thân cận của ông Chung là lái xe riêng và thành viên tổ thư ký đã bị bắt giữ và khởi tố về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

Trong vụ án công ty Nhật Cường, Bộ Công an hôm 3/8 cho biết đã khởi tố 28 bị can, trong đó bắt giữ 20 người và truy nã 8 người. Riêng ông chủ Nhật Cường là ông Bùi Quang Huy hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Ông Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội từ cuối năm 2015 sau nhiều năm công tác trong ngành công an và từng giữ chức Giám đốc Công an Hà Nội và đã được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.