Hỏi Đáp Thẩm Mỹ: Mặt Nạ, Vết Sẹo

Mặt nạ trong tủ lạnh

Em mua nhiều mặt nạ dưỡng da để dành xài, có thể cất trong tủ lạnh được không?

Sophia

Có nhiều loại mặt nạ cần giữ hơi ấm, cũng có loại có thể để dành trong tủ lạnh. Thông thường mặt nạ cất trong tủ lạnh giữ được lâu hơn. Giải pháp là nên lấy mặt nạ ra khỏi tủ lạnh nếu dùng trong ngày.

Vết sẹo

Lưng bàn tay của tôi bị phỏng lúc nướng thịt trong lò 5 tháng trước. Bây giờ nó đang kéo da non, màu hơi hồng, chạm vào có hơi đau. Nó có thành sẹo xấu xí không hở chị? Có cách gì làm sẹo mờ hay biến mất không?

Tuyết Phan

Sẹo là sẹo, không biến mất được, vì vậy mà chúng ta có chữ “sẹo”. Nếu sẹo còn da non, bạn có thể mua những loại thuốc thoa ngoài da giúp sẹo mau lành. Nếu bị sớm, thoa chất nhờn của lá cây lô hội sẽ giúp vết sẹo mờ rất mau và liền da. Nghệ tươi nghiền nát thoa lên sẹo cũng giúp sẹo mờ mau hơn. Bây giờ đã qua 5 tháng, có thể sẽ khó hơn. Thông thường sẹo cần thời gian từ 12 tới 18 tháng để lành lặn hoàn toàn, khi đó vết sẹo sẽ mờ bớt. Vết sẹo để lại sâu hay nhạt tùy trường hợp phỏng nhiều hay ít, cho nên hiện giờ còn cảm giác hơi đau là vì chưa lành, tế bào da đang tái tạo. Nên tránh phơi vết sẹo còn non ngoài ánh nắng sẽ bị nám. Chúc bạn may mắn nhe.