Thư Ngỏ Của Mạng Lưới Nghị Sĩ Châu Á Vì Nhân Quyền (APHR)

JAKARTA, ngày 13 tháng 8 năm 2020 , Văn phòng APHR ( Asian Parliamentarians for Human Rights/ Nghị sĩ Châu Á vì Nhân quyền) đã gửi ra một thư ngỏ cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn xuân Phúc:





65 đương nhiệm và cựu nghị sĩ từ 28 quốc gia đã ký thư ngỏ yêu cầu ông Nguyễn Xuân Phúc, với tư cách là đương kim Chủ tịch của ASEAN, hãy thể hiện vai trò lãnh đạo khu vực gương mẫu bằng cách đảm bảo các quyền tự do cơ bản của người dân và đảm bảo rằng luật pháp và chính sách phải nhất quán với các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế và tinh thần của ASEAN: lấy người dân làm trọng điểm, luôn hướng tới người dân.





APHR là một mạng lưới khu vực gồm các nghị sĩ đương nhiệm và cựu nghị sĩ, xử dụng thế đứng đặc biệt của họ để thúc đẩy nhân quyền và dân chủ ở Đông Nam Á, cố gắng giúp tạo ra một khu vực nơi mọi người có thể thể hiện bản thân mà không sợ hãi, sống không bị phân biệt đối xử và bạo lực, đồng thời là nơi phát triển với quyền con người được đặt lên hàng đầu.





Các vị nghị sĩ cũng kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho người ủng hộ tự do tôn giáo, ông Nguyễn Bắc Truyển, và cho tất cả tổ chức tôn giáo độc lập ở Việt Nam được tự do sinh hoạt tôn giáo mà không sợ bị bắt bớ, sách nhiễu, tù đày.





https://aseanmp.org/2020/08/13/vietnam-open-letter-nguyen-bac-truyen/





Bản dịch thư ngỏ ngày 13/08/2020





Ông Nguyễn Xuân Phúc,

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam

16 Lê Hồng Phong,

Quận Ba Đình,

Hà Nội, Việt Nam



Kính thưa ông,



V v: Trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Nguyễn Bắc Truyển





Chúng tôi, những Nghị sĩ từ khắp nơi trên thế giới ký tên dưới đây, có vinh dự viết thư này cho ông để yêu cầu ông dùng tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo việc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Nguyễn Bắc Truyển, một người bảo vệ tự do tôn giáo, cũng như cho phép tất cả các tổ chức tôn giáo độc lập tại Việt Nam được tự do sinh hoạt tôn giáo mà không sợ bị bắt bớ, sách nhiễu, tù đày.





Đã ba năm kể từ khi ông Nguyễn Bắc Truyển bị công an Việt Nam bắt cóc vào ngày 30 tháng 7 năm 2017, rồi sau đó bị biệt giam cho đến khi ra tòa ngày 5 tháng 4 năm 2018 cùng với năm nhà hoạt động nhân quyền khác. Ông Truyển bị kết án 11 năm tù và 3 năm quản chế theo Điều 79 Bộ luật Hình sự 1999 về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Đơn kháng cáo của ông đã bị bác và ông Nguyễn Bắc Truyển hiện đang bị giam tại Nhà tù An Điềm, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.





Đây không phải là lần đầu tiên ông Truyển vào tù vì các hoạt động ôn hòa của mình. Trước đó ông Truyển đã bị bắt vào năm 2006 và được trả tự do vào năm 2010 sau khi chấp hành bản án ba năm sáu tháng vì tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.





Ông Truyển là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và là người hoạt động bảo vệ nhân quyền lâu năm, bao gồm quyền của các tôn giáo thiểu số. Ông thành lập Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị & Tôn giáo Việt Nam, một tổ chức chuyên hỗ trợ các tù nhân lương tâm và gia đình của họ. Là một luật gia, ông đã hỗ trợ pháp lý miễn phí cho các gia đình tù nhân chính trị, nạn nhân của việc chiếm đất, và các cộng đồng tôn giáo bị đàn áp ở miền Nam Việt Nam. Năm 2011, ông được trao giải thưởng Hellman / Hammett của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) vinh danh hoạt động ủng hộ nhân quyền của ông. Vì những việc làm của mình, ông Nguyễn Bắc Truyển từ nhiều năm đã phải đối mặt với những quấy rối và trả thù.





Chúng tôi vô cùng quan ngại vì những cáo buộc đối với ông Truyển là hoàn toàn không có cơ sở và việc ông bị bắt giam đã vi phạm trực tiếp nghĩa vụ của Việt Nam theo Điều 24 Hiến pháp và các văn kiện quốc tế khác nhau mà Việt Nam đã phê chuẩn, đặc biệt là Điều 18 của Công ước quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị và Điều 22 của Tuyên bố Nhân quyền ASEAN.





Hơn nữa, chúng tôi rất bất bình vì xử án và cầm tù ông Truyển là minh chứng cho những vấn đề nổi cộm liên quan đến quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam. Mặc dù chúng tôi ghi nhận một số tiến bộ mà chính phủ của ông đã đạt được, bao gồm việc cho phép các tổ chức tôn giáo đã đăng ký được tổ chức các lễ hội lớn ở nơi công cộng, và dường như số lượng những cuộc tấn công các cộng đồng Công giáo do những nhóm có liên quan đến chính quyền có giảm bớt, nhưng chúng tôi vẫn vô cùng lo ngại bởi các báo cáo liên tục về những cuộc đàn áp các cá nhân và các nhóm tôn giáo thiểu số chỉ vì họ thực hiện một cách ôn hoà quyền tự do tôn giáo hay niềm tin của họ





Đặc biệt, chúng tôi hết sức lo ngại trước những trường hợp đe dọa, sách nhiễu, bạo hành thân thể, phá hoại tài sản và bỏ tù đối với người Hmong và người Thượng theo đạo Thiên chúa, người Công giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Phật tử Hòa Hảo, tín đồ Cao Đài, Phật tử Khmer Krom , Ân Đàn Đại Đạo, Dương Văn Mình, và Pháp Luân Công vì đã thực hiện niềm tin của họ một cách ôn hòa . Ngoài ra, chính luật Tín ngưỡng và Tôn giáo năm 2016 buộc các nhóm tôn giáo phải đăng ký với chính quyền đã tạo lý do để họ bị quấy rối.





Chúng tôi kêu gọi ông, với tư cách là đương kim Chủ tịch của ASEAN, hãy thể hiện vai trò lãnh đạo khu vực gương mẫu bằng cách đảm bảo các quyền tự do cơ bản của người dân và đảm bảo rằng luật pháp và chính sách phải nhất quán với các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế và tinh thần của ASEAN: lấy người dân làm trọng điểm, luôn hướng tới người dân.





Theo tinh thần trên, chúng tôi kêu gọi ông:



● Trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Nguyễn Bắc Truyển, cũng như cho tất cả những người hiện đang bị cầm tù chỉ vì đã thực hiện ôn hòa các quyền con người của họ, bao gồm quyền tự do tôn giáo hay niềm tin;





● Đảm bảo rằng tất cả các tổ chức và nhóm tôn giáo, đặc biệt là những tổ chức và nhóm chưa đăng ký và không được công nhận, có thể thực hiện ôn hòa quyền tự do tôn giáo hay niềm tin và tự do tiến hành các hoạt động tôn giáo mà không bị đe dọa, tra tấn hoặc đối xử tệ bạc, giam giữ hoặc bị bỏ tù, vì việc thực hành đức tin của họ một cách ôn hòa; và





● Đảm bảo tất cả các luật trong nước liên quan đến các vấn đề tôn giáo, bao gồm cả Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo, tuân thủ luật Nhân quyền Quốc tế, bao gồm cả Công ước quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị.



Xin ông nhận nơi đây lòng kính trọng của chúng tôi.



Trân trọng,