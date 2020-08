Đức, 1/5 Nghỉ Hưu Sớm Với Một Khoản Khấu Trừ và Con Số Tiên Đoán Định Mệnh Cho Mùa Thu 2020: Năm Triệu Người Thất Nghiệp do Corona

Dẫn nhập: Kinh tế, tài chánh, thị trường lao động trên toàn thế giới đã và đang chịu áp lực nặng nề từ cuộc khủng hoảng corona. Đức không ngoại lệ nhưng các hãng Đức nói chung, cố gắng tránh chuyện sa thải áp dụng biện pháp công việc ngắn hạn (Kurzarbeit/ short-time work), sẵn sàng trả tiền trợ cấp ngắn hạn (Kurzarbeitgeld / Short-time allowance) cũng như khuyến khích nhân viên sắp nghỉ hưu nhận trợ cấp thôi việc (Abfindung bezahlen / pay the severance payment) nếu họ nghỉ hưu sớm.





Thị trường lao động Đức trước sau vẫn chịu áp lực do đại dịch corona do Wuhan virus từ China gây ra,, ngay cả khi nền kinh tế Đức đang trên đường phục hồi. Giám đốc khu vực của Cơ quan Việc làm Liên bang (BA), Daniel Terzenbach, cho biết cuối tháng Bảy 2020 nhân cuộc họp báo hàng tháng ở Nuernberg, việc sử dụng ào ạt công việc trong thời gian ngắn đã ngăn chặn sự gia tăng lớn hơn về tỷ lệ thất nghiệp và mất việc làm.





Vào đầu kỳ nghỉ hè, số lượng người thất nghiệp tăng từ tháng 6 đến tháng 7 với tốc độ bình thường. Hiện tại, ở mức 2.910.000, số người thất nghiệp cao hơn so với tháng trước là 57.000. So với năm trước, số người thất nghiệp đã tăng 635.000 người. Tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,1 điểm phần trăm lên 6,3 phần trăm và ghi nhận mức tăng 1,3 điểm phần trăm so với tháng Bảy năm 2019.





Tỷ lệ thiếu việc làm, cũng có tính đến các thay đổi trong chính sách thị trường lao động và tình trạng mất khả năng lao động ngắn hạn, đã tăng 5.000 so với tháng trước, được điều chỉnh theo mùa. Tính chung, tình trạng thiếu việc làm tháng 7 năm 2020 là 3.661.000 người. 465.000 nhiều hơn năm trước.

Ngoài ra, theo dữ liệu sơ bộ từ Cơ quan Việc làm Liên bang, phúc lợi làm việc ngắn hạn đã được trả cho 6,70 triệu công nhân vào tháng 5, sau 6,10 triệu vào tháng 4 và 2,46 triệu vào tháng 3.





Để quý vị rõ hơn, đơn cử vài nơi sắp có làn sóng sa thải ở Đức:

Làm việc trong thời gian ngắn kế đến là bị đuổi việc: Các công ty lớn này đã thông báo cắt giảm việc làm mạnh mẽ do hậu quả của cuộc khủng hoảng corona.

• Nhà sản xuất máy bay Airbus có kế hoạch cắt giảm 15.000 việc làm - 5100 việc làm trong số đó chỉ riêng ở Đức. Đây là lần giảm quy mô lớn nhất trong lịch sử của công ty.

• Lufthansa: 26.000 nhân viên phải lo sợ về công việc của họ tại hãng hàng không. Đó là gần một phần năm lực lượng lao động. Khoảng 600 phi công và 2.600 nhân viên tiếp viên bị ảnh hưởng .

• Galeria Karstadt Kaufhof: 4600 nhân viên của chuỗi cửa hàng bách hóa phải lo sợ về công việc của họ. 56 trong số 172 chi nhánh nằm trong danh sách đóng cửa.

• Daimler muốn cắt giảm 15.000 việc làm thông qua việc nghỉ hưu một phần, nghỉ hưu sớm và trả tiền bồi thường thôi việc.

• Ngân hàng Commerzbank muốn cắt giảm 10.000 việc làm vào năm 2023. Ngoài ra, 450 chi nhánh sẽ phải đóng cửa.

• BMW: Doanh số bán xe hơi đã sụt giảm trên toàn thế giới do cuộc khủng hoảng Corona. Do đó, BMW đang trong giai đoạn thua lỗ. Công ty thỏa thuận đảm bảo công việc, nhưng chỉ khi lợi nhuận hàng năm được tạo ra. BMW hiện có khoảng 126.000 nhân viên trên toàn thế giới và đã nói rõ trước đó rằng khoảng 6.000 việc làm có thể bị mất trong công ty. Theo đó, những nhân viên sắp nghỉ hưu có thể nhận được trợ cấp thôi việc nếu họ nghỉ hưu sớm. Hợp đồng 40 giờ cũng sẽ giảm xuống còn 38 giờ.





Bởi vì nếu có một con số chính trị định mệnh ở Đức, thì nó là: năm triệu người thất nghiệp. Khi tỷ lệ thất nghiệp vượt quá mốc năm triệu vào năm 2005, Chủ tịch Liên bang khi đó là Horst Koehler đã giải tán Quốc hội và bắt đầu cuộc bầu cử mới. Khi 5 triệu người thất nghiệp vào những năm 1930, sự nổi lên của NSDAP bắt đầu. Và bây giờ con số đó có thể trở lại: năm triệu người thất nghiệp.





Nhà "cố vấn quản lý" Roland Berger đã đưa lên để thảo luận và báo Bild rất biết ơn đã tiếp nhận. Lập luận diễn ra như thế này: Vào mùa thu, một làn sóng phá sản khổng lồ sẽ tràn khắp nước Đức vì nhiều công ty sẽ phải ngừng hoạt động do thiếu khách hàng. Khi đó tỷ lệ thất nghiệp sẽ gia tăng đáng kể - và lúc đó sự hòa hợp giữa người dân và chính phủ có thể sẽ chấm dứt, và đảng hữu khuynh AfD sẽ cố gắng lợi dụng cơ hội "làm vốn chính trị" để thoát khỏi sự thất vọng ngày càng tăng.

Điều đó có nghĩa là: Để ngăn chặn việc cắt giảm việc làm, công việc hiện có đơn giản được phân phối lại - trên quy mô lớn và thường được nhà nước trợ cấp. Các công ty đã cắt giảm thời gian làm thêm giờ, chuyển ngày nghỉ và hủy bỏ tài khoản thời gian làm việc. Theo ước tính, khoảng bảy triệu nhân viên hiện đang bị ảnh hưởng bởi thời gian làm việc ngắn, nhiều hơn đáng kể so với thời kỳ khủng hoảng tài chính. Điều đó có nghĩa là: Bạn làm việc ít hơn dự định ban đầu, mà nhà nước trả một phần tiền lương cho bạn.





So sánh với các quốc gia khác cho thấy tầm quan trọng của sự phân bổ này đối với sự phát triển của tình trạng thất nghiệp: Ở Hoa Kỳ, nơi không có quy định nào có thể so sánh với việc làm trong thời gian ngắn, khoảng 18 triệu người đang tìm việc trong tháng Sáu, gần gấp ba lần so với năm trước đó - mặc dù tình hình đặt hàng của công ty đang phát triển theo cách rất giống như ở Đức. Nếu thị trường lao động Đức phản ứng với sự suy giảm sản lượng kinh tế theo cách tương tự như thị trường Mỹ, thì sẽ không chỉ có năm, mà đã có hơn sáu triệu người thất nghiệp.



Tuy nhiên, về lâu dài, theo các chuyên gia như Enzo Weber - quản lý khu vực tại Viện Nghiên cứu Việc làm ở Nuernberg -, việc làm sẽ không thể duy trì chỉ thông qua trợ cấp của chính phủ. Nếu một công ty không còn nhìn thấy bất kỳ triển vọng nào, cuối cùng nó sẽ ngừng kinh doanh, bất kể các quy định làm việc trong thời gian ngắn có hào phóng đến đâu. Điều này cho phép đưa ra hai kết luận: Cho đến nay, phần lớn các công ty vẫn tin rằng thời gian tốt hơn sẽ lại đến và do đó, việc tiếp tục tuyển dụng các chuyên gia được yêu thích nói riêng là rất đáng giá. Nếu không thì họ đã cho nhân viên nghỉ việc từ lâu. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là nếu hy vọng phục hồi không thành hiện thực, việc sa thải nhân viên sẽ được bù đắp trong những tháng tới. Tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên.





Con Wuhan Virus vô hình, hiện chưa có thuốc chữa trị hay vaccine tiêm phòng nên riêng người viết nghĩ rằng chẳng có nhà lãnh đạo nào "có thể giết được nó" khi mà các nhà vi khuẩn học và các chuyên gia về Y-Dược chưa tim cách để trị coronavirus được nên hơi mơ hồ nếu ai đó (ví dụ vì lý do tranh cử) nói thần nói thánh sẽ trị nó nổi, có chăng chỉ tìm cách ngăn chận lây lan bằng những biện pháp như giới hạn đi lại, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, vệ sinh tay thường xuyên hay đóng cửa nhà hàng … (trừ Thuỵ Điển là một ngoại lệ không gắt gao như các quốc gia khác!) mà hầu hết các quốc gia đều làm tuy đôi khi có sự chống đối của phe đối lập. Chỉ biết cầu mong sớm có vaccine và cơn đại dịch corona sớm qua mau để trả lại đời sống bình thường cho mọi người như trước đây. Mong lắm thay.





Thay đổi đề tài, mời quý vị đọc bản tin ở dưới đây để biết thêm là lương hưu ở Đức bị ảnh hưởng như thế nào NẾU nghỉ hưu sớm ?_( LNC).





***





Nhiều người nghỉ hưu sớm phải chấp nhận khấu trừ lương suốt đời.







Làm việc cho đến khi bạn ngã? Hàng trăm nghìn người không làm việc cho đến khi họ đến tuổi nghỉ hưu bình thường - ngay cả khi điều đó đã mất đi một phần lương hưu. Tại sao mọi người từ bỏ tiền?





Berlin (dpa) - Hơn 1/5 người hưu trí nghỉ hưu sớm với khấu trừ. Hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng mỗi năm - và xu hướng đang giảm rõ ràng.





Bảo hiểm hưu trí nhấn mạnh rằng có thể có những lý do rất khác nhau để kết thúc cuộc đời làm việc sớm hơn. Đảng Tả Khuynh (die Linke) tại Quốc hội (Bundestag) Đức cho rằng nhiều người chỉ đơn giản là không thể tiếp tục nữa và nếu không thì sẽ làm việc cho đến khi họ ngã xuống.





Tỷ lệ dành cho người già mới được bổ sung với các khoản khấu trừ lương hưu là 22,5% vào năm ngoái, như một phản ứng của chính phủ liên bang được Quốc hội công bố đối với câu hỏi từ đảng Tả Khuynh (die Linke). Trên hết, phụ nữ chấp nhận các khoản khấu trừ liên quan đến tuổi nghỉ hưu sớm hơn, với họ, tỷ lệ này là 24,8%. Đối với nam giới, tỷ lệ này chỉ là 19,9%.





Tổng cộng có khoảng 184.000 người nghỉ hưu với khoản khấu trừ lương vào năm 2019. Theo Bảo hiểm Hưu trí của Đức, có tổng 816.000 người đã nghỉ hưu. Năm 2010, với khoảng 320.000 người từ đó đến nay là khoảng 674.000 người hưởng lương hưu cho người già, con số này cao hơn đáng kể 47,5%.





Người phát ngôn của bảo hiểm hưu trí cho biết: “Số tháng trung bình khấu trừ cũng đã giảm. Từ năm 2010 đến năm 2019, nó đã giảm từ 38 xuống còn 26,4 tháng. Trung bình, mọi người chỉ đơn giản là ở lại lâu hơn trong đời sống lao động - và sau đó sẽ nghỉ hưu.





Tổng số tiền khấu trừ trung bình trong năm 2019 là 96,49 euro brutto (không có khấu trừ); 112,57 euro cho nam và 84,43 euro cho nữ. Phần trăm chiết khấu trung bình là 7,9 phần trăm.





Chuyên gia xã hội của Tả Khuynh, Sabine Zimmermann, người đã đưa ra yêu cầu này, nói với Cơ quan Báo chí Đức: "Nhiều người không tự nguyện nghỉ hưu với khấu trừ." Họ làm như vậy, trong số những việc khác, "vì sức khỏe của họ không cho phép nữa, vì tuổi tác của họ không còn triển vọng trên thị trường việc làm hoặc bị bắt buộc phải nghỉ hưu từ trung tâm việc làm." Những người về hưu này sau đó sẽ bị phạt trừ lương suốt đời. "Điều đó là không thể chấp nhận được."





Người phát ngôn của bảo hiểm hưu trí nhấn mạnh rằng các lý do để chọn nhận lương hưu sớm với việc cắt giảm có thể rất khác nhau. Chúng sẽ không được ghi lại. "Tuy nhiên, những người được bảo hiểm không còn khả năng lao động vì lý do sức khỏe, trong nhiều trường hợp sẽ không nộp đơn xin trợ cấp tuổi già với các khoản khấu trừ mà là nhận lương hưu khuyết tật."





Bảo hiểm hưu trí chỉ ra rằng sự sụt giảm các khoản khấu trừ cũng do hai loại lương hưu “hưu trí tuổi già dành cho phụ nữ” và “hưu trí tuổi già do thất nghiệp hoặc sau khi nghỉ việc bán thời gian cho người lớn tuổi ” (Altersteilzeitarbeit /Part-time work for older people) đã hết hiệu lực. Những thứ này ban đầu có thể được sử dụng ở độ tuổi 60 - tuy nhiên với khấu trừ. Khả năng này không còn tồn tại trong khoảng thời gian đó nữa.





Nhiều người được bảo hiểm cũng đã sử dụng cơ hội đã sẵn sàng chấp nhận hưu trí tuổi già ở tuổi từ 63 sau 45 năm bảo hiểm mà không bị khấu trừ đặc biệt dành cho những người được bảo hiểm dài hạn.





Zimmermann yêu cầu rằng tuổi nghỉ hưu thông thường nên được hạ xuống lại 65 tuổi. "Nhiều nhân viên không thể làm việc đến 67 tuổi, vì vậy lương hưu từ 67 tuổi đối với nhiều người được bảo hiểm không khác gì tiền lương hưu bị giảm". Những người đã đóng tiền trong một thời gian dài, trong một số điều kiện nhất định, phải có thể nghỉ hưu ở tuổi 60 mà không bị khấu trừ.

"Làm việc cho đến khi bạn ngã phải được cài then lại !."







* © Lê Ngọc Châu chuyển ngữ, tóm lược chiều ngày 23.08.2020

* Ngày 21 tháng 8 năm 2020, 4h41 chiều MESZ (CEST)

https://de.yahoo.com/nachrichten/f%C3%BCnfte-geht-abschl%C3%A4gen-rente-….

- Theo arbeitsagentur.de/news/arbeitsmarkt-2020

- https://www.zeit.de/2020/30/arbeitslosigkeit-corona-krise…