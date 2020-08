Bầu Cử 2020 (Bài 14): Khởi Đầu Cho Một Cuộc Nội Chiến?

Người viết có hai nhận xét về nước Mỹ trong vòng 3 năm trở lại: thứ nhất, những chuyện không thể ngờ đến thì đã xãy ra và còn tệ hại hơn điều mình nghĩ; thứ nhì, có thể so sánh giữa hai phe thân và chống Trump đối nghịch với nhau giống như cánh theo Cộng Hòa và người theo Mặt Trận ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Nhiều nhà bình luận kể cả báo New York Times đã đưa ra viễn ảnh đen tối là cuộc bầu cử 2020 sẽ chia rẽ nước Mỹ đến mức tạo mầm móng cho một cuộc nội chiến - chữ Civil War được dùng nhưng người viết xin đổi lại nội loạn với hy vọng không là một cuộc nội chiến lần thứ hai.





Trump cảnh giác đòi hỏi của đảng Dân Chủ về việc bỏ phiếu qua bưu điện sẽ dẫn đến “một cuộc bầu cử gian lận nhất trong lịch sử” (the most rigged election in history) và ông chưa biết có sẽ chấp nhận kết quả bầu cử hay không (“I have to see. No, I’m not going to just say yes. I’m not going to say no, and I didn’t last time either.”) Ngược lại đảng Dân Chủ tố cáo Trump ém phiếu bằng cách ngăn chận bầu cử bằng thư trong mùa dịch bệnh, mục đích nhằm chuẩn bị dư luận và viện dẫn lý do gian lận mà không chấp nhận thua cuộc. Đảng Dân Chủ thề sống chết sẽ không bị Trump dọa nạt để tiếm đoạt ngôi Tổng Thống như vào năm 2000 khi Bush thắng Al Gore nhờ vào quyết định của Tối Cao Pháp Viện trong đó đa số do đảng Cộng Hòa đề cử.





Nhiều người thuộc đảng Dân Chủ cho biết chẳng những chuẩn bị một đội quân luật sư hùng hậu để chiến đấu ở từng phòng phiếu từng tiểu bang, và vì không còn tin tưởng nơi Tối Cao Pháp Viện họ sẽ vận động quần chúng tham gia những cuộc biểu tình khổng lồ trên đường phố. Tất nhiên Trump và những người ủng hộ ông sẽ không ngồi yên mà đáp trả thích đáng. Trump có thể thua 5 triệu phiếu phổ thông nhưng vẫn kết quả vẫn thắng nhờ vào phiếu cử tri đoàn. Thắng thua sẽ được quyết định sát nút ở 3-6 tiểu bang chiến trường (battleground states). Phe thua dù là Cộng Hòa hay Dân Chủ sẽ tố cáo đối phương gian lận và không nhân nhượng để dành lại phần thắng.



Những người Mỹ không cực đoan run sợ trước viễn ảnh mà trận tranh hùng Bush-Gore năm 2020 chỉ giống như trò trẻ con; hay những cuộc biểu tình đập phá đường phố vừa mới đây vào tháng 05/2020 chỉ như lần diễn tập cho các nhóm da trắng hay da đen trang bị vũ khí đầy mình ngang nhiên vào thành phố. Không thể loại trừ việc vài phần tử quá khích, nhân viên tình báo Nga, Tàu hay Iran nhân cơ hội nổ một phát súng trong các cuộc biểu tình nhằm khơi mào ấu đả dẫn đến khủng hoảng Hiến Pháp lẫn súng đạn trên đường phố giống như ở Beirut. Rồi khi một Tân Tổng Thống được quyết định thì tính chính danh, độ tín nhiệm và cả nền tảng Dân Chủ của nước Mỹ sẽ bị tổn hại nặng nề.





Người viết mong mỏi là mình sai bét!!!