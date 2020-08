Gần 100 Dân Cử Á Châu Đòi CSVN Trả Tự Do Cho Tù Nhân Chính Trị Nguyễn Bắc Truyền

Bốn thành viên Hội Anh Em Dân Chủ bị bắt: Ký giả Trương Minh Đức, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, ông Phạm Văn Trội, ông Nguyễn Bắc Truyển (từ trái qua).(nguồn: Đài RFA)

VIETNAM – Gần 100 dân cử tại chức và về hưu tại 28 nước Á Châu đã gửi thư đòi Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc trả tự do cho người tù chính trị Nguyễn Bắc Truyền, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Năm, 13 tháng 8 năm 2020. Bản tin RFA cho biết chi tiết về việc này như sau.

65 nghị viên đương nhiệm và cựu nghị viên từ 28 quốc gia châu Á đã ký thư ngỏ gửi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi trả tự do cho tù chính trị Nguyễn Bắc Truyển. Theo tin từ tổ chức nhân quyền ASEAN Parliamentarians for Human rights hôm 13 tháng 8 năm 2020.

Thư ngỏ đồng thời yêu cầu chính phủ Hà Nội cho phép tất cả các tổ chức tôn giáo độc lập ở Việt Nam được tự do sinh hoạt tôn giáo mà không sợ bị bắt bớ, sách nhiễu, tù đày.

Bức thư ngỏ nêu ba điểm chính. Thứ nhất, là trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Nguyễn Bắc Truyển, và tất cả những người hiện đang bị giam cầm chỉ vì do thực thi một cách ôn hòa các quyền con người gồm cả quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng.

Thứ hai, đảm bảo rằng tất cả các tổ chức và nhóm tôn giáo, đặc biệt là những tổ chức và nhóm chưa được đăng ký và không được công nhận, có thể thực hiện quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng và tiến hành các hoạt động tôn giáo một cách tự do và họ không bị đe dọa, tra tấn hoặc đối xử tệ bạc, giam giữ hoặc bị bỏ tù vì việc thực hành đức tin một cách ôn hòa.

Thứ ba, đảm bảo tất cả luật pháp trong nước liên quan đến các vấn đề tôn giáo, bao gồm cả Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo, tuân thủ chuẩn mực nhân quyền quốc tế, bao gồm cả ICCPR (Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị).

Ông Nguyễn Bắc Truyển cùng với một số thành viên Hội Anh Em Dân Chủ khác gồm các cựu tù chính trị Phạm Văn Trội, Trương Minh Đức bị lực lượng an ninh Việt Nam bắt ngày 30 tháng 7 năm 2017 và giam giữ đến ngày 5 tháng 4 năm 2018 mới đem ra xét xử sơ thẩm.

Ông Truyển bị tuyên 11 năm tù, quản chế 3 năm theo Điều 79 Bộ luật Hình sự 1999 về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Phiên phúc thẩm diễn ra hôm 4 tháng 6 năm 2018 giữ nguyên bản án sơ thẩm.