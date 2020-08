Trump Tuyên Bố Chặn Tiền Tài Trợ Cho Bưu Điện Hoa Kỳ Vì Đảng Dân Chủ Muốn Mở Rộng Bầu Cử Qua Thư

Vào thứ Năm, Tổng thống Trump tuyên bố ông không muốn cứu trợ Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ vì đảng Dân chủ đang tìm cách mở rộng bầu cử qua thư giữa mùa đại dịch. Lời tuyên bố này làm rõ lý do tại sao ông đã từ chối chấp thuận số tiền cứu trợ khẩn cấp trị giá $25 tỷ đô la. Hiện tại cơ quan này đang thiếu hụt tiền.

"Này, họ cần số tiền đó để vận hành bưu điện, để nó có thể chuyển tải hàng triệu lá phiếu bầu,” Trump nói trong một buổi phỏng vấn với Maria Bartiromo từ Fox Business Network. Ông nói thêm: “Bây giờ, nếu chúng ta không đi tới thỏa thuận, có nghĩa là họ sẽ không nhận được tiền. Có nghĩa là họ sẽ không đoạt được việc đi bầu qua thư trên toàn quốc. Đơn giản là họ không thể có được nó.”

Trump đã lên án bầu cử qua thư qua nhiều tháng, và trong buổi họp Nhà Trắng vào thứ Tư, ông lý luận rằng vai trò lớn lao của USPS trong cuộc bầu cử tháng 11 này sẽ gây ra “một trong những vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử,” nhưng không hề đưa ra chứng cứ cho lập luận này.

Cũng vào buổi họp hôm thứ Tư, Trump đã tuyên bố với phóng viên rằng ông sẽ không chấp thuận gói cứu trợ trị giá $25 tỷ đô la cho Dịch vụ Bưu chính hay $3.5 tỷ đô la để giúp củng cố bầu cử, nêu lý do rằng chi phí quá cao. Nhưng ông ta còn đi xa hơn với những bình luận vào sáng thứ Năm, đổ lỗi cho phe Dân chủ vì họ muốn tạo điều kiện dễ dàng hơn để cử tri bầu qua thư trong mùa dịch.

“Không có gì sai với việc đi bầu trực tiếp.... Họ đã đi bầu giữa Đệ nhất Thế chiến và Đệ nhị Thế chiến,” Trump nói với Bartiromo.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (D-Calif.) đã bác bỏ bình luận này trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Năm trên chương trình “Morning Joe.” “Trong đạo luật này chúng tôi đề xuất $25 tỷ đô la,” bà Pelosi nói. “Con số đó được khuyến nghị bởi Hội đồng Quản trị của Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ …. Trong các dự luật COVID trước đây, tổng thống luôn ngăn cản bất kỳ số tiền nào cho Dịch vụ Bưu chính.” Pelosi nhắc rằng USPS còn quản lý nhiều dịch vụ khác như gửi thuốc đến tận nhà, một điều đặt biệt quan trọng giữa mùa dịch bệnh. “Họ đang gây thiệt hại đến người già yếu; nó còn là một vấn đề sức khỏe…. Vậy nên khi tổng thống công kích Dịch vụ Bưu chính, ông ta đang công kích một cơ quan đặc trưng của Mỹ được toàn dân yêu mến,” bà nói

Chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Dân chủ Joe Biden đã phê bình tuyên bố của Trump, nói rằng Trump đang “phá ngầm một dịch vụ căn bản được hàng triệu người tin cậy.”

“Đây là một sự công kích vào nền dân chủ và kinh tế bởi một người đàn ông tuyệt vọng đang sợ hãi rằng người dân Mỹ sẽ buộc ông phải đối mặt với điều mà ông ta đang hết sức cố gắng lờ đi trong nhiều tháng qua -- đó là trách nhiệm cho chính hành động của ông,” người phát ngôn của chiến dịch tranh cử của Biden, ông Andrew Bates, đưa ra tuyên bố. Trong những tháng đầu năm, phe Dân chủ đã ủng hộ Dịch vụ Bưu chính khi nó sắp đến bờ vực phá sản. Các quan chức Bưu chính đã cảnh báo rằng sự sụt giảm của khối lượng thư gửi khi đại dịch mới bắt đầu có thể sẽ khiến cơ quan này hết sạch tiền vào tháng 10.

Trump đã dọa sẽ phủ quyết dự luật mà Quốc hội đã thông qua trong các gói cứu trợ ban đầu cho coronavirus trị giá $2 triệu tỷ đô la nếu nó bao gồm $13 tỷ đô la tiền cứu trợ khẩn trực tiếp cho USPS, mặc dù gói cứu trợ khổng lồ này cũng bao gồm trợ cấp thất nghiệp, tiền doanh nghiệp nhỏ và các ngành công nghiệp an ninh quốc phòng.



Nguồn: Cookie Duong, The Interpreter, dịch từ bài "Trump says he’s blocking Postal Service funding because Democrats want to expand mail-in voting during pandemic" từ tạp chí Washington Post.