Pence Hứa "Luật Pháp Và Trật Tự" Nếu Trump Tái Đắc Cử

Dẫn nhập: Trong thời gian qua trên liên mạng tôi cũng nhìn thấy sự tranh cãi giữa cộng đồng mạng với vài vị "trí thức lớn tuổi ở Âu Châu" liên quan đến chính trị Mỹ , theo Net đó là một vị ở Pháp, 1 người ở Đức và người thứ ba ở Na Uy. Tôi không dám ý kiến gì cả vì thời gian thì có hạn mà còn có nhiều việc cần thiết khác phải giải quyết và ngoài ra tự biết khả năng hạn hẹp nên chỉ ghi nhận thôi dù cũng biết chút xíu về chính trị vốn đa diện và … dễ gây phiền toái từ quan điểm "bảo thủ" của mỗi người.





Riêng về bầu cử nói chung thì cũng có đọc báo, nghe Radio, xem truyền hình nên cũng biết sơ sơ tình hình chính trị, đời sống, kinh tế, vài luật lệ đó đây trong đó có chuyện bầu cử, kể cả bầu cử ở Mỹ.

Ah, tôi cũng biết chút xíu về sự khác biết giữa bầu cử Tổng Thống ở USA và Pháp, Áo, Ba Lan … hay ở Đức, Anh, Hòa Lan, … thì đặc biệt bầu cử Quốc hội và thủ tướng quan trọng hơn và đã từng viết năm ba bài về bầu cử nghị viện, quốc hội Đức là nơi tôi định cư. Có bài tôi đã đặt tít "Khi Lá Phiếu Dân Chủ Lên Tiếng". Đã từng đi bầu nhiều lần ở Đức sau khi nhập tịch nên tôi hiểu giá trị của lá phiếu dân chủ như thế nào trong một cuộc bầu cử vì đôi khi thắng cử hay thất bại chỉ với vài lá phiếu, và cũng nhấn mạnh rằng với "lá phiếu kín của cử tri ở mỗi nước" thì chỉ có đương sự biết rõ là đã bầu cho "ai", đồng thời để tránh lá phiếu "có thể bị lạm dụng", tốt nhất nên cố gắng dàn xếp hy sinh chút thời giờ đi bầu cho chắc ăn vì lý do đơn giản tự tay mình đánh dấu, tự tay bỏ vào thùng phiếu sau khi lý lịch cá nhân được xác định qua căn cước hay thông hành. Bào đảm bầu trực tiếp tại chỗ sẽ tránh được "bất ngờ" xảy ra.





Hôm nay, tôi mạo muội dịch tin liên quan đến chuyện bầu cử Mỹ đễ dẫn chứng cho thấy rõ rằng không thiếu báo chí, truyền thông Đức loan tải tin để xin đừng cho rằng người Việt Nam sống ngoài nước Mỹ như ở Đức, Europe hay Úc Châu … không biết gì về bầu cử đó đây, trong đó có bầu cử ở Hoa Kỳ.





Bầu cử ở USA do chính cử tri Mỹ quyết định. Cá nhân người viết quan niệm đơn giản "biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe" và biết rằng có nhiều bậc thức giả trong cộng đồng người Việt ở hải ngại nên tránh tranh cãi không cần thiết nhưng cũng xin khẳng định một điều là người viết trân trọng đón nhận sự chỉ giáo dựa trên các dữ liệu có thể kiểm chứng được (nếu có ghi nguồn ví dụ theo ap, dpa, afp hay đài ZDF, ARD …) dựa trên căn bản học hỏi, cầu tiến. Mong hoan hỷ cho mọi sự. Cám ơn trước.





Bây giờ mời độc giả theo dõi tin từ báo chí Đức ở dưới để rộng đường dư luận. Trân trọng (LNC).





***









Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence công kích Joe Biden tại Đại hội Đảng Cộng hòa.



Sau vụ xả súng vào một người Mỹ gốc Phi trong một chiến dịch của cảnh sát, tình trạng bất ổn mới đã làm lu mờ đại hội của Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Pence hứa hẹn với người Mỹ về an ninh - nếu họ bầu Donald Trump vào tháng 11.





Washington (dpa) - Sau những cuộc biểu tình giận dữ mới chống lại nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực của cảnh sát, Phó Tổng thống Mike Pence đã hứa luật pháp và trật tự Hoa Kỳ với công dân Mỹ trong cuộc tái đắc cử của Tổng thống Donald Trump.



"Chúng tôi sẽ có luật pháp và trật tự trên đường phố của đất nước này cho mọi người Mỹ thuộc mọi chủng tộc, tín ngưỡng và màu da", Pence đã nói tại Pháo đài McHenry lịch sử gần Baltimore khi ông phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng hòa. Đó là các cuộc biểu tình "bạo lực và hỗn loạn trong các thành phố của chúng tôi, không phải biểu tình hòa bình". Chính quyền Trump sẽ hỗ trợ lực lượng an ninh và dân tộc thiểu số trong nước trong 4 năm nữa.



Hội nghị của đảng kéo dài 4 ngày bị phủ bóng bởi tình trạng bất ổn ở thành phố Kenosha thuộc bang Wisconsin của Mỹ. Gây ra làn sóng phản đối là do một hoạt động của cảnh sát vào Chủ nhật, khi Jacob Blake, 29 tuổi, người Mỹ gốc Phi bị bắn nhiều phát vào lưng. Người đàn ông của gia đình đang nằm trong bệnh viện, theo gia đình, anh ta bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Trường hợp trên đã khơi lại cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc và bạo lực của cảnh sát do cái chết của George Floyd người Mỹ gốc Phi ở Minneapolis vào cuối tháng Năm 2020.



"Bạo lực phải dừng lại", Pence nói. "Quá nhiều anh hùng đã chết để bảo vệ tự do của chúng ta, để bây giờ chứng kiến khi ​​người Mỹ tấn công lẫn nhau." Sau cái chết của Floyd, Trump bị cáo buộc không có quan điểm rõ ràng chống lại phân biệt chủng tộc và không đủ hiểu biết về sự tức giận đối với sự phân biệt đối xử và bất công. Cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc không được đề cập trong các ưu tiên của ông cho nhiệm kỳ thứ hai. Những hứa hẹn của cuộc bầu cử bao gồm việc tăng cường lực lượng cảnh sát trong nước.



Vào cuối đại hội đảng, Trump dự kiến ​​phát biểu từ Tòa Bạch Ốc vào tối thứ Năm (giờ địa phương) và chấp nhận đề cử làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử ngày 3/11/2020. Trump cạnh tranh với ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden. Người da đen là một nhóm cử tri quan trọng cho Biden, người từng là Phó Tổng thống dưới thời Barack Obama.





Một số diễn giả người Mỹ gốc Phi đã bảo vệ TT Trump trước những cáo buộc phân biệt chủng tộc tại hội nghị đảng vào thứ Tư, 26.8.2020. Ví dụ, nhà hoạt động dân quyền Clarence Henderson nói: "Anh ấy (xin ghi chú thêm cho rõ: tức TT Trump) đã làm được nhiều hơn cho người Mỹ da đen trong 4 năm so với Joe Biden đã làm trong 50 năm". Trump quảng cáo, trong số những thứ khác, rằng tỷ lệ thất nghiệp người Mỹ gốc Phi ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp lịch sử trước khi xảy ra đại dịch corona. TT Trump cũng đã bảo đảm tài trợ cho các trường đại học lịch sử da đen. Cải cách tư pháp của ông đã dẫn đến việc trả tự do cho nhiều tù nhân da đen.





Mặc dù có khoảng 180.000 người chết trong đại dịch corona ở Mỹ, Pence vẫn ca ngợi khả năng quản lý khủng hoảng của Trump. Hành động ban đầu của Trump “đã cứu vô số sinh mạng người Mỹ và cho chúng ta thời gian để bắt đầu cuộc tổng động viên toàn quốc lớn nhất kể từ Thế chiến II,” phó tổng thống Mỹ, người cũng đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Corona (Corona-Task-Force) tại Toà Bạch Ốc cho biết. “Tuần trước Joe Biden đã nói rằng sẽ không có phép màu nào xảy ra. Nhưng Joe dường như không hiểu rằng Mỹ là một quốc gia của những điều kỳ diệu. Và tôi tự hào thông báo rằng chúng tôi đang trên đường sở hữu loại vaccine coronavirus hiệu quả, an toàn đầu tiên trên thế giới vào cuối năm nay. "





Ông Pence bày tỏ sự chia buồn với gia đình các nạn nhân của đại dịch. Biden đã viết trên Twitter: “180.000 người đã chết vì cuộc khủng hoảng Covid này. Và sự thật đau lòng là lẽ ra mọi chuyện đã không nên xảy ra như vậy ”. Phó ứng cử viên Kamala Harris của Biden đã chỉ trích Trump vì đã coi thường sự nguy hiểm của coronavirus: "Bây giờ tất cả chúng ta đang phải trả giá cho sự lãnh đạo thất bại của anh ấy" và gây hiểu lầm cho người dân Mỹ.





Cựu đại sứ Mỹ tại Đức, Richard Grenell, đã tán dương chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Trump tại hội nghị đảng. “Nước Mỹ trên hết (America First (Amerika zuerst) chỉ đơn giản là niềm tin rằng các chính trị gia nên tập trung vào sự bình đẳng và phẩm giá của mọi người Mỹ,” Grenell nói. “Và nghĩa vụ đó được hoàn thành bằng cách thúc đẩy sự an toàn và thịnh vượng của người dân Mỹ trên hết. Đây là Nước Mỹ trên hết. Đó là học thuyết Trump. "





Ngoài nội dung ở trên, ký giả của nhật báo Spiegel đã viết, trích dẫn để rộng đường dư luận:





Ứng cử viên Đảng Dân chủ Biden? Một mối đe dọa đối với an ninh.

Châu Mỹ? Trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.





Trump? Cứu tinh của "vô số mạng sống".





Đây là những thông điệp từ Phó Tổng thống Mike Pence trong bài phát biểu tại hội nghị đảng của ông.



Với các cuộc tấn công sắc bén vào ứng cử viên tổng thống đối lập Joe Biden, đảng Cộng hòa Hoa Kỳ của đương nhiệm Donald Trump đã bắt đầu bước đột phá cuối cùng của hội nghị đảng đề cử của họ. Trong bài phát biểu của mình, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo nếu Biden thắng cử vào tháng 11, nước Mỹ sẽ đối mặt với hỗn loạn và bạo lực: "Sự thật khó là bạn sẽ không an toàn ở nước Mỹ của Joe Biden." Biden là "con ngựa thành Troy cho cánh tả cực đoan", Pence nói như thế (Nguyên văn: "Die harte Wahrheit ist: Sie werden in Joe Bidens Amerika nicht sicher sein." Biden sei "ein Trojanisches Pferd für die radikale Linke", so Pence / Tạm dịch theo internet: "The hard truth is, you won't be safe in Joe Biden's America." Biden is "a Trojan horse for the radical left," Pence said).



Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 không kém gì câu hỏi "liệu nước Mỹ có còn là nước Mỹ hay không", người đàn ông 61 tuổi nói. Trong khi tổng thống Trump đưa đất nước vào con đường "Tự do và Cơ hội", thì nước Mỹ dưới thời Biden sẽ đi trên "con đường chủ nghĩa xã hội và sự suy tàn" (ngưng trích).





Thay lời kết:





Tóm lại, cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ sắp tới ngay trong mùa dịch corona chắc chắn sẽ gây cấn.

Mỹ được thế giới biết đến là một quốc gia đa văn hóa với nhiều sắc dân và nói cho cùng KHÔNG AI KHÁC HƠN là CHíNH CỬ TRI MỸ quyết định với những lá phiếu của họ đảng nào giữa Cộng Hoà và Dân Chủ Mỹ (khác với Đức tham chính đôi khi đến 5, 6 đảng !) sẽ lên cầm quyền nhiệm kỳ 4 năm tới.





TT Trump (74t) tái đắc cử hay ông Biden (78t vào ngày 20.11) sẽ lên kế vị .?





Câu trả lời chính xác sẽ có sau ngày 03/11/2020 qua sự lựa chọn của cử tri Hoa Kỳ.

Chờ xem !.





* © Lê Ngọc Châu chuyển ngữ, tóm lược chiều ngày 27.08.2020

- Theo dpa 27 tháng 8, 2020 & Nhật báo Spiegel

- https://de.nachrichten.yahoo.com/ex-botschafter-grenell-preist-trumps-….

- https://www.spiegel.de/politik/ausland/pence-verspricht-recht-und-ordnung-bei-….