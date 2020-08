Mua Nhà Trong Mùa Dịch Cúm Covid-19

Nhiều người hỏi tôi ::

- Mùa dịch cúm này chị có bán nhà được không? Có ảnh hưởng nhiều không ?

Tôi trả lời ngay không do dự :

- Bán nhà ít hơn bán sách Phong Thuỷ của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tùng, và Chinh Chiến Điêu Linh , bút ký chiến trường của Kiều Mỹ Duyên, thì nhiều người vì lệnh của chính phủ không cần thiết không nên ra đường, bạn bè nghĩ đến nhau là lúc này , mua sách tặng cho nhau, và mấy tháng nay đồng bào đọc báo, sách, nghe radio, xem tivi nhiều nhất, không ra ngoài thì ở nhà đọc sách, email cho bằng hữu, mua sách tặng cho bạn bè, nghe radio, xem tivi .

Nếu không có những món ăn tinh thần này thì nhiều người phải đi bác sĩ tâm thần, hay bác sĩ tâm lý.nhiều người ở nhà tù túng quá cãi nhau, đánh nhau đưa đến ly dị, hay bỏ nhau về nhà cha mẹ ở. Dịch cúm Covid-19 chưa chết, nhưng gia đình tan rã, chỉ có niềm tin tôn giáo mới có thể cứu vãng được hiện trạng bi thương này, nếu tin vào tôn giáo thì đời sống sẽ vui hơn.

May mắn cho những người nào nhà có vườn thì chăm sóc cây kiển, hái trái cây cho bạn bè, hay đến cúng chùa, đem hoa vào nhà thờ.

Bán nhà bây giờ cũng khó khăn vì mượn tiền rất khó, 10 người nộp đơn mượn tiền chỉ có một người được mà thôi.

Những ngành nghề đang đóng cửa hoặc được mở cửa ngoài trời, không có lợi tức thì nhà băng không cho mượn tiền, người mượn tiền được là đi làm có W2, công chức hoặc tư chức, số người thất nghiệp nhiều, thất nghiệp ở nhà được lợi tức nhiều hơn đi làm, nhưng mà đặc ân này đâu có kéo dài lâu được?

Nhiều người mừng khi được tiền của chính phủ, tôi thì không lạc quan như thế, dù bình thường tôi rất lạc quan vì Trời cho mình sức khoẻ, cho mình buôn bán làm ăn hạnh thông,những lúc này phải thành thật mà nói hàng tỷ bạc chính phủ bỏ ra để giúp dân trong mùa dịch cúm này, thì 5 thế hệ sau , con cháu, chít của chúng tôi vẫn phải đóng thuế, trả nợ, nhiều người bình thường không chịu đi làm việc dù có khả năng làm việc nhưng không thích làm, nhưng cũng vẫn nhận được tiền gởi về nhà của mình, tháng đầu của dịch cúm xảy ra , một tỷ phú nói tôi :

- Vợ tôi được $1200, và tôi cũng được $1200, vị tỷ phú này cười dòn tan.

Và một CPA đưa cho tôi một thông báo và nói với tôi :

- Chi quen với những người homeless chị nói với họ nộp đơn xin tiền, họ vẫn được $ 10,000.00 em đã giúp cho nhiều người rồi .

Nói tóm lại ai cũng có thể được tiền nếu có thông tin, nếu nộp đơn v,v,

Trở lại vấn đề mua bán nhà, tiền lời bây giờ thấp nhất trong vòng 50 năm, chủ nhà trước đây mượn tìên trả nổi bây giờ tái tài trợ cố định vì tiền lời thấp, có người lấy tiền trong nhà để mua xe, trả tiền học cho con v.v.

Một đồng hương nói với tôi :

- Em để dành được mấy trăm ngàn em chờ giá nhà xuống em sẽ mua nhà,

- Làm gi có giá nhà ở quận Cam mà xuống ? Có thể đợi đến kinh tế khủng hoảng ?

Tiền lời xuống thì giá nhà lên, ở quận Cam thứ gì cũng có , ăn bún bò Huế người Huế nấu, ăn phở Bắc thì có người Bắc nấu, tiệm ăn mở hầu như cả đêm, cả ngày, đại nhạc hội,đi chơi sáng đêm, người từ các tiểu bang khác về đây định cư, gió biển mát rượi nếu mua nhà gần biển như các thành phố Huntington Beach, New Port Beach, Laguna BEach, Long Beach, Seal Beach , từ Little Saigon đến biển rất gần, ở đây lên núi, xuống biển cũng rất gần không có những nhà lầu chọc trời như New York, San Francisco hay Los Angeles, thật là nơi lý tưởng để người già về nghỉ ngơi trong tuổi già .

Buổi tối tôi thường đến biển Corona Delma, biển thật đẹp, nhưng tôi vẫn nhớ biển Nha Trang , biển Đà Nẵng, biển Vũng Tàu, có lẽ biển quê hương của mình đẹp nhất.

Sống có nhà thắc có mồ, chưa chết không cần mua đất ở nghĩa địa , chết là hỏa táng, bây giờ lo mọi gia đình có nhà để ở trước, an cư lập nghiệp, không có nơi ở ổn định thì làm sao lập nghiệp được .

Bán nhà bây giờ khó hơn trước khi có dịch cúm Covid-19,người mua nhà phải đến văn phòng địa ốc ký vào giấy Covidvirus statement, đưa copy bằng lái xe, chuyên viên địa ốc gởi những giấy tờ đó đến người đại diện chủ nhà, sau đó hẹn đi xem nhà, người mua nhà đi đến đó, chuyên viên địa ốc đến địa chỉ nhà bán, nếu nhà trống thì mở ống khóa lấy chìa khóa chùi bằng thuốc sát trùng, chùi cửa , mời người mua nhà vào xem nhà, dặn người mua nhà không đụng vào cánh cửa, không được ngồi xuống ghế, không được đụng chạm vào bất cứ vật gì trong nhà.

Sau đó người mua nếu thích căn nhà này thì đến văn phòng của chuyên viên địa ốc trả giá, nếu đứng trước cửa nhà mà thấy đông người trong nhà thì phải đợi, khi nào mọi người ra khỏi nhà thì mới được vào nhà, nếu nhà chủ còn đang ở thì phải hẹn chủ ra khỏi nhà, nhà có vườn thì ra vườn đợi người mua nhà rời khỏi nhà mới được vào nhà,nếu một trong những người mua nhà mà chưa được xem nhà thì cũng hẹn , cũng gởi bằng lái xe đến ,ký giấy Coronavirus statement v.v. phải làm đủ thủ tục như trên mới được xem nhà.

Chuyên viên địa ốc làm việc nhiều hơn, nhiều chuyên viên địa ốc viết giấy dán trước cửa nhà, không có Loan Approved không được phép vào nhà cho nên người mua nhà phải gập người cho mưọn tiền, đêm theo 2 năm khai thuế, giấy gởi tiền nhà băng 2 tháng, nhà băng xem credit có tốt không, công ăn việc làm có còn tồn tại hay không rồi mới quyết định cho mượn tiền, và mượn bao nhiêu ?

Ngày xưa dễ hơn nhiều , đi xem nhà trước bao giờ thich căn nhà nào đó, rồi mới đến nhà băng nộp đơn xin mượn tiền, bây giờ phải nộp đơn mượn trước.

Nhiều người nghe hoãn trả tiền thuê nhà, hoãn có nghĩa là trả tiền chậm hơn nhưng cũng phải trả có nhiều người hiểu lầm, tưởng mình khỏi trả tiền thuê nhà, đến lúc tòa án mở cửa thì quý vị sẽ thấy nhiều chủ nhà kiện, đuổi nhà , bây giờ nhiều người không mua được nhà vì chậm trả tiền mướn nhà, hay mướn phố làm cơ sở thương mại đến khi mua nhà thì tên mình bị ghi vào tín chỉ rằng chậm mấy tháng chưa trả tiền thuê phố, hoặc chậm trả tiền nhà, tín chỉ xấu nên không mượn được tiền mua nhà, điểm thấp cho nên họa vào thân mà không biết.

Chủ phố hay chủ nhà không tha người mướn phố hay mướn nhà chậm trả tiền hằng tháng họ đưa đến collect agency thế là tên mình bị ghi vào sổ " phong thần " , chúng tôi biết rất rõ vì thân chủ của chúng tôi gặp những trường hợp trên trong những tháng vừa qua. Họ nghĩ rằng chính phủ cho chậm trả tiền mướn phố hay mướn nhà là ân huệ nhưng đó là sự tệ hại, muốn tạo cho mình có tín chỉ tốt phải mất nhiều năm, mới có good credit, bây giờ chỉ có mấy tháng thành bad credit , khổ chưa ?





Lúc nào chúng tôi cũng khuyên đồng hương nên giữ cho mình có tín chỉ tốt để có thể mua xe, mua nhà hay mua những cơ sở thương mại dễ dàng, chẳng hạn qúy vị mua nhà hàng, tiệm rượu, cây xăng, mà tín chỉ xấu thì chủ phố không cho mướn phố thì làm sao mà mua được những cơ sở thương mại nói trên ?

Chủ cơ sở thương mại và chủ phố hai người khác nhau, mua được cơ sở thương mại nhưng chủ phố không cho mướn phố thì không thể làm việc được.

Qúy vị làm việc nhỏ việc lớn gì cũng phải chuẩn bị một cách kỹ càng, trước khi có một cơ sở thương mại hay được khi mua nhà nên hỏi những người có nghề chuyên môn, những người này chỉ dẫn quý vị một cách tận tình.

Ở đây làm việc gì cũng phải có cố vấn, nên hỏi người kinh nghiệm làm trong nghề lâu năm để được chỉ dẫn, nếu mua nhà thì nên đến với Broker có nhiều kinh nghiệm , xem tiểu sử của họ có bị thưa kiện hay không ?

và những gì liên quan đến luật thì nên hỏi luật sư, người nào làm việc lâu năm và học hỏi không ngừng , có kinh nghiệm cụng là người hữu ích cho người khác, nên hỏi thăm về những gì mình không biết rồi mới bắt đầu quý vị nhé.

Chúng tôi mở văn phòng địa ốc nhiều năm và văn phòng cho mượn tiền cũng nhiều năm và học hỏi không ngừng ,hy vọng có thể giúp cho qúy vị một chút gì trong nghề nghiệp của mình.

Hy vọng mọi người đều có nhà để ở, ông bà mình thường nói : một lần dọn nhà bằng 3 lần nhà cháy,

mượn nhà thì chủ nhà bán nhà mình phải dọn đi thôi, nên mua nhà , nhà nhỏ nhà lớn gì cũng là nhà của mình

nhà mình mình ở thoải mái hơn đi thuê nhà, có tiền nhiều thì mua nhà , còn tiền ít tí mua Mobiblehome, hay condo cũng là nhà của mình, một mình mua nhà không nổi thì anh chị em hùn lại mua nhà, giúp đỡ lẫn nhau

sống chung với nhau vui hơn, đỡ tốn kém hơn là đi ở nhà thuê.

Chúng tôi chúc quý đồng hương người nào cũng có nhà để ở, mua nhà hay mua đất rồi để lại cho con cháu của mình thì người nào cũng giàu .





Orange County 24/8/2020

KIEU MY DUYEN ( kieumyduyen1@yahoo.com)