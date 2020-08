Mỹ Đóng 300 Web Gian Từ VN; 3 Người Việt Bị Công An Bắt



NEW YORK/SAIGON (VB) --- Một nhóm người Việt đã thiết lập các trang web bán sản phẩm gian hiếm hoi thời đại dịch, theo cáo buộc của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ khi cơ quan này cho biết đã được lệnh tòa tạm thời đóng hàng trăm trang web gian đó. Trong nỗ lực ngăn chận gian lận lợi dụng thời đại dịch, Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết các cư dân Việt Nam tên là Thu Phan Dinh, Tran Khanh và Nguyen Duy Toan đã thực hiện hành vi gian lận wire fraud để hưởng lợi từ đại dịch. Các nghi can này điều hành hơn 300 trang web gian lận nói là bán sản phẩm hiếm hoi thời đại dịch, kể cả thuốc nước rửa tay (sanitizers) và các tấm vải lau tẩy trùng (disinfectant wipes), theo bản văn Bộ Tư Pháp Mỹ.



Cảnh sát liên bang nói nhiều ngàn người mua tại tất cả các tiểu bang Mỹ đã trả tiền cho các sản phẩm kia từ các trang web của bọn gian, nhưng các nạn nhân không bao giờ nhận được món hàng nào.

Hồ sơ nói rằng Dinh, Khanh và Toan mở ra hàng trăm địa chỉ email và tài khoản với một hãng chi trả Hoa Kỳ để thực hiện trò gian và để che giấu cuộc điều tra của công lực.Chánh án Hoa Ky Charlene Edwards Honeywell đã đưa ra lệnh tạm chế tài để làm tê liệt các trang web kia tức thời. Công an Việt Nam cũng đang thực hiện điều tra riêng và đã bắt các nghi can kia.Tuần trước, trang SocialCatfish.com, một hội bất vụ lợi về chứng nhận căn cước, cho biết dân Mỹ đã mất vì gian lận đại dịch và vì trộm căn cước tới gần 100 triệu đôla kể từ khi đại dịch bùng nổ tháng 3/2020.Cư dân California, Florida, New York, Texas và Pennsylvania chiếm 1/3 trong hơn 150,000 trường hợp bị gian lận toàn quốc vì COVID-19, theo báo cáo của FTC.