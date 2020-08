Bùi Văn Thâm: Tấm Gương Phản Chiếu Chính Sách Tệ Hại Của Nhà Cầm Quyền Việt Nam Đối Với Người Dân

Trong Hiến pháp VN có quy định rõ:

Khiếu nại, tố cáo là quyền, đồng thời là nghĩa vụ của công dân được ghi nhận tại Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam "Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào.

......

Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Các đơn này bị đùn đẩy vô trách nhiệm từ C10 đi các cơ quan khác, rồi bị đùn đẩy trở về C10. C10 đã không trả lời trong suốt gần một năm rưỡi khiến gia đình anh Thâm cuối cùng phải khiếu nại hai lần lên Bộ Công an thì mới đây (22/6/2020) nhận được thư của Cục Quản lý Trại Giam (C10) từ chối không thụ lý đơn tố cáo và cấm không cho tố cáo, khiếu nại tiếp.

Nhà cầm quyền Việt Nam, đừng bỏ lỡ thời cơ.



Bức thư ngỏ mới đây của Mạng lưới Nghị sĩ ASEAN vì Nhân quyền cho thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 13/08/2020 là một thách thức và đồng thời là một cơ hội lớn.(3)

Trong thực tế, kể từ tháng 2 năm 2019 đến nay, gia đình Thâm đã làm tất cả 10 cái đơn tố cáo, khiếu nại về việc anh bị tra tấn trong tù và gửi đến Trại giam Thạnh Hòa, C10, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An và Bộ Công An. Lý do tra tấn là Thâm từ chối không chấp nhận lao động cưỡng bức tạiTrại giam Thạnh Hòa.