Cuộc Đối Thoại Giữa Mary Trump (Cháu Của Donald Trump) và Maryanne Trump Barry (Chị Ruột Của Donald Trump)

Con người của Donald Trump cho đến bây giờ vẫn còn nhiều tranh cãi. Trump đã chứng tỏ rất hiệu lực trong việc bưng bít thông tin, từ hồ sơ thuế má cho đến học vấn, kể cả sử dụng thủ tục tố tụng để ngăn cản các hồ sơ này bị lọt ra ngoài. Vì thế, lời nói của các nhân chứng, nhất là những người thân thiết có quan hệ gia đình, là rất quan trọng để cử tri hiểu thêm về con người đương kim tổng thống.





Đây là nguyên văn cuộc đối thoại giữa Maryanne Trump Barry, chị ruột và Mary Trump, cháu ruột của Donald Trump. Bà Mary Trump bí mật thu băng khi hai người nói chuyện với nhau nhiều lần vào năm 2018 và 2019, tổng cộng khoảng 15 tiếng đồng hồ. Bà Maryanne Trump Barry năm nay 83 tuổi và từng giữ chức chánh án liên bang trước khi nghỉ hưu vài năm gần đây. Theo luật tiểu bang New York, việc bà Mary Trump bí mật thu băng là hợp pháp, vì luật chỉ đòi hỏi một bên của cuộc nói chuyện đồng ý cho thu băng.





Những đoạn chính của cuộc nói chuyện được đăng trên tờ WP. Có thể bấm vào nguồn dẫn này, và bấm vào các băng âm thanh để nghe trực tiếp. https://www.washingtonpost.com/politics/maryanne-trump-barry-secret-recordings/2020/08/22/30d457f4-e334-11ea-ade1-28daf1a5e919_story.html?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR0G7wNAQdm7cQTzlMEHmx8OHQ9woE3x70ooEQhLczVSdB5A4Q_5Xwlh71M

MTB là Maryanne Trump Barry; MT là Mary Trump. Khi chuyển ngữ, chúng tôi Việt hóa cách xưng hô.







Về Chính Sách Di Trú, Tị Nạn và Biên Giới





Trong lúc làn sóng tị nạn đang chờ ở biên giới để vào Mỹ và trẻ em bị nhân viên biên giới Mỹ tước khỏi cha mẹ và nhốt trong những gian phòng chật chội, Donald Trump nói, “có thể tôi phải gửi bả xuống biên giới.” Bà MBT nói: “Chú ấy chỉ muốn chiều lòng những người ủng hộ cuồng tín thôi. Chú ấy không có bất kỳ nguyên tắc gì. Số không. Số không. Và giới ủng hộ, Thượng đế ơi, nếu mình là người có tín ngưỡng, lẽ ra mình phải tìm cách giúp người khác. Ai lại làm thế.”





MTB: Rồi mấy cái tuýt khốn nạn của chú ấy nữa, và bao nhiêu là dối trá, trời đất ơi. Lẽ ra cô không nên nói mấy chuyện này, nhưng cháu hiểu chứ. Đổi chuyện hoành hoạch. Thiếu chuẩn bị. Dối trá. Tiên sư bố! Nhưng nó đang lôi cuốn đám cuồng ủng hộ. Mấy thứ nó đang hành con nít ở biên giới. Cô muốn nói là…







Về Vấn Đề Học Vấn của Donald Trump (ghi chú thêm của người dịch: người Việt có câu giễu cợt – nhỏ không học lớn làm tổng thống, mà hóa ra thật)

Donald Trump thường khoe khoang mình được nhận vào Trường Tài chánh Wharton tại Đại học Penn, mà ông ta gọi là “một trong những trường khó vào nhất”, vì ông là “siêu thiên tài.” Nhưng theo tờ Washington Post, bố của bà Mary, ông Fred Jr., là bạn thân với một viên chức cao cấp lo việc thu nhận sinh viên tại Penn. Viên chức đó, ông James Nolan, kể rằng ông Fred Jr. đã nhờ ông phỏng vấn con ông để nhận cho vào học, và ông đã chiều ý. Donald Trump được nhận vào, vì theo ông Nolan, thời đó hơn nửa số nộp đơn được nhận, không khó khăn gì.

MTB: Chú ấy lúc nào chẳng thế. Cô muốn nói là…

MT: Nhưng chú là đứa trẻ cứng rắn, không phải sao?

MTB: Nó là đứa trẻ hư hỏng!

MT: Thì thế! Cháu muốn nói thế. Cháu không nói cứng rắn theo kiểu bình thường. Một đứa trẻ khó bảo, nóng tính, hay hờn dỗi, đại khái vậy.

MTB: Cô chở chú đi khắp New York City để cố tìm trường đại học chịu cho vào học. Cuối cùng chú phải đi học ở Fordham (không nghe rõ), sao đó được nhận vô. Trước khi cô có quan hệ với bên Công giáo.

MT: Đúng vậy.

MTB: Nhưng mà, cô muốn nói là cô không giúp chú ấy vào trường này. Và cô biết chú chẳng vào nổi trường nào. Và chú ấy – chú ấy học ở Fordham một năm rồi vào được University of Pennsylvania. Vì có người thi giùm – làm giùm bài thi.

MT: Thôi đi cô!

MTB: và chú ấy…

MT: Chú ấy nhờ người làm hộ bài thi nhập học?

MTB: Bài thi SAT hay cái khỉ gì đó.

MT: Chúa ơi!

MTB: Cô tin là vậy. Cô vẫn nhớ tên người đó.

MT: Trời đất!

MTB: Nhưng mà, cháu biết không –

MT: Cháu biết điều đó gây sốc, nhưng mà –

MTB: Giờ khi nói chuyện – khi chú ấy kể chuyện, không bao giờ nhắc đến Fordham.

MT: Đương nhiên là không.

MTB: Không. Trời đất.

MT: Không, chú học ở Trường Wharton. Điều đó cũng không đúng. Chú không học ở đó – Chú học ở University of Pennsylvania.

MTB: Chú ấy học ở University of Pennsylvania.

MT: Rồi lấy một hai cua ở Wharton. Trời, điên thật.

MTB: Chú ấy là thế. Cho nên cô (không nghe rõ). Cô toàn làm bài tập giùm chú ấy. Cô định nói, cháu biết không.





Về Quan Hệ Gia Đình

MTB: Có lần chú kể công với cô nữa! “Chị sao có nổi ngày nay nếu không có tôi?” Cô nói, “chớ có – chớ có nói về…”

MT: Chuyện gì?

MTB: “Mày nói chuyện đó thêm một lần nữa, tao cho mày đo ván!”

MT: Chúa ơi.

MTB: Vì hồi 1981 chú kêu Roy Cohn gọi điện cho Reagan – Gì đi nữa, hồi đó phải đề cử một người phụ nữ vào tòa án liên bang ở New Jersey. Vì Reagan đang tái cử và cần phiếu phụ nữ. Cô muốn nói, thôi thì – Cô nói “mày nhờ Roy Cohn gọi một cuộc điện thoại còn sau đó mọi chuyện là do tay tao làm hết. Mày có bắt Trưởng Thẩm phán Rehnquist bổ nhiệm tao làm chánh án hình sự trưởng không?” “Không, em không có làm việc đó.” “Mày còn nói chuyện này lần nữa, bất cứ lúc nào, là tao vặn cổ mày.” Và cô sẽ làm.



MT: Nhưng dù sao…

MTB: Không phải, cô muốn nói, cháu biết không – và Donald là – Donald lúc nào cũng chỉ lo cho quyền lợi của Donald thôi. Chấm hết. Khi chú ấy nói – chú bắt đầu nói – chuyện gì đó với cô. “Coi kìa, những việc em đã giúp chị.” Và cô nói, “mày chẳng có làm khỉ khô gì hết.” Cô cố tình không nhờ chú ấy bất cứ việc gì từ năm 1981 tới giờ, khi họ rất muốn bổ nhiệm cô chỉ vì cô có khả năng. Cô chưa bao giờ dùng tên “Trump,” cô không phải là loại người đó.

MT: Dạ

MTB: Tới lúc John với cô làm đám cưới, cô phải chuyển. Nói vắn tắt – Reagan là tổng thống và – “Em nói Cohn, Roy Cohn, gọi Reagan, được không?” Vì tụi nó là bồ tèo với nhau. Ngày hôm sau cô được đề cử. Thiệt ra thì đằng nào cô chắc cũng được đề cử. Reagan đang vận động tái cử và cần một người phụ nữ.

MT: Một phụ nữ, đúng thế.

MTB: Và cô là công tố viên thuộc hạng cao nhất toàn quốc.

MT: Đúng rồi.





Về Tài Kinh Doanh của Donald Trump





Mary hỏi bà Barry là Donald Trump đã tự làm được gì.

“Cô không biết”, Barry trả lời.

“Không làm gì nổi hết,” Mary phụ vào.

“Thiệt ra chú ấy bị phá sản năm lần,” Barry nói (trên thực tế, các công ty của Trump đã khai phá sản sáu lần, nhưng riêng Donald Trump chưa bao giờ khai phá sản cá nhân.)

“Đúng thế. Chú hoàn toàn tự mình làm việc đó,” Mary nói.

“Đúng vậy, chú ấy có làm thế. Có, chú có làm thế. Mình không tin chú được đâu,” Barry nói.







Về Thói Quen Chăm Chỉ Hay Lười Biếng

MTB: Chú gọi rồi chú hỏi, “chị có coi đài Fox không?” Cô nói không. “Sao vậy?” Cô nói “Tao ít coi truyền hình lắm.” “Vậy chị làm gì?” “Tao đọc sách.” “Chị đọc gì?” “Sách.” “Chị không coi đài Fox?”

“Chú đã đọc sách gì?” Mary Trump hỏi cô của bà.

“Đọc gì đâu. Chú không bao giờ đọc,” Barry trả lời.

Thắng Đỗ là thành viên Hội đồng Quản trị của PIVOT (Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến), gửi bài từ San Jose, California.



Original Transcript in English

MTB: And his goddamned tweet and the lying, oh my God. I am talking too freely, but you know. The change of stories. The lack of preparation. The lying. The holy shit! But he’s appealing to the base. What they are doing with the kids at the border. I mean –

MTB: Well, he’s always been this way. I mean I guess. I mean he, he, he’s –

MT: But he was a tough kid, right?

MTB: He was a brat!

MT: Yeah! That’s what I mean. I don’t mean tough at all. I mean a brat, temper tantrums, whatever.

MTB: I drove him around New York City to try to get him into college. He ended up in Fordham (unintelligible) got him in somehow. Before I had any real Catholic roots.

MT: Right.

MTB: But he, I mean, I didn’t get him in. But I know he didn’t get into college. And he – and he went to Fordham for one year and then he got into the University of Pennsylvania. Because he had somebody take his – take the exams.

MT: No way!

MTB: And he…

MT: He had somebody take his entrance exams?

MTB: SATs or whatever.

MT: Yeah! Oh Jesus Christ.

MTB: That’s what I believe. I even remember the name.

MT: Oh man!

MTB: But then he, you know –

MT: I mean that’s a shock, but –

MTB: Now when you do – when he does stories, he never mentions Fordham.

MT: Of course not.

MTB: No. Oh my God.

MT: No, he went to the Wharton School. Which is also isn’t true. He didn’t go – He went to the University of Pennsylvania.

MTB: He went to the University of Pennsylvania.

MT: And took a couple of classes, I guess, at Wharton. Oh, that’s insane.

MTB: That’s him. So I had (unintelligible). I did his homework for him. I mean, you know.

MTB: He once tried to take credit for me! “Where would you be without me?” I say, “you wouldn’t – you mention – “

MT: What?

MTB: “You say that one more time, I will level you!”

MT: Jesus.

MTB: Because in 1981 he had Roy Cohn call Reagan – Well it had to be a woman appointed to the, you know, in New Jersey to a federal court. Because Reagan’s running for reelection, and he needed, he was desperate for the female vote. I mean it was, alright – I said, “you had Cohn make one phone call and I’ve done everything since then. Did you make Chief Justice Rehnquist appoint me head criminal judge?” “No, I didn’t.” “You ever mention that one more time, any time, I will wipe you out.” And I would.

MT: But anyway. But –

MTB: No, I mean, he you know – and Donald was – Donald’s out for Donald. Period. When he said – he started to say – something to me. “Boy, look at what I’ve done for you.” And I said, “you have done nothing.” Deliberately, I have never asked him for a favor since 1981 when I was being highly considered to go on the federal court on my own merits. I never used the name “Trump,” it was never part of my makeup.

MT: Right.

MTB: Until John and I got married, I had to make the transition. The long being short – Reagan was the president and – “can you ask Cohn, Roy Cohn, to call Reagan?” Because they were like kissing buddies. The next day I had the nomination. I probably would have gotten it on the merits, anyway. Reagan was running for reelection, he needed a woman.

MT: A woman, yeah.

MTB: And I was a top government prosecutor in the United States.

MT: Yeah.

MBT: He called and he said, “Did you watch Fox News?” I said “no.” “Why not?” I said “I don’t watch much television at all.” “What do you do?” “I read.” “What do you read?” “Books.” “You don’t watch Fox?”