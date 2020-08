Dân Biểu Harley Rouda cùng 6 đồng viện lưỡng đảng đòi CSVN tôn trọng quyền tự do ngôn luận, thả tù nhân lương tâm

Vào ngày 25/08, Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (CA-48) đã gởi một lá thư đến thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc. Cùng ký trong lá thư này còn có 6 dân biểu liên bang khác thuộc cả hai đảng Dân Chủ, Cộng Hòa: Alan Lowenthal James, P. McGovern, Juan Vargas, Zoe Lofgren, J. Luis Correa, Maxine Waters.





Trong lá thư, các dân biểu đã bày tỏ sự lo ngại về việc bắt bớ các nhà bất đồng chính kiến, các nhà báo tự do ngày càng gia tăng trong thời gian qua tại Việt Nam, trong thời điểm chuẩn bị đại hội đảng CSVN lần thứ 13. Các dân biểu đã yêu cầu chính quyền CSVN hãy thả các tù nhân lương tâm, tôn trọng nhân quyền, vì đó là cách tốt nhất để làm vững mạnh hơn mối quan hệ Việt Mỹ, trong thời điểm kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ.



Sau đây là bản dịch tiếng Việt của lá thư do văn phòng của DB Rouda phổ biến.





Ngày 25 tháng 8 2020

Ông Nguyễn Xuân Phúc

Thủ Tướng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Thưa ông Thủ Tướng Phúc,





Tháng Bảy vừa qua đánh dấu 25 năm bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Kể từ đó, hai quốc gia của chúng ta đã đào sâu mối liên kết trong kinh tế và văn hóa, với hơn $70 tỉ thương mại song phương trong năm 2019. Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn duy trì sự lo ngại sâu sắc về nhân quyền tại Việt Nam, và sự đàn áp mới đây chống lại các nhà báo, nhà văn, blogger hoàn toàn trái ngược với những cam kết của giới chức Việt Nam trong việc bảo vệ quyền của công dân mình.





Chúng tôi biết gần một tá những người bất đồng chính kiến đã bị bắt trong những tháng qua ngay giữa mùa đại dịch COVID-19. Những người bị bắt giữ vì đã viết hoặc chia sẻ thông tin có chủ đề về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, nạn tham nhũng, nhân quyền; và họ bị kết án bởi chính quyền theo điều luật 117- tội danh làm, tàng trữ, phát tán những thông tin và tài liệu “chống phá nhà nước”.





Trong những người bị bắt có những nhà bất đồng chính kiến như Nguyễn Tường Thụy và Trần Đức Thạch- thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập và Hội Anh Em Dân Chủ. Những nhà hoạt động bảo vệ quyền sử dụng đất như Trịnh Bá Phương, mẹ của ông là bà Cấn Thị Thêu; và em của ông là Trịnh Bá Tư, là người đã tường trình cuộc tấn công của công an vào làng Đồng Tâm vào đầu tháng Giêng cũng bị bắt. Rất nhiều báo cáo khác cho biết nhiều nhà hoạt động nổi bật đã bị bắt và kết án đến 5 năm tù chỉ vì đưa tin trên Facebook chỉ trích nhà cầm quyền.





Là một quốc gia đã ký vào Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về Quyền Chính Trị và Dân Sự, Việt Nam đã cam kết bảo vệ những quyền tự do cá nhân căn bản. Hơn nữa, trong hiến pháp Việt Nam có công nhận quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, và tự do lập hội. Những việc bắt giữ này đã làm dấy lên lo ngại về sự đàn áp các tổ chức dân sự và những nhà hoạt động nhân quyền trước kỳ đại hội đảng CSVN lần thứ 13, sẽ tổ chức vào đầu năm 2021.





Chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy:





Lập tức trả tự do cho những nhà báo công dân và blogger Nguyễn Tường Thụy, Trần Đức Thạch, Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư.

Trả tự do cho những tù nhân lương tâm, đặc biệt những người chịu những bản án quá đáng như Lê Đình Lượng (20 năm), Trần Huỳnh Duy Thức (16 năm), Hoàng Đức Bình (14 năm), công dân Hoa Kỳ Michael Nguyễn (12 năm), công dân Úc Châu Văn Khảm (12 năm), Nguyễn Bắc Truyển (11 năm), Nguyễn Văn Hóa (7 năm).

Cho phép những nhà báo độc lập báo cáo về sự đàn áp các blogger, những nhà hoạt động trên mạng xã hội, những nhà báo công dân, và chấm dứt sự ngược đãi đối với những cá nhân thực hành quyền tự do ngôn luận của mình.

Duy trì những quyền căn bản và quyền tự do như đã công nhận tại Hiến Pháp Việt Nam bao gồm tự do ngôn luận, báo chí và lập hội.

Duy trì những cam kết của Việt Nam như là một quốc gia ký vào Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về Quyền Chính Trị và Dân Sự để tôn vinh những quyền cá nhân căn bản và quyền tự do.



Chúng tôi tin tưởng rằng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ vững mạnh khi công dân Việt Nam được hưởng những nhân quyền căn bản, và được bày tỏ quan điểm và niềm tin của mình một cách tự do không sợ bị ngược đãi. Chúng tôi sẵn sàng làm việc với ông để thắt chặt hơn quan hệ song phương giữa hai quốc gia chúng ta.





Xin cảm ơn sự chú ý của ông vào vấn đề này.

Trân Trọng,