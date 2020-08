Coronavirus Đang Lây Lan Tại Các Trường Học Nhưng Chính Phủ Liên Bang Không Kiểm Soát Dữ Liệu

Các học sinh đi cùng nhau tại bãi đỗ xe của Trường Trung Học Jefferson

thuộc bang Georgia, khi học kì bắt đầu ngày 31 tháng 7.





Theo các chuyên gia, các trường hợp nhiễm coronavirus đã xuất hiện tại các trường học K-12 đã mở cửa lại, nhưng chính phủ liên bang không theo dõi những đợt bùng phát này và một số tiểu bang cũng không công khai báo cáo về chúng, khiến việc xác định sự lây lan của virus càng trở nên khó khăn hơn.





Ở Georgia, Alabama, Mississippi và Indiana, cùng các tiểu bang khác, nhiều học sinh và nhân viên đã bị cách ly vì có khả năng bị phơi nhiễm COVID-19. Nhưng đến giờ vẫn không có thống kê chính thức tầm cỡ quốc gia nào về các trường hợp nhiễm COVID-19 liên quan đến trường học, và một số tiểu bang không báo cáo số lượng các đợt bùng phát đã xảy ra hoặc số lượng học sinh và nhân viên đã bị nhiễm bệnh. Thay vào đó, họ để các quan chức địa phương quyết định thông tin nào sẽ được công khai và thông tin nào nên được chia sẻ giới hạn với các học sinh và gia đình bị ảnh hưởng.

Các nhà nghiên cứu cho biết việc không có một thống kê toàn diện đang cản trở những nỗ lực xác định các phương pháp an toàn nào có thể ngăn chặn tốt nhất các trường hợp lây lan tại các trường học.





“Một ca nhiễm lây lan ra thành nhiều ca nhiễm khác kiểu gì? Nếu không có dữ liệu tốt để theo dõi các trường hợp theo thời gian thì chúng ta sẽ không có cách nào để trả lời câu hỏi đó,” Emily Oster, một nhà kinh tế học tại Đại học Brown và đồng sáng lập COVID Explained, một nhóm chuyên gia đang nghiên cứu về đại dịch phát biểu. "Vào tháng Giêng, chúng ta vẫn sẽ ở trong tình trạng như hiện tại và trẻ em vẫn sẽ không đến trường học được." Ít nhất chín tiểu bang - bao gồm Alabama, California và Pennsylvania - đang theo dõi các ca nhiễm và sự bùng phát coronavirus tại các trường học, nhưng chính phủ các bang sẽ không công khai dữ liệu, theo một kiểm tra của NBC News về tất cả 50 tiểu bang và Đặc khu Columbia.





Nhiều tiểu bang viện dẫn những lo ngại về quyền riêng tư trong việc từ khước dữ liệu. Một số chính quyền tiểu bang cho rằng dữ liệu về coronavirus ở các trường học không quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng một cách rộng rãi, và nói chính sách của họ có thể thay đổi trong tương lai nếu có một lý do nào đó rõ ràng hơn liên quan đến sức khỏe cộng đồng cho việc phải cung cấp thông tin như vậy.





Theo khảo sát của NBC News, ít nhất 15 tiểu bang khác đã bắt đầu công bố dữ liệu về các đợt bùng phát ở các trường học hoặc đã cam kết sẽ làm vậy. Bảy tiểu bang cho biết họ vẫn còn đang cân nhắc kế hoạch trong khi số còn lại không phản hồi yêu cầu bình luận.





Ngay cả trong số những tiểu bang đã cam kết sẽ chia sẻ dữ liệu, việc báo cáo và các chính sách báo cáo vẫn có những lỗ hổng lớn và không được nhất quán. Mỗi tiểu bang định nghĩa “đợt bùng phát” khác nhau - thường là một số ca nhiễm nhất định được liên kết với một trang web duy nhất. Hầu hết các tiểu bang này cho biết họ sẽ không nêu rõ học khu hoặc trường học nào bị nhiễm, do lo ngại về quyền riêng tư. Và chỉ có một số tiểu bang cho biết họ sẽ báo cáo số lượng thực tế các học sinh và nhân viên bị nhiễm bệnh.





Một phát ngôn viên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) nói rằng cơ quan này không theo dõi các trường hợp COVID-19 ở trường học và Bộ Giáo dục đã không phản hồi yêu cầu bình luận.





Ngoài những mối quan tâm của những nhà nghiên cứu, các nhà giáo và các phụ huynh còn lo lắng về việc liệu họ có được thông báo về các ca nhiễm dương tính có thể đe dọa đến an toàn của trẻ em hay không - không chỉ tại trường học mà còn ở các khu vực lân cận. Ban giám hiệu của các trường học lo ngại việc thiếu dữ liệu toàn diện có thể làm người dân sợ hãi một cách không cần thiết, gây trở ngại cho việc xác định liệu một vụ bùng phát của từng trường học là một ngoại lệ hay một dấu hiệu của mối nguy hiểm sắp xảy ra.





Randi Weingarten, chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ, đã kêu gọi tất cả các tiểu bang thu thập và công bố dữ liệu này, vì chính phủ liên bang đang không thực hiện điều này.





“Chính quyền Trump cố gắng giữ bí mật về đại dịch COVID-19 với cả nước Hoa Kỳ một cách đáng xấu hổ, vì vậy, điều quan trọng là các bang phải bỏ qua những lời đồn thổi chính trị và cam kết đưa ra sự thật về sự lây lan của virus”, Weingarten đã nói trong một tuyên bố đáp lại những phát hiện của NBC News. “Trong khi một số khu học chánh đang cố gắng hết sức thông báo giáo viên, gia đình và trẻ em về tình hình đại dịch, chúng ta hy vọng các tiểu bang sẽ chấp nhận chương trình này và mang lại sự minh bạch mà những cá nhân này xứng đáng được có trong khi các trường học dần bắt đầu mở lại.”

Trong khi các dữ liệu toàn diện của tiểu bang hoặc liên bang không có thì một số nhà nghiên cứu đang tự mình thu thập thông tin.

Oster, chuyên gia kinh tế tại Đại học Brown, hiện đang hợp tác với Hiệp Hội Giám đốc Trường Học (một tổ chức đại diện cho các quan chức của trường) để hình thành một bảng điều khiển thu thập thông tin mới nhất trực tiếp từ các khu học chánh riêng lẻ nhằm giúp thông báo tới các ban giám hiệu và học viện về tiến triển dịch bệnh. Bảng điều khiển này sẽ không chỉ bao gồm số ca dương tính trong trường học, mà còn bao gồm tổng số học sinh, số lượng học sinh và nhân viên đang ở trong tình trạng cách ly tại một thời điểm nhất định và những thay đổi trong các trường hợp theo thời gian.

Mục đích của tấm bảng này là để theo dõi các ca nhiễm, qua đó nhanh chóng phân biệt những khu vực và trường học nào đang thực hiện việc ngăn ngừa và ngăn chặn sự bùng phát tốt hơn, đồng thời xem xét liệu các quy trình giữ an toàn của họ có hiệu quả hay không. Những thông tin như vậy cũng có thể giúp các bậc phụ huynh quyết định cho con mình đến trường hoặc học từ xa, Oster nói.





“Bằng chứng duy nhất thực sự sẽ cung cấp nhiều thông tin là những gì sẽ xảy ra khi chúng ta mở lại trường học” bà nói, “Cho dù đó có phải là quyết định đúng đắn hay không, một khi trường học mở lại, chúng ta nên tận dụng cơ hội để học hỏi cách thực hiện.”

Các tổ chức khác cũng đang cố gắng trả lời những khúc mắc này với những báo cáo của họ. Indianapolis Star đã đưa ra một cơ sở dữ liệu có thể truy cập được về các ca nhiễm dương tính tại các trường học sau khi chính quyền tiểu bang khai giảng năm học mới nhưng lại không công khai thông tin. (Bộ Y tế của Indiana cho biết họ đang làm việc trên một bảng điều khiển công khai cho các ca nhiễm có liên quan đến trường học, nhưng họ lại không cung cấp lịch trình hoặc trình bày về những dữ liệu nào sẽ được đưa vào.)

Một giáo viên ở Kansas thậm chí đã tạo một bảng tính trên Google cho các nhà giáo và phụ huynh để theo dõi các báo cáo tin tức về các ca nhiễm và cuộc cách ly trong trường học.





Aracelia Gasper Andres đang thực hiện kiểm tra nhiệt độ không va chạm tại

Trường Trung Học Hollywood tại tiểu bang California vào ngày 13 tháng 8.







Dù các quốc gia khác đã mở lại trường học sớm hơn với quy mô rộng rãi hơn Hoa Kỳ, họ cũng không theo dõi toàn diện các ca nhiễm và các đợt bùng phát lây nhiễm ở trẻ em, điều này khiến việc đưa ra hướng dẫn cho các trường học ở Hoa Kỳ trở nên khó khăn hơn, theo Annette C. Anderson, phó giáo sư và phó giám đốc Trung tâm Học đường An toàn và Lành mạnh tại Đại học Johns Hopkins. Các nghiên cứu quốc tế về COVID-19 đang diễn ra rộng khắp tại các lớp học có phạm vi hạn chế, đặc biệt là ở các quốc gia nơi đại dịch không hoành hành như ở Hoa Kỳ.

“Chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu về sự lây truyền của COVID ở trẻ em.” Anderson cho biết, "Quan trọng là chúng ta phải thu thập dữ liệu tốt."

Theo Anderson, các nhà nghiên cứu đã gặp phải trở ngại trong việc việc tìm kiếm dữ liệu của các trẻ em tuân thủ các tiêu chuẩn nhất quán. Một nghiên cứu gần đây của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ về các bệnh truyền nhiễm ở trẻ em đã đưa ra lưu ý rằng các tiểu bang thường định nghĩa “trẻ em” khác nhau trong quá trình theo dõi đại dịch, ví dụ, một số liệt kê những ai người dưới 14 tuổi là trẻ em, trong khi những bang khác đặt ngưỡng cao nhất là 20.

Việc thiếu thông tin chi tiết có thể gây rất nhiều hệ lụy, vì một câu hỏi mà các nhà khoa học khẩn thiết hy vọng giải quyết được là mức độ ảnh hưởng khác nhau của virus ở trẻ nhỏ và trẻ lớn hơn.

Các nhà nghiên cứu nói rằng nếu chúng ta không có một bản thống kê kỹ lưỡng hơn về các ca bệnh trên khắp đất nước thì việc tìm hiểu nguyên nhân gây ra các đợt bùng phát lẻ sẽ trở nên rất khó khăn. Truyền thông địa phương ở miền bắc tiểu bang Alabama đã đưa tin về bốn ca nhiễm coronavirus trong hệ thống trường học ở Hạt Morgan vào tuần trước, khiến 25 học sinh và nhân viên phải bị cách ly.

Một nữ phát ngôn viên của hệ thống Trường học Hạt Morgan cho biết cô không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về nơi các ca nhiễm xảy ra, hoặc liệu học sinh hay giáo viên bị nhiễm. Cả sở y tế quận và tiểu bang đều từ chối tiết lộ thêm thông tin.

“Sở Y tế Công cộng Alabama và các sở y tế hạt địa phương của tiểu bang không tiết lộ thông tin liên quan đến việc điều tra dịch bệnh như một vấn đề chính sách và quyền riêng tư,” Tiến sĩ Karen Landers, trợ lý viên chức y tế tiểu bang của Sở Y tế Alabama, cho biết trong một email.

Để so sánh, Quận Cherokee của Georgia đang cung cấp thông tin được cập nhật thường xuyên về số lượng nhân viên và học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính và tên trường của họ, cũng như số lượng bị cách ly vì khả năng bị phơi nhiễm. Theo báo cáo mới nhất được công bố vào thứ Sáu, các trường học của quận có 120 trường hợp nhiễm coronavirus trong số học sinh và nhân viên và hơn 1,100 trường hợp đã được cách ly kể từ khi các trường học của quận mở lại vào ngày 3 tháng 8.



Mẹ và con gái cùng những người khác ủng hộ quyết định mở lại trường học của Học khu Cherokee

bên ngoài trụ sở của học khu vào ngày 11 tháng 8.







Nhưng, khu học chánh này đã nhấn mạnh việc báo cáo mang tính tự nguyện. “Chúng ta cần lưu ý rằng không ai bắt buộc chúng ta phải báo cáo công khai ở mức độ này, nhưng chúng ta phải tuân theo cam kết lâu dài về tính minh bạch,” Barbara Jacoby, phát ngôn viên của Học khu Cherokee County, đã viết trong một email.





Danny Carlson, giám đốc chính sách và vận động tại Hiệp hội Quốc gia Các Hiệu trưởng Trường Tiểu học, cho biết ông đã nghe ý kiến ​​từ các hiệu trưởng, những người muốn xem dữ liệu quốc gia để biết liệu các đợt bùng phát như ở Hạt Cherokee có bất thường không.





”Nếu không thì rất khó, vì hãy lấy ví dụ ở Georgia - đó có phải là sự đánh động không? Đó có phải là một trường hợp duy nhất? Đó có phải vì yêu cầu đeo khẩu trang không? ” Carlson nói. “Tôi nghĩ mọi người đang bối rối vì họ muốn biết liệu đây có phải là một xu hướng hay không.”



***





Benjy Sarlin và Suzy Khimm, ngày 17 tháng 8, 2020

Người dịch: Trâm Nguyễn của The Interpreter

dịch từ nguồn tin NBC “Coronavirus is spreading in schools, but the federal government isn’t keeping count.”

Biên tập: J. Lê



The Interpreter | Người Thông Dịch là một nhóm biên soạn tổng hợp thông tin, với các thành viên gồm những người Mỹ trẻ gốc Việt, có sứ mệnh nhìn lại và đóng góp cho cộng đồng qua cách chọn lọc tin tức từ các cơ quan phương tiện truyền thông tiếng Anh có uy tín và cân bằng, và dịch bài sang tiếng Việt. Người Thông Dịch nhắm thực hiện hai điều: 1)Thu hẹp khoảng cách thông tin do rào cản ngôn ngữ tạo ra, bằng cách dịch các bài báo, sáng kiến, và ý kiến từ hãng tin chuẩn mực quốc tế sang tiếng Việt; và 2) Cung cấp cho độc giả người Mỹ gốc Việt các tài liệu tiếng Việt để giúp bắt đầu những cuộc đối thoại khó khăn về công bằng xã hội, sự tàn bạo của cảnh sát, sự đoàn kết và lịch sử phân biệt chủng tộc ở Mỹ.