5G Của Huawei Nguy Hiểm Như Thế Nào?

Dẫn nhập: Hôm nay phó thường dân (PTD) tôi thay đổi đề tài, dịch, tóm lược một tin về "kỹ thuật học (Technologie/ technology)" và cũng xin nói trước vì không phải là chuyên gia nên khi chuyển ngữ có gì sơ sót mong các bậc thức giả hoan hỷ cho. Xa hơn nữa, khách quan mà nói dựa vào sự phân tích của tác giả E. F. viết bằng Đức ngữ thì TT Mỹ Donald Trump tuy là thương gia nhưng đã có cái nhìn đúng khi ông chống lại sự bành trướng của 5G của hãng truyền thông Huawei /China. TT Trump ăn nói bạt mạng ai cũng nhìn thấy nhưng ông ta là một nhà kinh doanh thành đạt (điều này chứng tỏ ông có khả năng đó chứ vì dễ gì trở thành tỷ phú, điều mà những ai chỉ trích chửi ông có lẽ không làm được !) cho nên đừng vì lý do nào đó mạt sát ông ta qua liên mạng (sic). Còn nếu xét về phương diện chính trị dựa vào bản tin phía dưới thì ông cũng biết đánh giá sự nguy hiểm của 5G nên quyết chống Huawei, chấp nhận rạn nứt ngoại giao với China.





Theo nội dung bài viết của E. F, nôm na có thể nói chấp nhận 5G chẳng khác nào gián tiếp chấp nhận "sự thống trị về kinh tế và nằm dưới sự kiểm soát của Huawei và China". Nếu nước nào, kẻ nào chấp nhận "tập đoàn Huawei - và qua đó là China - sẽ sớm kiểm soát thế giới bằng công nghệ tương lai trên" như người ta công khai cảnh báo qua truyền thông, báo chí thì có nói cũng bằng thừa nên xin nhường lại sự nhận định cho độc giả để tránh những tranh cãi thiếu cơ sở không cần thiết. Riêng người viết vốn chẳng ăn nhờ ở đậu ở Mỹ, có chăng ghé thăm USA nếu có dịp vì nói cho cùng không liên quan gì đến việc Mỹ giàu, Mỹ thế này thế kia tuy theo dõi tình hình… chỉ tội nghiệp ông Trump thay vì với cương vị của mình ông ta có thể hưởng thụ từ sự giàu có bên vợ đẹp, con xinh mà vì bất ngờ trở thành vị Tổng Thống thứ 45 của USA (chính tôi từ đầu cũng đâu nghĩ như vậy) từ cuối năm 2016 đến nay đã phải nghe chửi, gánh chịu búa rìu dư luận, chống chọi với phe đối lập và truyền thông không đồng ý hay ủng hộ ông vì 2016 họ đã công khai biểu tình nói "ông Trump không phải là Tổng Thống của họ (sic), mặc dù ông Trump là vị Tổng Thống hợp hiến, dù muốn hay không dân Mỹ cũng nên chấp nhận. Tôi không rõ những người mạ lỵ TT Trump thật sự họ là ai, địa vị, trình độ và giàu sang thế nào nhưng đề nghị nên suy ngẫm điều căn bản là hàng chục triệu cử tri 2016 đã bầu cho ông Trump thành Tổng thống Mỹ chẳng lẽ họ tất cả đều là thành phần "không bình thường, kém nhận thức và chẳng ra gì so với chính đương sự hay sao.? Hãy tự trả lời và hoan hỷ cho thắc mắc cá nhân.!





Bây giờ mời bỏ 5 phút để đọc cho biết viết về kỹ thuật 5G của Huawei để từ đó có thể rõ thêm mạng 5G do Huawei kiểm soát che giấu những nguy hiểm nào?. Sẵn đề nghị luôn, chuyên gia nào thật sự có khả năng, không đồng ý với tác giả E.F cứ tự nhiên viết phản hồi để rộng đường dư luận. (PTD_LNC).





Gã khổng lồ truyền thông China (Trung Cộng) Huawei đi trước khoảng hai năm so với phần còn lại của thế giới về công nghệ 5G. Liệu tập đoàn - và qua đó là China - sẽ sớm kiểm soát thế giới bằng công nghệ tương lai có lẽ là quan trọng nhất? Một tài liệu ZDFinfo xem xét tình hình.



Có một bóng ma đang xảy ra trong "thế giới tự do" và tên của nó thậm chí nghe hơi giống lâu đài ma ám và kinh dị - ít nhất là bằng tiếng Đức: Gã khổng lồ viễn thông China Huawei bán nhiều thiết bị trên toàn thế giới hơn Apple và do đó tạo ra vào năm 2019 doanh số hàng năm khoảng 111 Tỷ euro. Tuy nhiên, quan trọng hơn câu chuyện thành công này là sự phát triển trong tương lai của công ty với công nghệ 5G, trong đó công ty là người đi đầu. Tất cả các chuyên gia đều đồng ý rằng 5G sẽ thay đổi thế giới đáng kể trong những năm tới. Chúng ta sẽ quen với một môi trường đầy những máy móc thông minh và tốc độ truyền đi chưa từng có: xe hơi tự lái, robot thông minh, cái gọi là “Internet of Things”. Mỗi bóng đèn, mỗi ngăn cửa sổ sẽ sớm được kết nối với mạng - và người vận hành mạng này là người có quyền kiểm soát nó.





Huawei đã sớm nhận ra tầm quan trọng của 5G và đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ này từ năm 2009. "Người ta ước tính Huawei dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh khoảng hai năm", một chuyên gia trong bộ phim "Sức mạnh thế giới Huawei" của nhà báo Pháp Romain Besnainou, được nhìn thấy vào thứ Hai, ngày 17 tháng 8, lúc 8:15 tối, trên ZDFinfo hoặc trong thư viện phương tiện truyền thông ZDF. "So sánh giữa 4G và 5G giống như giữa một con vịt và một chiếc Ferrari," nó nói ở nơi khác. Toàn bộ các nhánh của nền kinh tế sẽ chuyển sang công nghệ này. Trong khi phương Tây đã suýt thắng trong trận chiến với China về 2G, 3G và 4G, thì giờ đây họ đã thua - về tất cả mọi thứ, với bước nhảy vọt mang tính quyết định về mặt truyền tải dữ liệu di động, có thể được sử dụng để vận hành và kiểm soát hầu hết mọi thứ trong cuộc sống theo thời gian thật (Echtzeit / Real time).





++ Mạng 5G do Huawei kiểm soát che giấu những nguy hiểm nào?



Bộ phim nói: “Ngày nay, đó là sự thống trị tối cao trong vật lý lượng tử (Quantenphysik / Quantum physics), trí tuệ nhân tạo và viễn thông. "Cả thế giới đang tiến hành cuộc chiến này. Ai làm chủ được 5G sẽ thống trị một phần lớn nền kinh tế của ngày mai." 5G hoạt động với một "mạng cốt lõi (Kernnetzwerk / Core network)" mà qua đó tất cả dữ liệu đều chạy. Điều này có thể được sử dụng để truy cập số điện thoại, địa chỉ và dữ liệu khách hàng. Dường như còn nguy hiểm hơn khi đến năm 2025 - theo các chuyên gia công nghệ trong phim - sẽ có từ 50 đến 100 tỷ vật thể được kết nối mạng qua 5G trên thế giới. Robert L. Strayer, đại diện Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ về Truyền thông Mạng cho biết: “Khi số lượng đối tượng được kết nối với mạng 5G tăng lên, thì khả năng tấn công của nó cũng tăng theo.





"Bất kỳ ai kiểm soát Internet đều có thể tắt cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó chỉ phải nhấn một nút." Điểm mấu chốt là 5G có thể tạo ra hàng tỷ mục tiêu tấn công: nhà điều hành có thể tắt điện thoại, bóp nghẹt (cắt giảm) mạng và làm tê liệt xe hơi (ô tô) hoặc nhà máy điện.





++ Donald Trump là một đối thủ kiên quyết của Huawei.





Cuộc đấu tranh của ông chống lại công ty China là một phần của cuộc chiến thương mại lớn của Hoa Kỳ chống lại Trung Cộng. Nhưng vị tổng thống gây tranh cãi được đa số trong Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ trong vấn đề này. Kinh doanh làm ăn với Huawei bị cấm ở Mỹ do lo ngại về an ninh, và các quốc gia như Nhật Bản, Úc và New Zealand cũng đã làm theo.



Hiệu quả: Huawei đã bán được ít điện thoại thông minh hơn 40% trong vòng vài tháng. Mặc dù vậy, vẫn còn có khoảng ba tỷ người sử dụng các sản phẩm của Huawei. Một vũ khí sắc bén trong cuộc chiến thương mại của Mỹ chống lại Huawei là việc ngăn chặn "Big Five" của Mỹ trên smartphone China. Các sản phẩm của Google, Apple, Facebook, Amazon và Microsoft không chạy trên đó - vì vậy sẽ không có video YouTube nào được xem, kể cả Google Maps mà bạn có thể yêu cầu chỉ đường. Nhà báo công nghệ Scott Tong nói trong bộ phim tài liệu: “Ở China, điều này không có tác động lớn." Các dịch vụ như Google dù sao cũng bị chặn. Tuy nhiên, Huawai bán một nửa số điện thoại di động của mình ra nước ngoài, chủ yếu là sang châu Âu." Về mặt này, công ty Huawai thực sự phải chấp nhận những thất bại nghiêm trọng.





++ Tập đoàn đến từ đâu - và ai kiểm soát nó?



Công ty được thành lập vào năm 1987 với số vốn đầu tư là 2.500 euro tại Thâm Quyến (Shenzhen), một làng chài (làng dân chài lưới) phía nam China gần Hồng Kông. Ngày nay nó có 13 triệu cư dân. Khu vực này được gọi là Thung lũng Silicon của China, 10 phần trăm tổng sản phẩm quốc nội được tạo ra ở đây. Huawei có 200.000 nhân viên. Năm 2018, họ đứng đầu danh sách các đơn đăng bộ bằng sáng chế trên toàn thế giới với 5.400 - xếp hạng trước Mitsubishi (2800) và Intel (2500). Người sáng lập Huawei, Ren Zhengfei, sinh năm 1944, từng là kỹ sư tại một đơn vị IT của "Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc". Đây là cũng một trong những lý do tại sao công ty được cho là gần gũi với các ý tưởng của chính quyền, ngay cả khi người sáng lập hiện chỉ nắm giữ khoảng một phần trăm cổ phần. Phần còn lại thuộc sở hữu của nhân viên.



Weiliang Shi, giám đốc điều hành Huawei tại Pháp, cho biết không có ảnh hưởng của nhà nước với họ. Nhưng điều này tất nhiên là tương đối, bởi vì không giống như ở phương Tây, một công ty không thể đơn giản nói "KHÔNG" khi nhà nước yêu cầu họ làm điều gì đó. Luật Mật vụ Trung Cộng năm 2017 quy định rằng không công ty nào có thể từ chối hợp tác với cơ quan mật vụ. Vì vậy, nếu cần, tất cả dữ liệu phải được tiết lộ. Mặc dù có một cái gì đó có thể so sánh ở Hoa Kỳ với "Đạo luật Yêu nước" - nhưng ở Mỹ vẫn luôn có quyền tài phán độc lập giữa Quốc gia và kinh tế tư nhân (Private economy). Điều này không phải là trường hợp ở China.





++ Có bằng chứng về hoạt động gián điệp của China bởi Huawei?



Chính phủ Mỹ không đưa ra bằng chứng cụ thể nào nhưng vẫn giữ nguyên lập trường và cảnh báo về hoạt động gián điệp và tấn công mạng từ Trung Cộng (China). Tuy nhiên, có một tiền lệ cho thấy hoạt động gián điệp như vậy có thể trông như thế nào. Trụ sở chính của Liên minh châu Phi ở Addis Ababa, Ethiopia là một món quà của chính phủ China. Huawei đảm nhận toàn bộ phần viễn thông trong tòa nhà. Tại một thời điểm nào đó, người ta phát hiện ra rằng hàng đêm lượng dữ liệu khổng lồ đã được chuyển đến China. Một nhân viên CIA cho biết: “Người ta không biết liệu cơ quan mật vụ Chna đã bí mật sử dụng phần mềm gián điệp trong hệ thống hay Huawei đã làm điều đó thay mặt chính quyền”.?

Một ngành kinh doanh quan trọng khác của Huawei là hệ thống giám sát video Skynet: khoảng 500 triệu camera đã được lắp đặt ở các thành phố và vùng nông thôn của China. Chúng được sử dụng để nhận dạng khuôn mặt và giám sát người dân. Huawei được coi là người trợ giúp cho ý tưởng giám sát này thay mặt cho đảng nhà nước Trung Cộng. Chính thức, đó là về "Thành phố an toàn" ("Safe Cities"), tội phạm sẽ bị phát hiện và kết án bằng cách sử dụng nhận dạng khuôn mặt. "China bị ám ảnh bởi sự kiểm soát xã hội", một nhà báo Pháp nói trong bộ phim tài liệu. Hệ thống "Thành phố an toàn (Safe Cities)" đã được sử dụng ở 160 thành phố, bao gồm cả bên ngoài China. Các thành phố như Belgrade (ghi chú thêm: Thủ đô của Serbien (Capital of Serbia)) hoặc Gelsenkirchen (ghi chú: một thành phố lớn của tiểu bang Nordrhein-Westfalen/Đức) là khách hàng.

Kết luận của bộ phim:

Ngay cả khi Huawei nỗ lực với công nghệ tiên tiến với mức giá thấp để quảng bá hình ảnh của một công ty quốc tế, độc lập về chính trị ra thế giới, người ta cũng không nên đánh giá thấp sự kiểm soát của nhà nước trong tình trạng bị ám ảnh bởi sự kiểm soát.







* © Lê Ngọc Châu chuyển ngữ, tóm lược chiều ngày 18.08.2020

- Theo E. L. / Teleschau, 17.08.2020 - Technology

https://de.yahoo.com/nachrichten/gef%C3%A4hrlich-huawei-…

https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/-wie-gefaehrlich-ist-huawei…