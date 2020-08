Tony Phạm

Cựu Tỵ Nạn Tony Phạm Giữ Chức Lớn Bộ Nội An; Ban Vận Động của Trump Chuyển Tiền Vào Kinh Doanh Riêng Của Trump; Hiện Tượng Mới: Thường Dân Mang Súng Đứng bên Cảnh Sát và Cộng Hòa



WASHINGTON (VB) --- Luật sư Tony Phạm hôm Thứ Ba 25/8/2020 đã được bổ nhiệm tiếp nhiệm Matthew Albence để điều hành đơn vị phụ trách tạm giam người xin di trú bất hợp pháp, trục xuất và hoạt động chống tội phạm xuyên quốc gia tại Bộ Nội An. Albence đã tuyên bố rời chức vụ này từ tháng trước.



Tony Phạm, một di dân Việt vào Mỹ sau khi Sài Gòn sụp đổ 1975. Pham và gia đình trở thành công dân Mỹ năm 1985, sau 10 năm là người tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp trường luật, Pham làm công tố tại Virginia trong 8 năm trước khi làm luật sư cho các cơ sở chính quyền địa phương ở Richmond. Trước khi vào ICE (Immigration and Customs Enforcement --- Sở Di Trú và Thuế Quan, thuộc Bộ Nội An), Pham là Giám Đốc trại tù khu vực Virginia Peninsula Regional Jail.



Pham sẽ cùng với các quan chức Bộ Nội An cao cấp khác đang giữ quyền tạm. Các quan cao cấp nhất trong Bộ hiện nay --- Chad Wolf và Ken Cuccinelli --- cũng đang nắm quyền tạm. Sáng Thứ Ba 25/8/2020, Tổng Thống Trump loan báo ông sẽ đề cử Wolf giữ chức Bộ Trưởng Bộ Nội An chính thức.



Cũng hôm Thứ Ba 25/9/2020, tạp chí Forbes loan tin rằng theo phúc trình của Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang FEC, ban vận động của Trump tới giờ đã chuyển 2.3 triệu đôla tiền quyền góp vận động sang các kinh doanh riêng của Trump.



Báo này cho biết Trump cũng đã nhận $38,000 tiền thuê trong tháng 7/2020 xuyên qua công ty Trump Tower Commercial LLC, nơi làm chủ cao ốc trên đường Fifth Avenue của Trump.



Trong tháng 7/2020, theo FEC, ban vận động của Trump trả $8000 cho Trump Corporation ghi là tiền "tham vấn tin học và luật pháp." Ban vận động của Trump cũng cùng Ủy ban Cộng Hòa Toàn quốc RNC chi cho công ty Trump Tower Commercial LLC số tiên $225,000.Cũng tháng 7, công ty Trump Hotel Collection nhận $1000 từ ban vận động của Trump. Và một số trong $2.3 triệu là chi cho công ty Trump Restaurants LLC. Như thế, Trump Restaurants LLC nhận $117,000 từ khi Trump lên Tổng Thống.Cũng tháng 7, báo Washington Post loan tin ban vận đông của Trump xài gần $400,000 cho Trump Organization chỉ trong vòng 2 ngày.Ủy ban RNC như thế đã xài hơn 2 triệu đôla tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Trump Organization. Và ban vận động của Trump, nơi nhận tiền hiến tặng để tranh cử, đã xài hơn 14 triệu đô tại các cơ sở kinh doanh của Trump.Một số nhà phân tích nêu lo ngại về hiện tượng các nhóm da trắng vũ trang đang xuất hiện trên đường phố, đứng bên cạnh các đơn vị cảnh sát và đôi khi bên cạnh các viên chức Cộng Hòa để giải tán các cuộc biểu tình phản đối bạo lực cảnh sát kỳ thị da màu.Một vụ nổ súng tại thị trấn Kenosha, Wisconsin, làm 2 người chết, 1 người bị thương khi kình nhau giữa những người dân da trắng cầm súng kình với người biêu tình phản đối vụ cảnh sát bắn chết anh Jacob Blake, 29 tuổi.Chưa ai bị bắt, nhưng video cho thấy một người mang súng trường nổ súng và đi bộ bình thản về hướng cảnh sát, những người đang ra lệnh đám đông giải tán. Một video khác cho thấy cảnh sát trao cho tay súng này chai nước uống sau vụ nổ súng và cảm ơn tay súng này.

The Trace ghi nhận là trong 3 năm qua, ít nhất có 5 vụ ở Michigan, Oregon và Texas nơi các nhóm cầm dúng đứng bên cạnh các dân cử bảo thủ và Cộng Hòa.



Nhiều video thu hình qua điện thoại di động đã và đang cho thấy hiện tượng đáng lo ngại này.