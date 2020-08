Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung Đã Bị Đình Chỉ Công Tác

HÀ NỘI, VN – Nguyễn Đức Chung, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, người chịu trách nhiệm trong vụ bất ổn tại Đồng Tâm, đã bị “đình chỉ công tác 90 ngày để ‘xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 11 tháng 8 năm 2020. Bản tin RFA cho biết chi tiết về việc này như sau.

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa bị tạm đình chỉ công tác 90 ngày, bắt đầu từ ngày 11/8, để “xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án theo quy định của pháp luật”.

Truyền thông trong nước hôm 11/8 trích thông tin từ quyết định được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký vào cùng ngày. Tuy nhiên, quyết định không nêu cụ thể những vụ án nào ông Chung đang bị điều tra.

Ông Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội từ cuối năm 2015 sau nhiều năm công tác trong ngành công an và từng giữ chức Giám đốc Công an Hà Nội và đã được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

Theo truyền thông trong nước, trong thời gian giữ vị trí lãnh đạo thành phố Hà Nội, ông Chung đã làm một số việc như trồng mới hơn 1 triệu cây xanh, hàng trăm hồ trong nội thành được cải tạo, nhiều đề án nhằm làm sống lại các dòng sông, bao gồm sông Tô Lịch được khởi động.

Ông cũng góp phần đưa Giải đua xe công thức 1 nổi tiếng thế giới về Hà Nội.

Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, ông Chung đã gặp nhiều chỉ trích liên quan đến một số vụ án, dự án gây bức xúc trong xã hội. Điển hình là vụ tranh chấp đất đai giữa người dân xã Đồng Tâm và địa phương dẫn đến vụ người dân bắt giữ cán bộ và chiến sĩ công an làm con tin hồi tháng 4 năm 2017 trong nhiều ngày. Sự việc chỉ được giải quyết sau khi ông Chung phải về tận Đồng Tâm hứa không truy tố người dân và sẽ xem xét giải quyết vụ việc tranh chấp đất.

Tuy nhiên, đến ngày 9/1 vừa qua, thành phố đã huy động hàng ngàn công an về xã Đồng Tâm, tấn công người dân trong xã vào sáng sớm. Vụ đụng độ đã khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 1 người dân là ông Lê Đình Kình, một đảng viên kỳ cựu và là thủ lĩnh tinh thần của người dân trong vụ khiếu kiện đất đai ở địa phương. Hàng chục người dân khác trong xã đã bị công an bắt giữ và truy tố về các tội giết người, sở hữu và sử dụng vũ khí trái phép, chống người thi hành công vụ.

Gần đây nhất, ông Chung lại bị ‘tai tiếng’ khi một loạt những nhân viên của ông ở UBND thành phố bị bắt giữ và khởi tố trong vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Trong số những người bị bắt giữ có cả thành viên tổ thư ký và lái xe riêng của ông Chung.

Vụ án này có liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường, một công ty tư nhân ở Hà Nội đã trúng thầu hàng loạt các dự án về công nghệ thông tin ở thành phố trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

Bộ Công an hôm 3/8 cho biết đã khởi tố 28 bị can, trong đó bắt giữ 20 người và truy nã 8 người liên quan đến vụ án. Các bị can bị khởi tố với các tội danh: Buôn lậu, vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông chủ Nhật Cường là ông Bùi Quang Huy hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã.