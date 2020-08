Dân Chủ Tăng Cường Đặt Thùng Bỏ Phiếu Tại Nhiều Tiểu Bang, Trump Nghi Ngờ Về Độ An Toàn

Các viên chức bầu cử tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn đang tăng cường nhiều thùng bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử mùa thu, theo bản tin của Fox News cho biết hôm Thứ Tư, 19 tháng 8 năm 2020. Và họ không đơn độc.

Các viên chức tại nhiều tiểu bang trên khắp nước Mỹ -- gồm Arizona, Maryland, Pennsylvania, Virginia và Wisconsin – cũng đang thực hiện các hành động tương tự để giúp cử tri chọn lựa giữ khoảng cách xã hội an toàn để bầu lá phiếu của họ giữa đại dịch vi khuẩn corona.

Nhưng sự thúc đẩy có thêm nhiều thùng bỏ phiếu đến khi Tổng Thống Trump tiếp tục tấn công không ngừng vào việc bỏ phiếu bằng thư của ông, mà ông lập đi lập lại là sẽ dẫn tới gian lận cử tri rộng lớn. Và nó đến khi tổng thống và đảng Dân Chủ tại Quốc Hội đấu nhau về việc gia tăng tài trợ cho Bưu Điện Hoa Kỳ trước điều chắc chắn là có sự gia tăng lớn trong việc bỏ phiếu bằng thư.

Sự tăng cường nhiều thùng bỏ phiếu sẽ đưa tới phần trăm lớn cử tri bỏ qua việc bỏ lá phiếu của họ bằng thư. Sau khi cắt giờ giao thư thêm và trễ để đối phó với khủng hoảng ngân sách, Bưu Điện hồi tuần trước cảnh báo các tiểu bang rằng họ có thể không bảo đảm tất cả lá phiếu bằng thư sẽ được nhận đúng thời hạn để được đểm vào ngày bầu cử tháng 11.

Theo sau sự phản đối dữ dội trên khắp nước, Tổng Giám Đốc Bưu Điện Louis DeJoy - một người ủng hộ Trump mạnh mẽ, người được tổng thống bổ nhiệm - đã thông báo trong tuần này rằng ông tạm ngưng một số thay đổi cắt giảm chi phí đã được thực hiện nhưng những người chỉ trích cho rằng sẽ cản trở khả năng của Bưu Điện để giải quyết các lá phiếu gửi qua thư.

Các nhà lập pháp Dân Chủ tại Hạ Viện nghi ngờ về tuyên bố của DeJoy và nói rằng họ sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu vào Thứ Bảy để cấm gián đoạn dịch vụ bỏ thư. Chủ Tịch Quốc Hội Nancy Pelosi coi thường tuyên bố của DeJoy như là một “tạm dừng” trong “cuộc chiến dịch phá hoại bầu cử” của Trump. Bà nói các nhà lập pháp Dân Chủ tại Hạ Viện sẽ cho 25 tỉ đô la trong tài trợ mà hội đồng Bưu Điện Hoa Kỳ đã muốn và sẽ cấm DeJoy cắt giảm dịch vụ giao thư trong thời gian đại dịch.

Trong lúc cuộc chiến tại thủ đô tiếp tục, việc tăng cường thêm thùng bỏ phiếu đang bị tổng thống tấn công.

“Một số tiểu bang dùng ‘thùng bỏ phiếu’ để thu các Lá Phiếu Gửi Bằng Thư. Như thế ai là người sẽ ‘thu’ các Lá Phiếu, và điều gì có thể được làm đối với chúng trước khi xếp loại? Một cuộc bầu cử nghiêm ngặt? Quá tệ cho đất nước của chúng ta. Chỉ những lá phiếu khiếm diện mới có thể chấp nhận!” theo ông Trump viết Twitter hôm Thứ Hai.

Nhưng các chuyên gia bầu cử không đồng ý với tuyên bố đó của tổng thống. Họ giải thích rằng những thùng bỏ phiếu được thiết kế với an toàn. Chúng được đặt tại những nơi an toàn, như các pháp đình quận hay văn phòng bầu cử và được trang bị với máy thu hình an ninh.