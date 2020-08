Lá Thư từ Đức Quốc: Berlin Cấm Biểu Tình Corona Vào Cuối Tuần

Dân nhập: Bản tin dưới đây tuy ngắn nhưng theo nhận định của người viết rõ ràng, dễ hiểu vì khi làm việc gì chỉ có người trong cuộc (tức ban tổ chức) mới biết rõ mục đích họ thật sự muốn gì, như Việt Nam ta có câu "Nói và Làm khác nhau". Ngoài ra cũng chẳng lạ gì chuyện người khác sẽ không tin tưởng nữa nếu ban tổ chức và tham dự viên biểu tình bất tuân luật pháp, chưa kể đến chuyện bạo động gây thương tích cho gần 20 cảnh sát trong cuộc biểu tình vừa qua. Thượng nghị sĩ Nội vụ Andreas Geisel (SPD) đã nói đúng dựa vào dữ kiện cụ thể đã xảy ra, trích: " Điều đó là không thể chấp nhận được. "Nhà nước không thể để bị lừa."





Ngoài ra ông Andreas Geisel (SPD) là người trách nhiệm cũng khẳng định, trích dẫn: " Chúng ta phải cân nhắc giữa quyền cơ bản của tự do hội họp và quyền toàn vẹn của cuộc sống. Chúng tôi đã chọn cuộc sống (Wir haben uns für das Leben entschieden/ We chose life). Quá chính xác.





Chính trị gia SPD cũng đã nói, trích: "Chúng ta không được phép biến Berlin thành một khu cắm trại lớn cho những nhà tư tưởng phe phái và những người theo chủ nghĩa âm mưu (ngưng trích)."

Đi từ quan điểm này, người viết mạo muội triển khai thêm dù bạn có ở Berlin, Anh, Đức, Ý, Pháp, Mỹ, Úc … hay bất cứ nơi đâu, với tư cách là một công dân đề nghị cũng cần suy nghĩ, cân nhắc trước một quyết định, - (ví dụ chọn người đại diện cho chính mình với lá phiếu dân chủ trong tay trong một cuộc bầu cử quan trọng) - để tránh nhầm lẫn đáng tiếc khi việc đã rồi. Đừng quên sự khác biệt giữa "Bản Chất và Hiện Tượng", giữa việc làm cụ thể và những hứa hẹn "còn mang ảo tính" còn phải được chứng minh mà chưa chắc khả năng của a, b, c đó … có thể làm được; lại càng nghi ngờ hơn nếu lời hứa đó từ người từng có thời gian dài để chứng tỏ mà hầu như chưa cho thấy "khả năng" nào đáng kể .!





Bây giờ mời đọc tin ở dưới để rộng đường dư luận (LNC).





***



Cảnh sát Berlin đã cấm cuộc biểu tình lớn chống lại chính sách Corona và các tuần hành khác được lên kế hoạch cho thứ Bảy này. Thượng nghị sĩ Nội vụ Andreas Geisel (SPD) cho biết với nhóm người tham gia dự kiến ​​sẽ có những hành vi vi phạm sắc lệnh chống lây nhiễm hiện tại.









Các yêu cầu đặc biệt như đeo khẩu trang không đáp ứng đủ tại các cuộc họp đã ghi danh. Các cuộc tụ họp vào ngày 1 tháng 8.2020 cho thấy những người tham gia đã cố tình coi thường các quy tắc vệ sinh và các yêu cầu tương ứng.





Hàng nghìn người đã xuống đường ở Berlin vào ngày 01.8.2020. Vì nhiều người biểu tình không tuân theo quy định về khoảng cách cũng như không đeo mặt nạ, cảnh sát đã giải tán cuộc biểu tình vào thời điểm đó. Sau đó cũng là một cuộc tranh cãi nảy lửa về số lượng người tham gia. Trong khi cảnh sát nói đến 20.000, "sân khấu biểu tình" trước tiên nói đến 800.000 và rồi là 1,3 triệu người.





Thứ bảy này (ghi chú thêm: ngày 29.08.2020) bây giờ sẽ có một "ấn bản" mới. Những người tham gia muốn tuần hành qua Berlin-Mitte theo phương châm "Tập hợp vì tự do" và tập trung vào buổi chiều trên đường Straße des 17. Juni. Tại cảnh sát báo thì ghi danh có 17.000 người tham gia demo. Cuộc biểu tình sau đây được đăng bộ bởi nhóm "suy nghĩ sáng tạo 711" của Stuttgart (Stuttgarter Initiative Querdenken 711) - với 22.500 người tham gia.





"Đây không phải là một quyết định chống lại quyền tự do hội họp, mà là quyết định có lợi cho việc bảo vệ lây nhiễm", Thượng nghị sĩ Geisel giải thích về lệnh cấm hiện đã được áp dụng. “Chúng ta vẫn đang ở giữa đại dịch với số ca lây nhiễm ngày càng gia tăng. Bạn không thể phủ nhận điều đó. Vì vậy, chúng ta phải cân nhắc giữa quyền cơ bản của tự do hội họp và quyền toàn vẹn của cuộc sống. Chúng tôi đã chọn cuộc sống (Wir haben uns für das Leben entschieden/ We chose life) . "





Geisel nói: Tự do hội họp không có nghĩa là có thể coi thường luật pháp hiện hành. “Những người ghi danh tham gia các cuộc họp diễn ra ở Berlin vào đầu tháng 8 đã cố tình phá vỡ các quy tắc mà họ đã chấp nhận trước đó trong các cuộc thảo luận với cảnh sát - điều này bao gồm đeo mặt nạ bảo vệ miệng và mũi và tuân thủ khoảng cách 1,5 mét. Khoảng cách. " Điều đó là không thể chấp nhận được. "Nhà nước không thể để bị lừa."





Geisel thông báo rằng cảnh sát sẽ có hành động thích hợp nếu đám đông vẫn hình thành vào thứ Bảy (ghi chú thêm: ngày 29.08.2020). “Tôi không sẵn sàng để chấp nhận lần thứ hai là Berlin bị lạm dụng như một sân khấu cho những người phủ nhận corona, công dân Đế chế và những kẻ cực đoan cánh hữu. Tôi mong đợi một sự phân định rõ ràng giữa tất cả các nhà dân chủ nam - nữ với những người, dưới chiêu bài tự do hội họp và tự do ngôn luận, khiến hệ thống của chúng ta trở nên đáng khinh bỉ", ông nhấn mạnh.





Chính trị gia SPD cũng thông báo rằng các trại lều đã được thông báo trước sẽ không được dung thứ ở Berlin. "Chúng ta không được phép biến Berlin thành một khu cắm trại lớn cho những nhà tư tưởng phe phái và những người theo chủ nghĩa âm mưu."





* © Lê Ngọc Châu chuyển ngữ, tóm lược chiều ngày 26.08.2020

- Theo dpa, Yahoo Tin tức Đức 26. Tháng 8 năm 2020 & hình Tagesschau

- https://de.nachrichten.yahoo.com/berlin-senat-verbietet-corona-proteste-am-wochenende…